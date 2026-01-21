Vinnarna bland Magnificent 7-bolagen – aktierna som drar iväg

Magnificent 7 som består av Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta och Tesla har under de senaste åren dominerat börsutvecklingen på Wall Street vilket har gett utslag på världens börser.

Det är inga småsummor vi pratar om, tillsammans utgör techjättarna en tredjedel av börsvärdet bland amerikanska storbolag.

Nvidia sticker ut

Några namn sticker ut lite extra mycket, som Nvidia, vars aktie har slagit rekord genom ett ta täten i AI-racet.

Många experter har varnat för att AI-bubblan ska spricka och att Nvidia därmed ska rasa, men det har inte skett in i det nya året och den årliga tillväxten förväntas ligga kvar på 40 procent till åtminstone 2027, enligt Affärsvärlden.

Nvidia briljerar och vd:n Jensen Huang har svårt att förstå snacket om en AI-bubbla. (Foto: Ng Han Guan/AP/TT)

En annan stor vinnare det senaste året är Microsoft, en annan jätte som har satsat på AI, och även är en given spelare inom mjukvara och molntjänster. Avkastningen ligger stabilt på 9 procent.