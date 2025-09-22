Ørsted vinner över Trump – får fortsätta

Ørsted Venture har vunnit första domstolsronden trots att motståndaren är Donald Trump och hans regim.

En amerikansk domare har nu beslutat att det Ørsted -stödda vindkraftsprojektet utanför Rhode Islands kust kan återupprätta sin byggnation, skriver Bloomberg måndag kväll.

ANNONS

Beslutet kommer efter en rättsprocess som ifrågasätter Trump-regimens stopporder för mångmiljard-projektet.

Så knäcks vindkraften i USA. Dagens PS

Lyft för Revolution Wind

Måndagens beslut är ett lyft för Revolution Wind-projektet, som ägs gemensamt av Ørsted och Global Infrastructure Partners.

Projektet pausades av den amerikanska regeringen 22 augusti, trots att det då var till 80 procent färdigställt.

Revolution Wind hävdade att ett upphävande av förbudet mot projektet, var nödvändigt för att förhindra ”irreparabel skada” på företagets ekonomi och rykte.

Man fick den amerikanska distriktsdomaren Royce Lamberth i Washington med sig och Lamberth fattade sitt beslut måndag.

ANNONS