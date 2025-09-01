Norska oljejätten Equinor backar upp danska Ørsted med nästan en miljard dollar. Det motverkar därmed Trumps försök att lägga ner den havsbaserade vindkraften.
Norska oljejätten utmanar Trump och ställer upp för vindkraften
Mest läst i kategorin
Forskarnas upptäckt: Hajarna förändras
En ny studie väcker frågor om havens toppredatorer. Forskarna har upptäckt förändringar hos hajar i en ny studie. Hajar har funnits i omkring 450 miljoner år och överlevde till och med katastrofen som utplånade dinosaurierna. Men nu visar en ny studie att de kan påverkas av förändrade förhållanden i haven. Missa inte: 3 procent inflation …
"Skandalöst" lågt antal brandmän när EU brinner rekordmycket
Europa har bakom sig en brandsommar utan motstycke – och nu talas det om en ”skandalös” svaghet i beredskapen. Mer än en miljon hektar skog har redan brunnit i Europa i år. Fackföreningarna larmar om att antalet brandmän fortfarande är ”beklagligt lågt”, samtidigt som bränderna blir allt mer omfattande. Missa inte: 3 procent inflation – …
Psykologerna: Därför vill vissa alltid hjälpa servitören
Det ser kanske ut som en småsak – att samla ihop tallrikarna och sträcka fram glasen till servitören. Men enligt psykologerna avslöjar den lilla gesten både empati, uppfostran och en ovanlig social intelligens. Frågan är bara: gör du det för att hjälpa eller för att ha kontroll. Svensken som städar efter sig Vi svenskar har …
Så ska Kina ta den globala ledartröjan
Kina vill dra på sig den globala ledartröjan och man kan göra det understödd av såväl Ryssland och Indien som andra nationer. När Donald Trump väljer att bekriga världen med handelstullar och stänga USA med parollen ”America First” upphängd på murarna, väljer Kina att utnyttja utrymmet. Kina och diktatorn Xi Jinping framställer sig som en …
Handslagen som skakar västvärlden
Klyftan mellan öst och väst växer. Genom Trumps tullar förs länder som Kina, Indien och Ryssland allt närmare varandra och västvärlden hamnar på efterkälken. Det handlar om möten som Trump helst inte vill veta av, som nu sker i hamnstaden Tianjin och är del i samarbetsorganisationen Shanghaigruppens toppmöten. Västvärlden halkar efter Indiens och Rysslands ledare har …
Donald Trump har redan från första dagen i Vita huset motarbetat havsbaserad vindkraft.
Svårt för vindkraften
Det gör det svårt att få in investeringar och utveckla vindprojekten för bolag som danska Ørsted, världens största bolag för havsbaserad vindkraft.
I slutet av förra veckan drog det amerikanska transportdepartement in nästan 700 miljoner dollar i redan beställda vindkraftsprojekt runt om i USA.
Regeringen vill helt enkelt hellre lägga pengarna på andra saker.
“Slösaktiga vindkraftsprojekt använder resurser som annars skulle kunna gå till att återuppliva Amerikas sjöfartsindustri”, uppger transportminister Sean Duffy i ett uttalande.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Uppbackning av norska oljejätten
Nu har vinden dock vänt för Ørsted som får uppbackning av norska oljejätten Equinor, som pumpar in nästan en miljard dollar i det danska bolaget, enligt CNBC.
Förra hösten köpte Equinor 10 procent av aktierna i Ørsted och blev då den näst största aktieägaren i energibolaget, efter den danska staten, som sitter på drygt 50 procent av aktierna.
Sammanlagt handlar det om en nyemission på runt 9,4 miljarder dollar som Equinor nu alltså är delaktig i, och nya pengar behövs för Ørsted, vars aktie har halkat rejält på sistone i takt med att Trump vill se ett stopp av havsbaserade vindparker.
Aktien går upp igen
Aktien har rasat med 90 procent under de senaste 4 åren men gick upp igen med nästan 4 procent på måndagen genom nyheten att Equinor backar upp Ørsted.
Det är vidare oklart om Equinor kommer vilja ta över ytterligare andelar av Ørsted och om en sammanslagning kan ligga på bordet, sedan ingen av bolagen har velat kommentera ett sådant scenario, men RBC Capital Markets pekar i den riktningen.
“Det positiva är att Equinor, utöver sitt bibehållna aktieinnehav, nu kommer att ha styrelserepresentation, vilket gör att man kan utnyttja en utmanande situation maximalt”, uppger analytiker på RBC Capital Markets i en rapport.
Läs även:
Vindkraft skapar mystiska “spökplan” på radar. Dagens PS
“Absurt” marknadsläge för krisande vindkraft. Dagens PS
Senaste nytt
Norska oljejätten utmanar Trump och ställer upp för vindkraften
Norska oljejätten Equinor backar upp danska Ørsted med nästan en miljard dollar. Det motverkar därmed Trumps försök att lägga ner den havsbaserade vindkraften. Donald Trump har redan från första dagen i Vita huset motarbetat havsbaserad vindkraft. Svårt för vindkraften Det gör det svårt att få in investeringar och utveckla vindprojekten för bolag som danska Ørsted, …
Chatta sig rik? Experter varnar för aktietips från AI
Att få gratis aktietips med några knapptryck lockar redan många småsparare. På sociala medier svämmar det redan över av inlägg där generativ AI används för att ta fram allt från aktieanalyser till kompletta portföljstrategier. Men är det här en "revolution" för småspararen eller ännu en riskfylld genväg? Bakom hysterin döljer sig verkliga möjligheter, men också …
Scania sparkar: 750 jobb bort i Sverige
Scania går dåligt och behöver anpassa sin organisation. Nu meddelar fordonsjätten att man sparkar 750 anställda i Sverige. Som Traton-ägda Scania (börskurs Traton) formulerar det så anpassar företaget ”sin organisation för att möta nuvarande förutsättningar och framtida behov”. Det innebär att 750 anställda sägs upp i Sverige, enligt det varsel företaget lagt denna måndag. ”Vår …
Forskarnas upptäckt: Hajarna förändras
En ny studie väcker frågor om havens toppredatorer. Forskarna har upptäckt förändringar hos hajar i en ny studie. Hajar har funnits i omkring 450 miljoner år och överlevde till och med katastrofen som utplånade dinosaurierna. Men nu visar en ny studie att de kan påverkas av förändrade förhållanden i haven. Missa inte: 3 procent inflation …
Kontantupproret rasar mot Bankföreningen
Enligt Bankföreningen är digitala betalmedel viktigare än kontanter om det blir kris eller krig – det får Kontantupprorets ordförande Björn Eriksson att se rött. Det som får honom att koka är att bankernas branschförening i en så kallad hotbildsanalys för fram Ukraina som argument för att digitala betalmedel fungerar trots kriget. ”Att använda Ukraina som …