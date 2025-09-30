AI-utgifterna stiger igen – så mycket behövs till 2029

Det är en kraftig uppjustering från tidigare estimat på 2,3 biljoner dollarm skriver Reuters.

Den explosiva tillväxten drivs av aggressiva tidiga investeringar från de stora molntjänstleverantörerna och ett växande intresse från företag.

Enligt Citigroup förväntas AI-relaterade investeringar bland de största molntjänstleverantörerna nå 490 miljarder dollar redan vid utgången av 2026. Detta är en ökning från tidigare bedömda 420 miljarder dollar.

Energikostnaderna drar upp prognoserna

Företag som Microsoft, Amazon och Alphabet har redan investerat mångmiljardbelopp. De gör detta för att hantera kapacitetsbegränsningar och möta den stigande efterfrågan på AI-tjänster.

För att sätta kostnaderna i perspektiv: varje gigawatt datorkapacitet kostar cirka 50 miljarder dollar att bygga ut.

Den globala AI-efterfrågan kommer enligt Citigroups beräkningar att kräva 55 gigawatt ny energikapacitet till 2030. Detta innebär investeringar på totalt 2,8 biljoner dollar globalt, varav 1,4 biljoner enbart i USA.

Analysföretaget Dell’Oro Group bekräftar trenden. De prognostiserar att globala datacenter-investeringar kommer att överstiga 1 biljon dollar till 2029, med en årlig tillväxttakt på 21 procent.