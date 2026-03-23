Dagens unga väljer oftare yrke med tanke på risken för att det ska bli automatiserat. Det kan leda till en del oväntade karriärsval för vissa.
Många unga är rädda för AI – väljer "säkra" yrken
Att komma ut i arbetslivet kan vara en tuff process, särskilt i dessa tider när instegsjobben på många företag blir färre.
Allt fler unga väljer nu att anpassa sina karriärval efter den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens.
Oro för att tekniken ska förändra eller ersätta vissa yrken påverkar både utbildningsval och yrkesinriktning, enligt nya rapporter och intervjuer med unga i början av arbetslivet.
Väljer andra yrken
En tydlig trend är att många lämnar eller undviker yrken som anses vara särskilt utsatta för automatisering, exempelvis administrativa roller, kundservice och vissa tekniska jobb.
I stället söker sig fler till praktiska yrken där mänsklig närvaro anses svårare att ersätta, som elektriker, byggnadsarbetare och räddningstjänstpersonal.
Även entreprenörskap framstår som ett attraktivt alternativ för dem som vill minska beroendet av traditionella arbetsmarknader.
Samtidigt väljer andra att gå i motsatt riktning och aktivt satsa på AI-relaterade områden, rapporterar Wall Street Journal.
”Var tvungen att inse det”
Vissa studenter och unga yrkesverksamma ser tekniken som en möjlighet snarare än ett hot och försöker positionera sig i framkant genom att starta egna bolag eller specialisera sig inom AI-utveckling.
”Först förnekade jag det. Men till slut var jag tvungen att bara inse det”, säger 22-årige Ryder Paredes om AI-utvecklingen.
Han har valt bort att studera datavetenskap till förmån för att bli elektriker.
Forskning ger viss tyngd åt oron. Studier visar att sysselsättningen minskat inom yrken med hög exponering mot AI, särskilt bland yngre arbetstagare.
Fler vill ha en yrkesutbildning
Samtidigt uppger en majoritet av unga vuxna att de ser tekniken som ett hot mot sina framtida jobbmöjligheter. Många befarar också att arbetet kan bli mindre meningsfullt i takt med att fler uppgifter automatiseras.
Utbildningssystemet påverkas också av utvecklingen. Vägledare rapporterar att studenter i allt högre grad efterfrågar råd om vilka karriärvägar som är mest motståndskraftiga mot AI, skriver Forbes.
Intresset för yrkesutbildningar har ökat markant de senaste åren, vilket speglar en växande vilja att satsa på praktiska färdigheter.
Samtidigt är bilden inte entydig. Vissa analyser pekar på att yrken som kräver social interaktion, empati och fysisk närvaro har bättre förutsättningar att klara sig. Exempel inkluderar vård, utbildning och diplomati.
Trots osäkerheten kring AI:s långsiktiga effekter tycks en sak vara klar: unga generationer tar redan höjd för förändringarna.
Läs mer: Socialdemokraterna kan räddas i valet – av Donald Trump. Dagens PS