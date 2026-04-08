Berkshire Hathaways nye vd Greg Abel får högsta betyg av nestorn och Wall Street-oraklet Warren Buffett.
Warren Buffett om sin kronprins: ”Pinsamt bra”
Enligt den 95-årige börsikonen Warren Buffett har Greg Abel en förmåga att prestera bättre än vad han själv gjort under sin operativa ledning för det amerikanska investeringskonglomeratet.
Buffett styrde det framgångsrika investmentbolaget som vd i mer än ett halvt sekel innan han lämnade över rodret till Abel vid senaste årsskiftet.
Den legendariske investeraren säger nu att han borde lämnat skeppet tidigare, då han anser att Berkshire Hathaway tveklöst är i trygga händer med Abel som vd.
Får gränslöst med beröm av Buffett
”Greg är så bra. Det var lite pinsamt hur bra han är, för han har täckt mer mark på en dag än jag skulle ha gjort på en vecka, även när jag var som bäst, än mindre i mitt nuvarande tillstånd”, säger Buffett i en intervju med CNBC:s ”Squawk Box” och som vår systertidningen Realtid uppmärksammar.
Wall Street-tungviktaren går så långt att han hävdar att Greg Abel både är mer operativ och effektiv än hans eget ledarskap.
Abel är den centrala faktorn till investmentbolagets nuvarande succé, slår Buffett fast.
Håller fortfarande i klubban Berkshire
Buffett är fortfarande kvar som som styrelseordförande för Berkshire Hathaway, men förändringen av vd-posten innebär en ny era för bolaget, som miljardären god för 141,5 miljarder dollar (enligt Forbes) menar står väl rustat för framtidens utmaningar.
Warren Buffett är säker på att Berkshire Hathaway har stor potential att fortsätta växa framöver.
”Jag tror att det har en större chans att finnas här om 100 år än något annat företag jag kan tänka mig”, säger han till CNBC.
Därför håller ikonen hårt i pengapåsen
Samtidigt är det uppenbart att marknaderna tampas med såväl geopolitisk osäkerhet som teknikens enorma framfart, då med betoning på AI, artificiell intelligens.
Buffett har tidigare sagt att han inte vill investera alltför mycket just nu på grund av en osäker marknad. I stället håller han i pengarna, trots att det inte kan ses som någon lukrativ investeringsstrategi.
Men det är å andra sidan Warren Buffett i ett nötskal. Hans filosofi handlar om att bygga upp värde över tid, bland annat genom ett skickligt ledarskap och stabila verksamheter.
