Ungas arbetsmoral upprör investeraren – "mycket jaget före laget"

Fokus ligger i stället på det egna välbefinnandet och den egna individens utveckling snarare än på företagets gemensamma mål och framgång.

Menar att unga sätter ”jaget före laget”

”Man tror att när man avslutat en utbildning så ska man komma in och få hög lön jättefort. Nu tycker jag att det är mycket jaget före laget”, säger Lena Apler i programmet Skavlan i SVT.

Apler lyfter fram en krass verklighet som många unga tycks glömma bort när de kliver in i näringslivet. Hon sätter fingret på kärnan i problematiken genom att förklara att det inte handlar om välgörenhet där företaget syfte är att göra ditt liv ”lyckligt”.

Uttalandet har väckt starka reaktioner och blivit en symbol för den generationsklyfta som präglar dagens moderna arbetsliv.

Debatten blottlägger en djup avgrund mellan olika synsätt på vad arbete faktiskt innebär. Äldre generationer har ofta fostrats i en anda där lojalitet mot företaget och kollektivt slit har högsta prioritet.