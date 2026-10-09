Frågan om yngre generationers arbetsmoral rasar i samhällsdebatten – det finns en tydlig kulturkrock mellan äldre erfarenheter och yngre personers syn på tillvaron.
Ungas arbetsmoral upprör investeraren – "mycket jaget före laget"
En av dem som riktar skarp kritik mot den rådande utvecklingen är den kända investeraren Lena Apler. Hon menar att yngre personer ofta uppvisar en mer egocentrisk inställning till sina jobb och sina arbetsgivare.
Fokus ligger i stället på det egna välbefinnandet och den egna individens utveckling snarare än på företagets gemensamma mål och framgång.
Menar att unga sätter ”jaget före laget”
”Man tror att när man avslutat en utbildning så ska man komma in och få hög lön jättefort. Nu tycker jag att det är mycket jaget före laget”, säger Lena Apler i programmet Skavlan i SVT.
Apler lyfter fram en krass verklighet som många unga tycks glömma bort när de kliver in i näringslivet. Hon sätter fingret på kärnan i problematiken genom att förklara att det inte handlar om välgörenhet där företaget syfte är att göra ditt liv ”lyckligt”.
Uttalandet har väckt starka reaktioner och blivit en symbol för den generationsklyfta som präglar dagens moderna arbetsliv.
Debatten blottlägger en djup avgrund mellan olika synsätt på vad arbete faktiskt innebär. Äldre generationer har ofta fostrats i en anda där lojalitet mot företaget och kollektivt slit har högsta prioritet.
De tar unga i försvar – en drivkraft
Dagens unga talar i stället om balans i livet, mental hälsa och rätten till självförverkligande under arbetstid. Det skapar friktion när kapitalstarka investerare kräver resultat och uppoffringar samtidigt som den uppväxande arbetskåren sätter gränser för sin tid.
Entreprenören Ashkan Pouya tycker att de unga med sin inställning uppvisar ”drivkraft”, vilket inte är negativt. Tvärt om är det viktigt att värdesätta det, resonerar entreprenören.
Lena Lid Falkman, lektor vid Karlstads universitet och vid Handelshögskolan i Stockholm, pekar på forskning som visar att yngre generatioenr inte har lägre arbetsmoral. Däremot andra förväntningar än tidigare generationer.
Det prioriterar yngre förmågor
Ulrik Hoffman, vd på Ungdomsbarometern, har tidigare framhållit i en intervju med Tidningen Näringslivet att unga inte är lata utan att de tvärtom ”vill jobba. De vill utvecklas. Men de kommer inte alltid göra det på samma sätt som tidigare generationer”.
Ungdomsbarometern har i mer än tre decennier återkommande följt ungas attityder till arbete och utbildning. Tydligt är att intresse, värderingar och trygghet väger tyngre än plikt för unga i arbetslivet, samtidigt som behovet av tydlig feedback ökar.