Pressat läge för stora fastighetsfonder – blöder pengar

Wall Street Journal tar Starwood Real Estate Income Trust som exempel på hur problematisk situationen blivit för USA:s fastighetsfonder när räntorna stigit.

Fonden, som är USA:s näst största med över 100 miljarder i tillgångar, har fått se inflödet av pengar sjunka till runt 15 miljoner dollar per månad – ned från över 600 miljoner dollar per månad i början av 2022.

Samtidigt har de tvingats begränsa uttagen, under det första kvartalet fick de begäran om uttag på 1,3 miljarder dollar, men tillfredsställde mindre än 500 miljoner dollar av dem. De har begränsat inlösen till 2 procent av fondens substansvärde per månad och 5 procent per kvartal.

“De har inte mycket likviditet kvar”, säger Kevin Gannon, vd för Robert A. Stanger, en investeringsbank som är specialiserad på fastighetsfonder, till WSJ.

Tre dåliga alternativ

Fonden har nu tre alternativ för att inte få slut på pengar helt enligt WSJ – och alla tre är ganska dåliga.

Det första alternativet är att dra på sig mer skulder. Det andra är att sälja av tillgångar till förlust på en dålig marknad. Det tredje är att ytterligare begränsa kundernas möjligheter att få ut sina pengar, vilket skulle

Andra fastighetsfonder har liknande problem. Blackstone Real Estate Income Trust är världens största av sitt slag, och har ännu inte begränsat några uttag. Men utflödena är betydligt högre än inflödena.