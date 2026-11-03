"Apotekshärvan" – läkare och apotek misstänks ha blåst regioner på 35 miljoner kronor

Regioner fick fakturor på 35 miljoner

Totalt ska 17 svenska regioner ha fakturerats omkring 35 miljoner kronor. Drygt 15 miljoner kronor hann betalas ut innan misstankarna väcktes och ytterligare utbetalningar stoppades.

Enligt utredningen köptes läkemedlet Myobloc in från USA för omkring 15 000 kronor och såldes sedan vidare till ett apotek för omkring 40 000 kronor.

Kostnaden skickades därefter vidare till regionerna genom läkemedelsförmånen.

Det misstänkta bedrägeriet handlar alltså om licensläkemedel, enligt SVT, och eftersom det ofta inte finns på apotek så finns det inga fastslagna priser. Licensläkemedel kan dock ändå skrivas ut till patienter.

Rekryterades som patienter

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Upplägget ska ha byggt på att personer rekryterades som patienter och fick besvara digitala frågor om sina svettproblem.

Svaren omvandlades sedan automatiskt till medicinska underlag som skickades vidare till läkare.

Läkare och apotek bakom ”apotekshärvan”

Läkarna misstänks sedan ha skrivit ut läkemedlet utan att ha träffat eller ens pratat med patienterna. Läkarna och apoteken har alltså tillsammans blåst regionerna på omkring 35 miljoner kronor.

”Brottspåståendet är att läkarna i det här fallet varit nödvändiga möjliggörare för brottsupplägget”, säger Jan Tydner, åklagare vid EBM i ett pressmeddelande.

”Suger ut välfärden”

EBM ser ”apotekshärvan” som något allvarligt eftersom välfärdssystemet kan utnyttjas för ekonomisk brottslighet.

”Det suger ut välfärden, göder den kriminella ekonomin och finansierar organiserad brottslighet”, säger Sara Persson, brottsförebyggande specialist vid myndigheten.

Utredningen har involverat bland andra Polismyndigheten, Skatteverket och Inspektionen för vård och omsorg.

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Nu prövas åtalet i Stockholms tingsrätt. Flera av de åtalade nekar till brott.

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