Påminnelsen kom efter ett år med flera stora franska dataintrång. I februari kom obehöriga åt uppgifter om 1,2 miljoner bankkonton i det nationella bankkontoregistret, i maj stals över 15 miljoner personnummer från hälsodataföretaget Almerys och i augusti kallade regeringen till krismöte sedan skattemyndigheten hade hackats.

Namnet kom fram samma dag som beslutet, när Macif bekräftade för Franceinfo att det gäller Macif Vie, livförsäkringsbolaget i den ömsesidiga försäkringsgruppen Macif.

CNIL fick ett tips i december 2023 och genomförde en kontroll på bolagets kontor i Niort i maj 2024, enligt den franska tekniksajten Next. Vid kontrollen låg nära 1,8 miljoner kunders lösenord i klartext. De hade aldrig hashats, det vill säga gjorts om till en teckenföljd som inte går att läsa rakt av.

Lösenorden kunde därför ”bli kända för var och en som hade tillgång till bolagets databaser”, skriver CNIL i beslutet. Bristen bedömdes som särskilt allvarlig eftersom kundkontona kan innehålla betaluppgifter som bankkontonummer, enligt Next.

Ett konto för åtta personer

Kontrollen visade också att åtta personer delade på ett enda konto till databasen över de 1,3 miljoner kunder som har en löpande livförsäkring, och därför gick det inte att spåra vem som hade gjort vad.

Uppgifter från kontaktformulär hade legat kvar i mer än tio år, trots att kundernas ärenden för länge sedan var avslutade, och inloggningsdata sparades längre än de tolv månader som bolaget angett i sin egen policy.