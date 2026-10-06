Wall Street rusar mot nytt vinstrekord – här är varför

Det är en ökning med 51,3 procent jämfört med samma period i fjol, rapporterar Reuters med hänvisning till en rapport från New Yorks delstatsrevisor.

Om utvecklingen håller i sig kan Wall Streets samlade vinster överstiga 90 miljarder dollar för helåret. Det skulle slå fjolårets rekord på 65,1 miljarder dollar med bred marginal.

Börsoro blev en intäktsmotor

En viktig förklaring är den höga aktiviteten på finansmarknaderna.

Stora kursrörelser brukar gynna investmentbanker och mäklarhus eftersom kunderna handlar mer och behöver mer rådgivning och riskhantering. Under 2026 har volatiliteten kombinerats med en återhämtning för bolagsaffärer och kapitalanskaffningar.

Även låneverksamheten har varit stark och IPO-marknaden har fått ett kraftigt uppsving, vilket har gett finanssektorn ytterligare draghjälp.

Reuters pekar på en kombination av ökad aktivitet inom bolagsaffärer, starkare tradingintäkter, lånetillväxt och fler börsnoteringar som drivkrafter bakom utvecklingen.