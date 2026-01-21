Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Vinnarna bland Magnificent 7-bolagen – aktierna som drar iväg

Sundar Pichai, Google och Alphabets vd kan glädjas åt nytt rekord på börsen.
Sundar Pichai, Google och Alphabets vd kan glädjas åt nytt rekord på börsen. (Foto: Eric Risberg/AP/TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Den amerikanska techsektorns största bolag, Magnificent 7, har dragit upp börsen den senaste året. Det finns dock några av jättarna som drar iväg från resten.

Magnificent 7 som består av Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta och Tesla har under de senaste åren dominerat börsutvecklingen på Wall Street vilket har gett utslag på världens börser.

Det är inga småsummor vi pratar om, tillsammans utgör techjättarna en tredjedel av börsvärdet bland amerikanska storbolag.

Nvidia sticker ut

Några namn sticker ut lite extra mycket, som Nvidia, vars aktie har slagit rekord genom ett ta täten i AI-racet.

Många experter har varnat för att AI-bubblan ska spricka och att Nvidia därmed ska rasa, men det har inte skett in i det nya året och den årliga tillväxten förväntas ligga kvar på 40 procent till åtminstone 2027, enligt Affärsvärlden.

Nvidia
Nvidia briljerar och vd:n Jensen Huang har svårt att förstå snacket om en AI-bubbla. (Foto: Ng Han Guan/AP/TT)

En annan stor vinnare det senaste året är Microsoft, en annan jätte som har satsat på AI, och även är en given spelare inom mjukvara och molntjänster. Avkastningen ligger stabilt på 9 procent.

Alphabet har störst avkastning

Den största avkastningen bland Magnificent 7-bolagen kan dock Alphabet skryta med.

Den ligger på 71 procent och bolaget fortsätter samtidigt att generera starka vinster.

Google-ägaren har visat framfötterna på annonsmarknaden och samtidigt stora framsteg inom AI-utveckling som har lett till att bolaget kunnat slå nya rekord i vinst och omsättning.

Måttligt för Amazon och Apple

Bland mittenspelarna återfinns Amazon.

Techjätten har förbättrat lönsamheten efter flera år av tunga investeringar, framför allt inom molntjänsten AWS, men tillväxttakten är måttligare nu än under pandemin.

Det går även långsamt för Apple som har problem med sin Iphone-försäljning och som inte har satsat på AI på egen hand som de andra techjättarna. Det kan dock gynna Apple på längre sikt om AI-racet minskar i styrka.

Meta och Tesla halkar efter

Meta är ett av de lägst värderade bolagen i gruppen, där AI-satsningen exempelvis inte ligger på samma nivå som konkurrenterna.

Aktien har som resultat halkat efter under det senaste året.

Längst ner ligger Tesla där Elon Musks många utfall inte har uppskattats av investerare, samtidigt som elbilarna har svårt att hinna med i det kinesiska elbilsracet.

Värderingen är dock fortfarande en av de högsta på börsen i USA.

AlphabetAmazonAppleMagnificent SevenMetaMicrosoftTeslaUSA
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

