Norska oljejätten utmanar Trump och ställer upp för vindkraften

Den havsbaserade vindkraften haltar men nya pengar kan få vinden att vända igen.
Den havsbaserade vindkraften haltar men nya pengar kan få vinden att vända igen.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 02 sep. 2025Publicerad: 02 sep. 2025

Norska oljejätten Equinor backar upp danska Ørsted med nästan en miljard dollar. Det motverkar därmed Trumps försök att lägga ner den havsbaserade vindkraften.

Donald Trump har redan från första dagen i Vita huset motarbetat havsbaserad vindkraft.

Svårt för vindkraften

Det gör det svårt att få in investeringar och utveckla vindprojekten för bolag som danska Ørsted, världens största bolag för havsbaserad vindkraft.

I slutet av förra veckan drog det amerikanska transportdepartement in nästan 700 miljoner dollar i redan beställda vindkraftsprojekt runt om i USA.

Regeringen vill helt enkelt hellre lägga pengarna på andra saker.

“Slösaktiga vindkraftsprojekt använder resurser som annars skulle kunna gå till att återuppliva Amerikas sjöfartsindustri”, uppger transportminister Sean Duffy i ett uttalande.

Uppbackning av norska oljejätten

Nu har vinden dock vänt för Ørsted som får uppbackning av norska oljejätten Equinor, som pumpar in nästan en miljard dollar i det danska bolaget, enligt CNBC.

Förra hösten köpte Equinor 10 procent av aktierna i Ørsted och blev då den näst största aktieägaren i energibolaget, efter den danska staten, som sitter på drygt 50 procent av aktierna. 

Sammanlagt handlar det om en nyemission på runt 9,4 miljarder dollar som Equinor nu alltså är delaktig i, och nya pengar behövs för Ørsted, vars aktie har halkat rejält på sistone i takt med att Trump vill se ett stopp av havsbaserade vindparker.

Aktien går upp igen

Aktien har rasat med 90 procent under de senaste 4 åren men gick upp igen med nästan 4 procent på måndagen genom nyheten att Equinor backar upp Ørsted.

Det är vidare oklart om Equinor kommer vilja ta över ytterligare andelar av Ørsted och om en sammanslagning kan ligga på bordet, sedan ingen av bolagen har velat kommentera ett sådant scenario, men RBC Capital Markets pekar i den riktningen.

“Det positiva är att Equinor, utöver sitt bibehållna aktieinnehav, nu kommer att ha styrelserepresentation, vilket gör att man kan utnyttja en utmanande situation maximalt”, uppger analytiker på RBC Capital Markets i en rapport.

Läs även:

Vindkraft skapar mystiska “spökplan” på radar. Dagens PS

“Absurt” marknadsläge för krisande vindkraft. Dagens PS

Johan Augustin
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien.

