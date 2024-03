AI:s dolda miljökostnad: "Folk kommer bli rasande"

“Artificiell intelligens kommer att lösa klimatkrisen!”

Tycker du att påståendet klingar falsk? Det är du inte ensam om.

En samling miljögrupper varnar nu för att utsagor som dessa är vilseledande och riskerar att förvärra krisen.

“AI befriar oss inte”

Techbolagen själva marknadsför gärna AI som ett ypperligt verktyg för att bekämpa global uppvärmning.

Tanken är att tekniken ska hjälpa oss att förhindra avskogning, identifiera utsläppsläckor och följa extremväder.

Men den kräver också enorma mängder energi.

“Det är inte så att AI befriar oss från förbränningsmotorn. Folk kommer att bli rasande när de ser hur mycket mer energi som konsumeras”, säger Michael Khoo hos Friends of the Earth till The Guardian.

