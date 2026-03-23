Många unga är rädda för AI – väljer "säkra" yrken

”Var tvungen att inse det”

Vissa studenter och unga yrkesverksamma ser tekniken som en möjlighet snarare än ett hot och försöker positionera sig i framkant genom att starta egna bolag eller specialisera sig inom AI-utveckling.

”Först förnekade jag det. Men till slut var jag tvungen att bara inse det”, säger 22-årige Ryder Paredes om AI-utvecklingen.

Han har valt bort att studera datavetenskap till förmån för att bli elektriker.

Forskning ger viss tyngd åt oron. Studier visar att sysselsättningen minskat inom yrken med hög exponering mot AI, särskilt bland yngre arbetstagare.

Fler vill ha en yrkesutbildning

Samtidigt uppger en majoritet av unga vuxna att de ser tekniken som ett hot mot sina framtida jobbmöjligheter. Många befarar också att arbetet kan bli mindre meningsfullt i takt med att fler uppgifter automatiseras.

Utbildningssystemet påverkas också av utvecklingen. Vägledare rapporterar att studenter i allt högre grad efterfrågar råd om vilka karriärvägar som är mest motståndskraftiga mot AI, skriver Forbes.

Intresset för yrkesutbildningar har ökat markant de senaste åren, vilket speglar en växande vilja att satsa på praktiska färdigheter.

Samtidigt är bilden inte entydig. Vissa analyser pekar på att yrken som kräver social interaktion, empati och fysisk närvaro har bättre förutsättningar att klara sig. Exempel inkluderar vård, utbildning och diplomati.

Trots osäkerheten kring AI:s långsiktiga effekter tycks en sak vara klar: unga generationer tar redan höjd för förändringarna.

