Stark debut för SK Hynix – uppåt på Wall Street

Dow Jones industriindex och tekniktunga Nasdaqs kompositindex ökade båda 0,3 procent medan breda S&P 500-index steg 0,4 procent.

SK Hynix är sedan tidigare noterad i Sydkorea och på fredagen noterades även aktien i USA. Under dagen steg den omkring 13 procent till drygt 168 dollar.

Facebookägaren Meta gick starkt och ökade 6,0 procent.

Flygbolaget Delta Airlines kvartalsrapport överträffade analytikernas förväntningar, men aktien sjönk ändå och stängde 1,8 procent minus.

Priset på ett fat Nordsjöolja har sjunkit något och ligger på runt 76 dollar.