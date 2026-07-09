Sex års fängelse – Swedbanks nota 19 miljoner

Sålde sprit till supportrar

Fahlander/Lindkvist slog sig på försäljning av alkohol till privatpersoner via olika bolag.

Den främsta målgruppen var för övrigt supportrar till svenska fotbolls- och hockeylag.

De affärerna tog slut när Mikael Lindkvist greps, anhölls och häktades i februari 2023.

Örebro tingsrätt fällde honom sedan för 27 fall av grovt skattebrott. Straffet blev 3,5 års fängelse och fem års näringsförbud.

Trots fällande dom gick kammaråklagare Louise Helleday vidare till hovrätten, som nästan dubblade straffet.

Göta hovrätt dömde Mikael Lindkvist till sex års fängelse och tio års näringsförbud för grova skattebrott.

Det var Mikael Lindkvists, då Fahlander, pengar som starkt bidrog till att Örebro tog sig till SHL 2013. Nu sitter han i fängelse och Swedbank får en smäll på fingrarna. (Foto: Mikael Fritzon/TT

Swedbank får HD emot sig

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Nu är Lindkvist aktuell igen, den här gången utifrån ett utslag i Högsta domstolen.

Tvisten har sin utgångspunkt i den 340 kvadratmeter stora villa Mikael Lindkvist 2013 lätt bygga på Stora Essingen, med lån från Swedbank (börskurs Swedbank).

Redan 2023 skrev Di om hur Swedbank tagit emot 18,9 miljoner kronor från Lindkvist för att lösa hans bolån, trots att han sedan flera år var försatt i personlig konkurs.

Konkursförvaltaren Lennart Olsson reagerade och ansåg att Swedbank tagit emot pengar tillhöriga konkursboet.

Därmed hade Swedbank, enligt Olsson, gått före andra fordringsägare, däribland Skatteverket och – pikant nog – Handelsbanken.

Rätt två gånger, men inte tre

Lennart Olsson drog Swedbank inför domstol, men där fick Swedbank rätt i både första och andra instans.

Den formella tvistefrågan är vem som egentligen stod för betalningen till Swedbank.

Pengarna kom från ett klientkonto hos en advokat och hade tagit sig dit från ett lagerbolag.

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Därmed kunde Swedbank hävda att betalningen gjorts av en utomstående part och att konkursboet därmed inte var lurat.

Dock har Swedbanks tur nu tagit slut i och med att Högsta domstolen nu ställer sig på konkursförvaltarens sida.

Ett fiasko i Haparanda med ett kapsejsat köpcenter-projekt som fällde Mikael Lindkvist. Nu är den tidigare storsponsorn dömd till sex års fängelse. (Illustration: Pressbild)

”Anses vara den som betalat”

I mål T 2273-25 slår HD fast att ”även om pengarna som sedan använts för betalningen har tillhandahållits av någon annan har konkursgäldenären ansetts vara den som gjort betalningen, vilket han varit förbjuden att göra.”

Konkursgäldenären är alltså Mikael Lindkvist och pengarna ska därför återbetalas till konkursboet, slår HD fast.

Redan de tidigare händelserna kring Stora Essingen-fastigheten borde ha skapat frågetecken och pekat mot det förlopp som sedan skedde.

Genom en bodelning flyttades äganderätten till fastigheten till Lindkvists hustru, samtidigt som han behöll betalningsansvaret för lånet. När Lindkvist sedan krävdes på pengarna hade han redan försatts i konkurs.