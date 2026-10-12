Begravningsbyrå anklagas för stöld av tandguld från döda – nu startar rättegången

Medåtalad hustru och ytterligare anklagelser

Målet som nu har inletts vid tingsrätten i Freiburg omfattar inte bara den före detta 63-årige begravningsentreprenören.

Även hans 41-åriga hustru sitter på de anklagades bänk och anklagas förr medhjälp till de avskyvärda brotten, enligt bland andra tyska Welt.

Utöver den omfattande stölden av värdeföremål och ädelmetaller riktas dessutom andra tunga misstankar mot huvudmannen. Vid ett tillfälle under sommaren 2023 ska han ha fotograferat ett kvinnligt mordoffer i den skyddade miljön på gravplatsen och därefter skickat bilderna vidare till utomstående personer.

Detta tillägg i åtalet späder på bilden av en total brist på respekt för både mänskligt liv och död.

Domen i målet kan komma redan på onsdag

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Själva rättegången inleddes klockan nio på måndagsmorgonen vid tingsrätten i Freiburg. De juridiska turerna kring detta uppmärksammade fall förväntas gå relativt snabbt då domstolen har avsatt ett fåtal dagar för förhandlingarna.

En fällande dom eller ett slutligt besked kan komma redan kommande onsdag.

Både allmänhet och åklagare följer nu utvecklingen i rättssalen för att se hur rättvisan skipas i detta unika och djupt tragiska fall där den sista vilan har kränkts för ekonomisk vinning.

Ska ha använt övervåld i samband med brotten

Från och med 2013 ska den före detta begravningsnetreprenören ”ha missbrukat sin ställning och i flera hundra fall tagit bort tandguld, fyllningar och kronor från tänderna på avlidna personer som var planerade för kremering. Han ska i vissa fall ha använt övervåld och verktyg. Han ska sedan ha bearbetat och sålt guldet. Han anklagas också för att ha tagit smycken, klockor och andra värdesaker från kropparna för eget personligt bruk. Hans fru ska ha stöttat honom genom att gå med på den senare försäljningen av tandguldet och smyckena, och till och med själv deltagit i en del av bortforslingen”, skriver Welt.

De åtalade nekar till brottsanklagelserna.