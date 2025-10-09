Ryktena stämmer inte – Martin Lundstedt meddelar att han gärna fortsätter som Volvo-vd. Men han varnar för vad som kan hända om Europa inte hakar på Asien.
Volvos vd har inga planer på att avgå – men varnar för hot
22 oktober markerar en milstolpe för Martin Lundstedt.
Då är det tio år sedan som han tog över som vd och koncernchef för AB Volvo (börskurs Volvo).
På årsdagen står det klart att han har tagit med sig en rad rekord i bagaget – och han har inga planer på att lämna bolaget, säger han i en intervju med EFN.
Kursen har stigit kraftigt
Volvo, som vid Lundstedts tillträde 2015 brottades med kritik mot låg lönsamhet, har på ett decennium etablerat sig som ett av börsens starkaste industribolag.
Under Lundstedts ledning har koncernens rörelsemarginal mer än fördubblats, aktien har stigit med över 360 procent och aktieägarna har fått dela på drygt 220 miljarder kronor i utdelningar.
Den decentraliserade organisationsmodell som införts anses ha varit central i förändringen, som EFN också tidigare har rapporterat om.
Decentraliseringen har fungerat
Modellen innebär att varje affärsområde bär ansvar för sin kundnöjdhet, tillväxt och lönsamhet, samtidigt som de kan dra nytta av koncernens innovationsresurser.
Resultatet har blivit en starkare kundrelation och en robustare finansiell position, menar Lundstedt.
För att behålla sin konkurrenskraft framhåller han särskilt vikten av att vara snabb i teknikomställningar.
Går snabbare i Asien
Här pekar han på risken att Europa halkar efter jämfört med Kina och andra asiatiska marknader, särskilt inom elektrifiering och självkörande fordon.
“I måste förstå att länder som Kina, Sydkorea och Indien i många fall nu har en väldigt stark innovationskraft och leder utvecklingen. Den kinesiska totalmarknaden för tunga helelektriska lastbilar ser ut att bli över 100 000 i år. I Europa talar vi 10 000-tal, eller i bästa fall 10 000-tals, de kommande åren. Det är väldigt viktigt att Europa nu förstår att vi behöver komma till skott och få uppskalning av nyckelteknologier för framtiden”, säger han.
“Tänker köra på”
Under det senaste året har flera förändringar skett i koncernledningen, men Lundstedt betonar att successionsfrågor hanteras systematiskt och att återväxten internt är stark.
Trots spekulationer på marknaden om när det är dags för honom att lämna rollen gör han klart att han ser sin framtid på Volvo.
“Tio år har gått väldigt fort. Jag tycker det är fantastiskt kul så jag tänker köra på så länge jag har förtroende från styrelse och ägare. Jag är motiverad och har energi, det finns så fantastiskt många spännande saker att fortsätta göra för Volvo – för våra kunder, affärsområden, underleverantörer och medarbetare”, säger Martin Lundstedt.
Volvos vd har inga planer på att avgå – men varnar för hot
