Volvos vd har inga planer på att avgå – men varnar för hot

Decentraliseringen har fungerat

Modellen innebär att varje affärsområde bär ansvar för sin kundnöjdhet, tillväxt och lönsamhet, samtidigt som de kan dra nytta av koncernens innovationsresurser.

Resultatet har blivit en starkare kundrelation och en robustare finansiell position, menar Lundstedt.

För att behålla sin konkurrenskraft framhåller han särskilt vikten av att vara snabb i teknikomställningar.

Går snabbare i Asien

Här pekar han på risken att Europa halkar efter jämfört med Kina och andra asiatiska marknader, särskilt inom elektrifiering och självkörande fordon.

“I måste förstå att länder som Kina, Sydkorea och Indien i många fall nu har en väldigt stark innovationskraft och leder utvecklingen. Den kinesiska totalmarknaden för tunga helelektriska lastbilar ser ut att bli över 100 000 i år. I Europa talar vi 10 000-tal, eller i bästa fall 10 000-tals, de kommande åren. Det är väldigt viktigt att Europa nu förstår att vi behöver komma till skott och få uppskalning av nyckelteknologier för framtiden”, säger han.

“Tänker köra på”

Under det senaste året har flera förändringar skett i koncernledningen, men Lundstedt betonar att successionsfrågor hanteras systematiskt och att återväxten internt är stark.

Trots spekulationer på marknaden om när det är dags för honom att lämna rollen gör han klart att han ser sin framtid på Volvo.

“Tio år har gått väldigt fort. Jag tycker det är fantastiskt kul så jag tänker köra på så länge jag har förtroende från styrelse och ägare. Jag är motiverad och har energi, det finns så fantastiskt många spännande saker att fortsätta göra för Volvo – för våra kunder, affärsområden, underleverantörer och medarbetare”, säger Martin Lundstedt.

