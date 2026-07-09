Swedbank tog emot 19 miljoner man inte hade rätt till. Pengarna kom från en till fängelse dömd storsponsor i hockey, slår HD fast.
Sex års fängelse – Swedbanks nota 19 miljoner
Dagens PS har i flera sammanhang skrivit om Mikael Lindkvist, tidigare Fahlander. Som ordförande, vice ordförande och sportchef i Örebro Hockey, var han storsponsorn vars pengar förde klubben från division 1 till SHL-avancemang våren 2013.
Totalt anses Fahlander ha stoppat in 30 miljoner kronor av egna pengar i klubben.
Hans förmögenhet kom ur den privatiserade vårdsektorn. Tillsammans med Ibrahim Kadra startade Fahlander 2001 omsorgsbolaget Assistansia, som på några år blev störst i Sverige inom personlig assistans.
2006 sålde de 35 procent av bolaget till Humana, två år senare resten till Argan Capital och tjänade en dryg miljard på affären.
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Stora och misslyckade affärer
I stället för att luta sig tillbaka med en paraplydrink i näven, gav sig Fahlander in i allt snabbare, större och – visade det sig – misslyckade affärer.
En satsning med ett tresiffrigt antal miljoner i ett affärscenter i Haparanda 2017 blev finalen.
2018 försattes Fahlander i personlig konkurs på egen begäran, bytte namn till Lindkvist 2019 och fortsatte med nya affärer, som inte förde honom någon annanstans än i fängelse.
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Sålde sprit till supportrar
Fahlander/Lindkvist slog sig på försäljning av alkohol till privatpersoner via olika bolag.
Den främsta målgruppen var för övrigt supportrar till svenska fotbolls- och hockeylag.
De affärerna tog slut när Mikael Lindkvist greps, anhölls och häktades i februari 2023.
Örebro tingsrätt fällde honom sedan för 27 fall av grovt skattebrott. Straffet blev 3,5 års fängelse och fem års näringsförbud.
Trots fällande dom gick kammaråklagare Louise Helleday vidare till hovrätten, som nästan dubblade straffet.
Göta hovrätt dömde Mikael Lindkvist till sex års fängelse och tio års näringsförbud för grova skattebrott.
Swedbank får HD emot sig
Nu är Lindkvist aktuell igen, den här gången utifrån ett utslag i Högsta domstolen.
Tvisten har sin utgångspunkt i den 340 kvadratmeter stora villa Mikael Lindkvist 2013 lätt bygga på Stora Essingen, med lån från Swedbank (börskurs Swedbank).
Redan 2023 skrev Di om hur Swedbank tagit emot 18,9 miljoner kronor från Lindkvist för att lösa hans bolån, trots att han sedan flera år var försatt i personlig konkurs.
Konkursförvaltaren Lennart Olsson reagerade och ansåg att Swedbank tagit emot pengar tillhöriga konkursboet.
Därmed hade Swedbank, enligt Olsson, gått före andra fordringsägare, däribland Skatteverket och – pikant nog – Handelsbanken.
Rätt två gånger, men inte tre
Lennart Olsson drog Swedbank inför domstol, men där fick Swedbank rätt i både första och andra instans.
Den formella tvistefrågan är vem som egentligen stod för betalningen till Swedbank.
Pengarna kom från ett klientkonto hos en advokat och hade tagit sig dit från ett lagerbolag.
Därmed kunde Swedbank hävda att betalningen gjorts av en utomstående part och att konkursboet därmed inte var lurat.
Dock har Swedbanks tur nu tagit slut i och med att Högsta domstolen nu ställer sig på konkursförvaltarens sida.
”Anses vara den som betalat”
I mål T 2273-25 slår HD fast att ”även om pengarna som sedan använts för betalningen har tillhandahållits av någon annan har konkursgäldenären ansetts vara den som gjort betalningen, vilket han varit förbjuden att göra.”
Konkursgäldenären är alltså Mikael Lindkvist och pengarna ska därför återbetalas till konkursboet, slår HD fast.
Redan de tidigare händelserna kring Stora Essingen-fastigheten borde ha skapat frågetecken och pekat mot det förlopp som sedan skedde.
Genom en bodelning flyttades äganderätten till fastigheten till Lindkvists hustru, samtidigt som han behöll betalningsansvaret för lånet. När Lindkvist sedan krävdes på pengarna hade han redan försatts i konkurs.