Varnar: "AI-boomen kan vara ohållbar"

Det är i relation till teknikkostnaderna som den nuvarande AI-boomen inte är hållbar, menar Deutsche Bank i en analys Fortune refererar.

AI-investeringarna är i nuläget så massiva att de håller USA borta från recession, men samtidigt konstaterar Bain & Co att det kommer att uppstå ett underskott på 800 miljarder dollar för att finansiera efterfrågan.

Hos S&P 500 har hälften av vinsterna i år drivits av teknikaktier. Men i kölvattnet av Nvidias uppseendeväckande investering på 100 miljarder dollar i Open AI har två analysrapporter släppts tisdag, vilka båda hävdar att den nuvarande AI-boomen kan vara ohållbar på sikt, om än central just nu.

Räddar ekonomin just nu

“AI-maskiner, i bokstavlig bemärkelse, verkar rädda den amerikanska ekonomin just nu”, skriver Deutsche Banks George Saravelos från Deutsche Bank till kunderna.

“I avsaknad av teknikrelaterade utgifter skulle USA vara nära, eller i, recession i år.”

Separat säger Bain & Co.s årliga globala teknikrapport att AI inte kommer att kunna generera tillräckligt med intäkter för att upprätthålla den datorkraft den behöver bygga upp.

”Två biljoner dollar i årliga intäkter är vad som behövs för att finansiera den datorkraft som behövs för att möta den förväntade AI-efterfrågan till 2030. Men även med AI-relaterade besparingar saknas världen fortfarande 800 miljarder dollar för att hålla jämna steg med efterfrågan”, säger rapporten.

