Det är slutet på en lång era. Om bara två månader lämnar Warren Buffett rollen som vd för Berkshire Hathaway – bolaget han förvandlat till ett imperium under nästan 60 år. Nu växer oron.
Buffett lämnar Berkshire – nu växer oron
Sedan Buffetts besked i maj om att han ska kliva av har Berkshire Hathaways B-aktier fallit med omkring 11,5 procent.
Vid tidpunkten för beskedet låg aktien på rekordnivåer, men sedan dess har den halkat efter S&P 500-indexet med nästan elva procentenheter.
Analytiker menar att nedgången framför allt speglar investerarnas oro inför en framtid utan Buffett vid rodret.
Det handlar om en ”historiskt unik risk kopplad till ledarskiftet” – en risk som bygger på Buffetts oöverträffade rykte och det förtroendekapital han byggt upp under decennier, skriver CNBC.
Analytiker sänker betyget
I en rapport daterad 26 oktober sänkte Keefe, Bruyette & Woods sitt betyg på Berkshire Hathaways A-aktier från market perform till underperform – alltså en säljrekommendation.
Samtidigt justerades riktkursen ned från 740 000 till 700 000 dollar per aktie.
Enligt rapporten beror mycket av aktiens svaga utveckling just på Buffetts tillkännagivande i maj.
”Det finns ingen Buffett-premie längre”
Wall Street Journal konstaterar att Berkshire nu går in i ett “nytt normalläge” utan den så kallade Buffett-premien. Analytikern Meyer Shields säger till tidningen:
”Det finns människor som har utvecklat ett enormt förtroende för Warren Buffett. För dem börjar och slutar hela investeringstesens existens där”.
Buffetts efterträdare, Greg Abel, har fått mycket förtroende internt. På marknaden råder dock tvekan.
“Jag vet inte hur bra Greg Abel är”, säger fondförvaltaren Vitaliy Katsenelson. Han menar att det finns en risk att Berkshire mister sin aura när Buffett inte längre är frontfigur.
“Har bara lovord för Greg”
Alla delar dock inte oron. Chris Bloomstran, vd för Semper Augustus Investments Group, menar att Berkshire-aktien var övervärderad redan före majmötet och att bolaget trots allt gått bättre än flera konkurrenter.
”Alla jag känner inom Berkshire-världen har bara lovord för Greg”, säger han.
Även Henry Asher på Northstar Group tonar ned farhågorna.
”Du kommer inte att ställa in din transport på Burlington Northern bara för att Buffett inte är där. Företagen kommer fortsätta generera enorma kassaflöden, med eller utan Buffett”.
Greg Abel tar över – och skriver aktieägarbrevet
Nästa år blir det alltså Greg Abel som tar över rollen som vd och även som författare till det årliga aktieägarbrevet – en av finansvärldens mest lästa texter.
Buffett antydde redan tidigare i år att det var på gång, när han skrev att ”det inte dröjer länge innan Greg Abel ersätter mig som vd och skriver de årliga breven”.
Buffett kommer dock skriva ett sista brev till sina tre barn och till aktieägarna den 10 november, i samband med sina årliga välgörenhetsdonationer inför Thanksgiving.
En ny epok för Berkshire
Trots marknadens oro menar många att Berkshire står stadigt. Koncernen består av hundratals lönsamma dotterbolag som fortsätter generera kassaflöden oberoende av vem som sitter i toppen.
Men symboliskt sett markerar skiftet slutet på en epok. Den 94-årige Warren Buffett, ”Oraklet från Omaha”, lämnar efter sig ett arv som inte bara handlar om pengar – utan om ett sällan skådat förtroende.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
