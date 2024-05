Miljardär spår två bankkrascher i veckan

Barry Sternlicht, medgrundare, ordförande och vd för amerikanska fastighetsjätten Starwood Capital Group, som omsätter 115 miljarder dollar, företräder själv fastighetssektorn.

I en intervju med CNBC i tisdags uttryckte han stor oro för de regionala och lokala amerikanska bankernas tunga exponering mot sektorn, berättar Fortune.

Kommersiella fastighetsbolag i USA har det extremt kämpigt i det höga ränteläget och inflationen. Bolagen står med stora kontorsytor tomma och får inte kontorsutrymmena uthyrda.

Barry Sternlicht tror att ballongen nu är nära att spricka.

Så ser hans skräckscenario ut för bankerna

“Du kommer att se en regional bank gå omkull varje dag, eller inte – varje vecka, kanske två i veckan”, säger han till CNBC.

I mars förra året skakades USA av flera bankkollapser och i Europa tvingades schweiziska UBS göra en nödräddning sanktionerad av staten av värsta rivalen Credit Suisse.

I år har dock “bara” en bank kraschat i USA, konstaterar Fortune.

Det var Republic First Bank, en regional långivare som är verksam i Philadelphia, New York och New Jersey som gick omkull.

Den amerikanska staten hade då tagit ungefär 6 miljarder dollar i tillgångar och 4 miljarder dollar i insättningar från kunder i beslag.