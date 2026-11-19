Franska försäkringsbolaget Macif Vie lagrade 1,8 miljoner kunders lösenord i klartext. Myndigheten höll namnet hemligt, men nu är bolaget namngivet, och böterna blev 5 miljoner euro, omkring 56 miljoner kronor.
Bolaget slarvade med kundernas lösenord – fick böta 56 miljoner kronor
När den franska dataskyddsmyndigheten CNIL offentliggjorde beslutet den 18 november nämndes inget företagsnamn. Myndigheten ville med beslutet påminna andra företag om reglerna ”utan att det i det här fallet finns skäl att namnge det berörda bolaget”.
Påminnelsen kom efter ett år med flera stora franska dataintrång. I februari kom obehöriga åt uppgifter om 1,2 miljoner bankkonton i det nationella bankkontoregistret, i maj stals över 15 miljoner personnummer från hälsodataföretaget Almerys och i augusti kallade regeringen till krismöte sedan skattemyndigheten hade hackats.
Namnet kom fram samma dag som beslutet, när Macif bekräftade för Franceinfo att det gäller Macif Vie, livförsäkringsbolaget i den ömsesidiga försäkringsgruppen Macif.
CNIL fick ett tips i december 2023 och genomförde en kontroll på bolagets kontor i Niort i maj 2024, enligt den franska tekniksajten Next. Vid kontrollen låg nära 1,8 miljoner kunders lösenord i klartext. De hade aldrig hashats, det vill säga gjorts om till en teckenföljd som inte går att läsa rakt av.
Lösenorden kunde därför ”bli kända för var och en som hade tillgång till bolagets databaser”, skriver CNIL i beslutet. Bristen bedömdes som särskilt allvarlig eftersom kundkontona kan innehålla betaluppgifter som bankkontonummer, enligt Next.
Ett konto för åtta personer
Kontrollen visade också att åtta personer delade på ett enda konto till databasen över de 1,3 miljoner kunder som har en löpande livförsäkring, och därför gick det inte att spåra vem som hade gjort vad.
Uppgifter från kontaktformulär hade legat kvar i mer än tio år, trots att kundernas ärenden för länge sedan var avslutade, och inloggningsdata sparades längre än de tolv månader som bolaget angett i sin egen policy.
Förslaget var 9 miljoner euro
CNIL:s föredragande föreslog först 9 miljoner euro, beräknat på moderbolagets omsättning 2024. När myndighetens sanktionsnämnd sammanträdde den 15 oktober gick föredraganden ner till 7 miljoner euro efter bolagets invändningar, och nämnden stannade till sist vid 5 miljoner, enligt Next. CNIL uppger att myndigheten har vägt in hur allvarliga bristerna var, hur många kunder som berördes och bolagets ekonomiska styrka.
Under processen raderade bolaget gamla uppgifter och började rensa kunddata varje månad. Hashning enligt dagens standard infördes däremot först när det första sanktionsförslaget kom i april 2026, nästan två år efter kontrollen.
Bolaget fälldes bland annat för brott mot artikel 32 i EU:s dataskyddsförordning GDPR. Samma artikel använde Integritetsskyddsmyndigheten IMY när föreningssystemet Sportadmin fick betala 6 miljoner kronor i januari och systemleverantören Miljödata 1,8 miljoner kronor i september.
Båda de svenska besluten kom efter intrång där uppgifter om över två miljoner personer i vardera fallet lades ut på darknet, och ändå är de franska böterna drygt sju gånger så stora som de två svenska sanktionsavgifterna tillsammans.
”Min förhoppning är att även andra verksamheter tar till sig av sanktionsbeslutet och vid behov ser över säkerheten för de personuppgifter man själv ansvarar för”, sa generaldirektör Eric Leijonram när Miljödata fälldes den 22 september, i ett beslut där IMY till skillnad från CNIL namngav bolaget.
Hos Macif har ingen läcka rapporterats, och bolaget säger till BFM Tech att det ”noterar” beslutet och har samarbetat fullt ut med CNIL.
”Vi vill försäkra våra kunder om att inga av deras uppgifter har röjts”, uppger Macif i sitt svar.
Eftersom ingen läcka har anmälts behövde Macif inte berätta om sanktionen för sina kunder, skriver BFM Tech.