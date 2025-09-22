En domstol har nu beslutat att Revolution Wind får fortsätta bygga sin vindkraftspark, det bygge som stoppades av Trump-regimen.
Ørsted vinner över Trump – får fortsätta
Ørsted Venture har vunnit första domstolsronden trots att motståndaren är Donald Trump och hans regim.
En amerikansk domare har nu beslutat att det Ørsted -stödda vindkraftsprojektet utanför Rhode Islands kust kan återupprätta sin byggnation, skriver Bloomberg måndag kväll.
Beslutet kommer efter en rättsprocess som ifrågasätter Trump-regimens stopporder för mångmiljard-projektet.
Så knäcks vindkraften i USA. Dagens PS
Lyft för Revolution Wind
Måndagens beslut är ett lyft för Revolution Wind-projektet, som ägs gemensamt av Ørsted och Global Infrastructure Partners.
Projektet pausades av den amerikanska regeringen 22 augusti, trots att det då var till 80 procent färdigställt.
Revolution Wind hävdade att ett upphävande av förbudet mot projektet, var nödvändigt för att förhindra ”irreparabel skada” på företagets ekonomi och rykte.
Man fick den amerikanska distriktsdomaren Royce Lamberth i Washington med sig och Lamberth fattade sitt beslut måndag.
Rättsstriden fortsätter
Revolution Wind stämde 4 september regeringen, några timmar innan Rhode Island och Connecticut, som båda har behov av projektet, väckte ett separat mål mot regeringen.
Det är början av en breddare rättslig strid kring Donald Trumps senaste order mot vindkraft, som han länge varit en motståndare till.
”Bryter mot rättssäkerhet”
Vindkraftsföretaget hävdade i sin stämningsansökan att regeringens plötsliga stopp för projektet, efter flera år av samråd med flera förvaltningar, bryter mot den konstitutionella rätten till rättssäkerhet.
Revolution Wind har även påpekat att man redan lagt eller åtagit sig att lägga cirka 5 miljarder dollar på projektet och förlorar med än 1 miljard dollar i avvecklingskostnader om man inte får fullfölja projektet.
Inga officiella kommentarer från regeringen eller inrikesdepartementet har ännu kommit till motgången i rättsprocessen.
Efter vindkraftsstopp: Delstater stämmer Trump. Dagens PS
Så attackerar Trump vindkraften. Realtid
