AI-utgifterna stiger igen – så mycket behövs till 2029

AI kräver ännu mer pengar i framtiden enligt Citigroup. (Foto: Canva)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

Teknikjättarnas investeringar i AI-infrastruktur växer i rasande takt. Citigroup har nu höjt sin prognos och förutspår att utgifterna kommer att överstiga 2,8 biljoner dollar fram till 2029.

Det är en kraftig uppjustering från tidigare estimat på 2,3 biljoner dollarm skriver Reuters.

Den explosiva tillväxten drivs av aggressiva tidiga investeringar från de stora molntjänstleverantörerna och ett växande intresse från företag.

Enligt Citigroup förväntas AI-relaterade investeringar bland de största molntjänstleverantörerna nå 490 miljarder dollar redan vid utgången av 2026. Detta är en ökning från tidigare bedömda 420 miljarder dollar.

Energikostnaderna drar upp prognoserna

Företag som Microsoft, Amazon och Alphabet har redan investerat mångmiljardbelopp. De gör detta för att hantera kapacitetsbegränsningar och möta den stigande efterfrågan på AI-tjänster.

För att sätta kostnaderna i perspektiv: varje gigawatt datorkapacitet kostar cirka 50 miljarder dollar att bygga ut.

Den globala AI-efterfrågan kommer enligt Citigroups beräkningar att kräva 55 gigawatt ny energikapacitet till 2030. Detta innebär investeringar på totalt 2,8 biljoner dollar globalt, varav 1,4 biljoner enbart i USA.

Analysföretaget Dell’Oro Group bekräftar trenden. De prognostiserar att globala datacenter-investeringar kommer att överstiga 1 biljon dollar till 2029, med en årlig tillväxttakt på 21 procent.

Behövs mer lån för AI

En betydande förändring är att teknikjättarna inte längre enbart förlitar sig på vinster för att finansiera AI-infrastrukturen.

De höga kostnaderna tvingar företagen att låna pengar. Detta syns redan i deras finansiella rapporter där investeringarna börjar ta upp allt mer av bolagens kapital.

Kritik har också riktats mot de enorma investeringarna i AI. Deutsche Bank har i en ny rapport pekat på AI-boomen är ohållbar i längden.

I Bain & Co.s årliga globala teknikrapport konstaterar man också att AI inte kommer att kunna generera tillräckligt med intäkter. Dessa intäkter skulle krävas för att upprätthålla den datorkraft som behöver byggas upp. Enligt dem saknas närmare 800 miljarder för att hinna med efterfrågan.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

