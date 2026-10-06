Vinsterna på Wall Street steg med drygt 51 procent under första halvåret. Fler bolagsaffärer och en hetare noteringsmarknad gör att den amerikanska finanssektorn går mot ett nytt rekordår.
Wall Street rusar mot nytt vinstrekord – här är varför
Den amerikanska värdepappersbranschen redovisade vinster på 45,9 miljarder dollar, motsvarande omkring 420 miljarder kronor, under årets första sex månader.
Det är en ökning med 51,3 procent jämfört med samma period i fjol, rapporterar Reuters med hänvisning till en rapport från New Yorks delstatsrevisor.
Om utvecklingen håller i sig kan Wall Streets samlade vinster överstiga 90 miljarder dollar för helåret. Det skulle slå fjolårets rekord på 65,1 miljarder dollar med bred marginal.
Börsoro blev en intäktsmotor
En viktig förklaring är den höga aktiviteten på finansmarknaderna.
Stora kursrörelser brukar gynna investmentbanker och mäklarhus eftersom kunderna handlar mer och behöver mer rådgivning och riskhantering. Under 2026 har volatiliteten kombinerats med en återhämtning för bolagsaffärer och kapitalanskaffningar.
Även låneverksamheten har varit stark och IPO-marknaden har fått ett kraftigt uppsving, vilket har gett finanssektorn ytterligare draghjälp.
Reuters pekar på en kombination av ökad aktivitet inom bolagsaffärer, starkare tradingintäkter, lånetillväxt och fler börsnoteringar som drivkrafter bakom utvecklingen.
AI-boomen ger mer affärer
AI-boomen är ytterligare en faktor bakom utvecklingen.
De globala M&A-affärerna uppgick till 2,8 biljoner dollar under första halvåret, enligt LSEG-data. Det är den högsta nivån för ett första halvår i den historiska statistiken.
Totalt ökade värdet av de annonserade affärerna med 48 procent jämfört med samma period i fjol, rapporterade Reuters i somras.
Även IPO-marknaden har fått ett lyft. Financial Times har rapporterat att de amerikanska börsintroduktionerna nått 147,5 miljarder dollar hittills i år.
M&A-marknaden har dock varit koncentrerad till ett begränsat antal mycket stora affärer.
För Wall Street innebär det att rekordvinsterna inte bara är kopplade till stigande börskurser. Banker och mäklarhus tjänar pengar på själva aktiviteten runt marknaden – från aktiehandel och kapitalanskaffningar till fusioner, förvärv och rådgivning.
Miljardregn över New York
Wall Streets starka utveckling får också tydliga effekter på New Yorks offentliga finanser.
Finanssektorn bidrog med minst 7,8 miljarder dollar till New Yorks stadsbudget under räkenskapsåret 2026. Det motsvarar en ökning på 15,8 procent jämfört med året före, enligt rapporten som Reuters refererar.
Även bonusarna följer utvecklingen. Wall Streets bonuspool uppgick till 49,2 miljarder dollar under 2025, medan den genomsnittliga bonusen steg till 246 900 dollar, enligt New Yorks delstatsrevisor Thomas DiNapoli.
Den starka lönsamheten är dock inte utan risker. New Yorks delstatsrevisor pekar på globala konflikter, hög inflation och stigande räntor som faktorer som kan påverka finanssektorns utveckling. En recession eller en större marknadsstörning kan också få konsekvenser för sektorns resultat.
Med 45,9 miljarder dollar i vinst under årets första sex månader har Wall Street redan passerat motsvarande nivå för första halvåret i fjol. Om vinsttakten håller i sig kan helårsresultatet överstiga 90 miljarder dollar.
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