Vindkraftsjätten Ørsted skär bort var fjärde anställd och lämnar USA-marknaden. Samtidigt gör bolaget en rekordstor nyemission på nästan 60 miljarder danska kronor för att stärka kassan.
Vindkraftssektorn skakar: gigant säger upp tusentals
Ørsted genomför en stor omstrukturering och minskar personalstyrkan med 25 procent, motsvarande omkring 2 000 anställda. Neddragningarna ska vara klara senast 2027 och sker genom naturlig avgång, avyttringar och uppsägningar. Redan de kommande månaderna påverkas runt 500 personer, varav 235 i Danmark, rapporterar Bloomberg.
Aktierna steg med 0,7 procent i den europeiska handeln på torsdagen, skriver CNBC.
Beskedet kommer efter en rad bakslag på den amerikanska marknaden. Stigande kostnader, leveransproblem och politisk turbulens har pressat bolaget, som nu väljer att dra sig tillbaka från USA.
Ett föreläggande från Trump-administrationen stoppade även tillfälligt Ørsteds projekt Revolution Wind, även om beslutet senare hävdes av domstol.
Vindkraftverk tvingas stänga – efter faktura på en halv miljon
När vindkraftverket Nyvallsåsen i Jämtland fick en oväntad räkning på 500 000 kronor för överproduktion tvingades hela verksamheten pausa.
Ørsted skiftar fokus till Europa
Nu flyttar Ørsted, som till hälften ägs av danska staten, fokus hemåt till den europeiska havsvindmarknaden, där bolaget en gång var pionjär.
“Vi vill skapa en mer effektiv och flexibel organisation och sänka kostnaderna för att bygga och driva vindkraftsparker, säger vd Rasmus Errboe i ett uttalande.
Omstruktureringen väntas ge årliga besparingar på cirka 2 miljarder danska kronor från 2028. Samtidigt säljer Ørsted sin europeiska landbaserade verksamhet och planerar inga nya havsbaserade projekt i USA efter 2027.
Stor emission genomförd
Dagen innan nedskärningsbeskedet genomförde bolaget en rekordstor nyemission på nära 60 miljarder danska kronor, den största kapitalanskaffningen för ett europeiskt energibolag på över ett decennium.
Den danska staten, som äger drygt 50 procent av Ørsted, deltog i emissionen.
Kapitalet ska stärka balansräkningen och möjliggöra färdigställandet av 8,1 gigawatt nya havsbaserade vindkraftsprojekt fram till 2027.
Problem för vindkraften
Vindkraften har det tufft globalt, inte bara för Ørsted. I USA har borttagna skattelättnader slagit hårt mot branschen, medan solkraften klarat sig bättre trots politisk motvind.
Samtidigt pågår en vindkraftskris i Sverige, där flera bolag gått i konkurs efter fallande elpriser och utmaningar i elsystemet. När det blåser som mest pressas priserna och konkurrensen hårdnar för företagen.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
