Ett omfattande misstänkt läkemedelsbedrägeri har avslöjats där 17 regioner fakturerats omkring 35 miljoner kronor. Nu åtalas 13 personer i härvan där läkare och apotek tillsammans har blåst regionerna.
"Apotekshärvan" – läkare och apotek misstänks ha blåst regioner på 35 miljoner kronor
Sommaren 2025 började Region Stockholm ana att allt inte stod rätt till.
Ett enskilt apotek hade plötsligt börjat expediera ovanligt stora mängder av läkemedlet Myobloc, ett botoxliknande preparat som bland annat används mot kraftiga svettningar.
Hundratals patienter – väckte misstankar
Mellan maj och slutet av augusti hade omkring 670 patienter fått läkemedlet expedierat. Den kraftiga ökningen väckte misstankar eftersom Myobloc är ett så kallat licensläkemedel som inte är godkänt i Sverige, enligt Di.
Under måndagen väckte Ekobrottsmyndigheten, EBM, åtal mot 13 personer för inblandning i vad som fått namnet ”apotekshärvan”. Åtalet omfattar grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri, enligt EBM.
Regioner fick fakturor på 35 miljoner
Totalt ska 17 svenska regioner ha fakturerats omkring 35 miljoner kronor. Drygt 15 miljoner kronor hann betalas ut innan misstankarna väcktes och ytterligare utbetalningar stoppades.
Enligt utredningen köptes läkemedlet Myobloc in från USA för omkring 15 000 kronor och såldes sedan vidare till ett apotek för omkring 40 000 kronor.
Kostnaden skickades därefter vidare till regionerna genom läkemedelsförmånen.
Det misstänkta bedrägeriet handlar alltså om licensläkemedel, enligt SVT, och eftersom det ofta inte finns på apotek så finns det inga fastslagna priser. Licensläkemedel kan dock ändå skrivas ut till patienter.
Rekryterades som patienter
Upplägget ska ha byggt på att personer rekryterades som patienter och fick besvara digitala frågor om sina svettproblem.
Svaren omvandlades sedan automatiskt till medicinska underlag som skickades vidare till läkare.
Läkare och apotek bakom ”apotekshärvan”
Läkarna misstänks sedan ha skrivit ut läkemedlet utan att ha träffat eller ens pratat med patienterna. Läkarna och apoteken har alltså tillsammans blåst regionerna på omkring 35 miljoner kronor.
”Brottspåståendet är att läkarna i det här fallet varit nödvändiga möjliggörare för brottsupplägget”, säger Jan Tydner, åklagare vid EBM i ett pressmeddelande.
”Suger ut välfärden”
EBM ser ”apotekshärvan” som något allvarligt eftersom välfärdssystemet kan utnyttjas för ekonomisk brottslighet.
”Det suger ut välfärden, göder den kriminella ekonomin och finansierar organiserad brottslighet”, säger Sara Persson, brottsförebyggande specialist vid myndigheten.
Utredningen har involverat bland andra Polismyndigheten, Skatteverket och Inspektionen för vård och omsorg.
Nu prövas åtalet i Stockholms tingsrätt. Flera av de åtalade nekar till brott.
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