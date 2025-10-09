Vindkraftssektorn skakar: gigant säger upp tusentals

Ørsted genomför en stor omstrukturering och minskar personalstyrkan med 25 procent, motsvarande omkring 2 000 anställda. Neddragningarna ska vara klara senast 2027 och sker genom naturlig avgång, avyttringar och uppsägningar. Redan de kommande månaderna påverkas runt 500 personer, varav 235 i Danmark, rapporterar Bloomberg.

Aktierna steg med 0,7 procent i den europeiska handeln på torsdagen, skriver CNBC.

Beskedet kommer efter en rad bakslag på den amerikanska marknaden. Stigande kostnader, leveransproblem och politisk turbulens har pressat bolaget, som nu väljer att dra sig tillbaka från USA.

Ett föreläggande från Trump-administrationen stoppade även tillfälligt Ørsteds projekt Revolution Wind, även om beslutet senare hävdes av domstol.

Ørsted skiftar fokus till Europa

Nu flyttar Ørsted, som till hälften ägs av danska staten, fokus hemåt till den europeiska havsvindmarknaden, där bolaget en gång var pionjär.

“Vi vill skapa en mer effektiv och flexibel organisation och sänka kostnaderna för att bygga och driva vindkraftsparker, säger vd Rasmus Errboe i ett uttalande.

Omstruktureringen väntas ge årliga besparingar på cirka 2 miljarder danska kronor från 2028. Samtidigt säljer Ørsted sin europeiska landbaserade verksamhet och planerar inga nya havsbaserade projekt i USA efter 2027.