Warren Buffett om sin kronprins: ”Pinsamt bra”

Buffett styrde det framgångsrika investmentbolaget som vd i mer än ett halvt sekel innan han lämnade över rodret till Abel vid senaste årsskiftet.

Den legendariske investeraren säger nu att han borde lämnat skeppet tidigare, då han anser att Berkshire Hathaway tveklöst är i trygga händer med Abel som vd.

Får gränslöst med beröm av Buffett

”Greg är så bra. Det var lite pinsamt hur bra han är, för han har täckt mer mark på en dag än jag skulle ha gjort på en vecka, även när jag var som bäst, än mindre i mitt nuvarande tillstånd”, säger Buffett i en intervju med CNBC:s ”Squawk Box” och som vår systertidningen Realtid uppmärksammar.

Wall Street-tungviktaren går så långt att han hävdar att Greg Abel både är mer operativ och effektiv än hans eget ledarskap.

Abel är den centrala faktorn till investmentbolagets nuvarande succé, slår Buffett fast.