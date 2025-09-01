Norska oljejätten utmanar Trump och ställer upp för vindkraften

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Uppbackning av norska oljejätten

Nu har vinden dock vänt för Ørsted som får uppbackning av norska oljejätten Equinor, som pumpar in nästan en miljard dollar i det danska bolaget, enligt CNBC.

Förra hösten köpte Equinor 10 procent av aktierna i Ørsted och blev då den näst största aktieägaren i energibolaget, efter den danska staten, som sitter på drygt 50 procent av aktierna.

Sammanlagt handlar det om en nyemission på runt 9,4 miljarder dollar som Equinor nu alltså är delaktig i, och nya pengar behövs för Ørsted, vars aktie har halkat rejält på sistone i takt med att Trump vill se ett stopp av havsbaserade vindparker.

Aktien går upp igen

Aktien har rasat med 90 procent under de senaste 4 åren men gick upp igen med nästan 4 procent på måndagen genom nyheten att Equinor backar upp Ørsted.

Det är vidare oklart om Equinor kommer vilja ta över ytterligare andelar av Ørsted och om en sammanslagning kan ligga på bordet, sedan ingen av bolagen har velat kommentera ett sådant scenario, men RBC Capital Markets pekar i den riktningen.

“Det positiva är att Equinor, utöver sitt bibehållna aktieinnehav, nu kommer att ha styrelserepresentation, vilket gör att man kan utnyttja en utmanande situation maximalt”, uppger analytiker på RBC Capital Markets i en rapport.

