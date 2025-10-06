Med start den 1 november införs 25-procentiga importtullar på lastbilar, enligt USA:s president Donald Trump.
Volvo kan vinna på Trumps nya tullchock på lastbilar
”Alla mellanstora och tunga lastbilar som kommer in i USA från andra länder kommer att beslås med tullar på 25 procent”, skriver Trump på Truth Social.
Att tullar på 25 procent på tunga lastbilar skulle införas är känt sedan tidigare, men att det blir från och med november är nytt. Det tidigare startdatumet, 1 oktober, sköts upp sedan oroliga amerikanska fordonstillverkare klagat.
Den svenska lastbilstillverkaren AB Volvo har tidigare pekats ut som en möjlig vinnare i tullkriget, då bolaget redan bygger lastbilar i USA för den lokala marknaden.
Scaniaägaren Traton är däremot beroende av fabriker i Mexiko.
Trump meddelade den 26 september att högre tullar på bland annat tunga lastbilar, möbler och patenterade läkemedel var på gång.
Företag som investerar i USA och bygger fabriker ska kunna undantas.
Senare förtydligade Vita huset att de 100-procentiga läkemedelstullarna inte skulle gälla länder som förhandlat fram nya handelsavtal med USA där läkemedel ingår. Det innebär att exempelvis EU inte omfattas i den delen. Här begränsas läkemedelstullarna till 15 procent, i enlighet med det befintliga ramavtalet.
