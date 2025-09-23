Dagens PS
Varnar: "AI-boomen kan vara ohållbar"

Varnar för att AI-boom kan vara ohållbar
Håller andan? AI-boomen driver den amerikanska ekonomin förbi recessionens blindskär, men kan vara ohållbar på sikt, menar analytiker. (Foto: Richard Drew/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

Den nuvarande AI-boomen är inte hållbar, varnar en analys från Deutsche Bank. Samtidigt håller AI USA från recessionen.

Det är i relation till teknikkostnaderna som den nuvarande AI-boomen inte är hållbar, menar Deutsche Bank i en analys Fortune refererar.

AI-investeringarna är i nuläget så massiva att de håller USA borta från recession, men samtidigt konstaterar Bain & Co att det kommer att uppstå ett underskott på 800 miljarder dollar för att finansiera efterfrågan.

Hos S&P 500 har hälften av vinsterna i år drivits av teknikaktier. Men i kölvattnet av Nvidias uppseendeväckande investering på 100 miljarder dollar i Open AI har två analysrapporter släppts tisdag, vilka båda hävdar att den nuvarande AI-boomen kan vara ohållbar på sikt, om än central just nu.

Räddar ekonomin just nu

“AI-maskiner, i bokstavlig bemärkelse, verkar rädda den amerikanska ekonomin just nu”, skriver Deutsche Banks George Saravelos från Deutsche Bank till kunderna.

“I avsaknad av teknikrelaterade utgifter skulle USA vara nära, eller i, recession i år.”

Separat säger Bain & Co.s årliga globala teknikrapport att AI inte kommer att kunna generera tillräckligt med intäkter för att upprätthålla den datorkraft den behöver bygga upp.

”Två biljoner dollar i årliga intäkter är vad som behövs för att finansiera den datorkraft som behövs för att möta den förväntade AI-efterfrågan till 2030. Men även med AI-relaterade besparingar saknas världen fortfarande 800 miljarder dollar för att hålla jämna steg med efterfrågan”, säger rapporten.

Nvidia och Jensen Huang är den enskilt viktigaste faktorn i vad som driver USA:s ekonomi just nu, men boomen ifrågasätts på sikt. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP-TT)
Drivits av Magnificent 7

 Marknaden har i år drivits starkt av teknikaktierna i Magnificent 7, baserat på deras utgifter för AI och de intäkter de genererar från AI-kapitalutgifter från andra företag.

Det finns dock ingen enighet på Wall Street om AI:s långsiktiga livslängd även om Goldman Sachs valde en mer optimistisk syn tisdag.

”Vi väntar oss att produktivitetsökningar från artificiell intelligens (AI) kommer att öka BNP avsevärt, med cirka 0,4 procent under de kommande åren och 1,5 procent kumulativt i takt med att användningen ökar på lång sikt”, skriver Manuel Abecasis hos Goldman Sachs i en not Fortune tagit del av.

”När AI väl är allmänt implementerad kommer den sannolikt att göra det möjligt för arbetare och företag att producera mer produktion för en given uppsättning insatsvaror, vilket kommer att öka tillväxten ”, tillägger Abecasis.

”Nvidia bär tyngden”

Deutsche Banks George Saravelos fördjupar bilden;

”Det kanske inte är en överdrift att skriva att Nvidia – den viktigaste leverantören av kapitalvaror för AI-investeringscykeln – för närvarande bär tyngden av den amerikanska ekonomiska tillväxten. Den dåliga nyheten är att för att teknikcykeln ska fortsätta att bidra till BNP-tillväxten måste kapitalinvesteringarna förbli paraboliska. Detta är högst osannolikt.”

Apollo Managements Torsten Sløk får sista ordet;

”Den uppåtgående konsensusrevideringen kommer helt från Magnificent 7, se diagrammet nedan. Utsikterna för resten av ekonomin är mycket mer pessimistiska.”

