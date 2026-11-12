AI-hotet är fel oro – det avgörande är hur vi använder tekniken

Människan

Det finns en risk att vi oroar oss för fel saker. Frågan om AI som ett hot mot mänskligheten tar fokus från utmaningar som redan är här: teknikjättarnas ekonomiska dominans, vårt beroende av modeller som utvecklas i USA och Kina samt en kognitiv dominans där modellerna inte i tillräckligt stor utsträckning bygger på vår historia och värderingar.

Framtiden ser ljus ut för generalisten. När analys blir billig blir omdöme, förmågan att ställa rätt frågor, översätta avsikt till handling, bära människor genom förändring, viktigare än specialistkunskap. Och hur blir vi omdömesgilla människor? Vi behöver förstå andra människor och andra sätt att resonera och leva. Vi har nytta av livserfarenhet, men också genom att ta till oss av litteratur, konst och kultur i olika former.

Utbildning är sannolikt värd mer än någonsin. Att utbilda sig skapar en elastisk och kreativ hjärna, oavsett om man läser matematik eller historia. Dessutom mår vi människor bra av att lära oss nya saker samtidigt som själva skolmiljön eller livet på universitetet är oerhört givande. Bildning måste pågå hela livet och det är ett ansvar för både arbetsgivare och individ.

Risken att vi inte tar hand om juniorerna. Att skära bort juniora roller ger snabba vinster, men på längre sikt saknas de seniora som ska ta över.

Signalerna om jobben går isär: LO ser ett minskat behov av tjänstemän i Sverige, medan amerikanska siffror hittills visar små minskningar. Vi kommer att se vissa jobb försvinna, men helt nya uppstå. Omställningen kan bli jobbig för många. Men sannolikt kommer vi att kunna lysa upp rum som tidigare varit för dyra att lysa upp eller inte ens funnits.