Vad händer när en ikon lämnar sitt bolag? För många amerikanska sparare är Warren Buffett mer än en investerare. Vad blir kvar av Berkshire Hathaway när han lämnat scenen?
Buffett lämnar ett tomrum som oroar marknaden
För en svensk publik är det lite som om Wallenbergfamiljen plötsligt skulle lämna Investor. Ett tomrum som inte bara är finansiellt, utan psykologiskt.
Den typen av oro har redan börjat sprida sig i USA när Warren Buffett meddelat att han lämnar över ordförandeklubban från och med årsskiftet.
”Jag vet inte hur bra han är”
Buffetts efterträdare, Greg Abel, har fått mycket förtroende internt. Men på marknaden råder tvekan.
”I don’t know how good Greg Abel is,” säger fondförvaltaren Vitaliy Katsenelson till Financial Times. Han menar att det finns en risk att Berkshire mister sin aura när Buffett inte längre är frontfigur.
Även andra analytiker påpekar att Berkshire i grunden är ett konglomerat av dussintals bolag. Men där en persons rykte och fingertoppskänsla gjort hela skillnaden. Utan det kan aktien tappa sin särställning som ”den säkra hamnen”.
Berkshire Hathaway
- Grundades på 1830-talet, blev grunden till Buffetts imperium på 1960-talet.
- Äger idag över 60 dotterbolag, bland annat Geico och BNSF Railway.
- Buffets favoritbolag Apple står för runt 21 procent av aktieportföljen.
- Vd:n Greg Abel är utsedd till Buffetts efterträdare.
En era ebbar ut med Warren Buffett
Att Buffett inte längre leder Berkshire efter årsskiftet är redan klart – men tajmingen oroar. Många undrar om aktien då fortfarande kan bära sitt höga värde.
Samtidigt finns investerare som ser möjligheter. De pekar på att Berkshires portfölj i sig är stark, även om den skulle förlora hans ”mytiska” skimmer. Men för många småsparare var det just kopplingen till legendariska investerare som Charlie Munger och Warren Buffett som gjorde investmentbolaget till vad det var.
För den som vill läsa mer om svenska investmentbolag kan vi slå ett slag för den här intervjun med Investors finanschef.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
