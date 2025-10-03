Dagens PS
Dagensps.se
Aktier

Svenska börsen ångar på – här är vinnarna

volvo
Volvo Cars vd Håkan Samuelsson har anledning att titta uppåt efter en tids pressad aktiekurs. (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Det har varit grönt varje dag på Stockholmsbörsen i veckan. Några stora bolag tillhör dem som det har gått allra bäst för – men två bolag har inte hakat på trenden.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Stockholmsbörsen har haft en fin vecka. Varje dag har slutat med uppåt-siffror.

Veckan ser också ut att avslutas i samma anda.

ANNONS

Storbolagsindexet OMXS30 är på väg mot sin sjätte raka dag med uppgång, och det finns flera vinnare bland de svenska bolagen.

Atlas Copco lyfte

Volvo Cars (börskurs Volvo Cars) är en av dem, där aktien har stigit med över tio procent i veckan.

Där visade försäljningssiffror från september att man sålde fler bilar än motsvarande månad förra året, skriver Finwire.

En annan stor börsvinnare i veckan är Atlas Copco (börskurs Atlas Copco), som också har stigit med över tio procent i veckan.

Där ses ett allmänt lyft i tekniksektorn som företaget levererar till som orsaken, skriver ett allmänt internationellt lyft i tekniksektorn där företaget är leverantör till halvledarindustrin.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

SSAB gick starkt

ANNONS

SSAB (börskurs SSAB) har stigit med 15 procent i veckan efter att DNB Carnegie höjt riktkursen och flaggat för tecken på återhämtning inom stålsektorn.

SSAB, där Johnny Sjöström är vd, lyfte också på börsen. (Foto: Henrik Montgomery/TT).

Astra Zeneca rusade rejält under onsdagen efter beskedet om nya tullar. Det blev ett historiskt lyft med den bästa kursdagen på ett decennium, skriver Placera.

Därefter har man hållit sig på en stabil nivå och ser ut att öka med nästan 14 procent i veckan.

En annan vinnare i veckan är Indutrade (börskurs Indutrade), som steg närmare fyra procent under fredagen efter höjd rekommendation från Danske Bank.

Kursfall för Evolution

Även Sandvik (börskurs Sandvik) stärktes med drygt en procent under fredagen efter att SEB (börskurs SEB) höjt riktkursen.

Nordnet (börskurs Nordnet) klättrade ungefär lika mycket sedan nätmäklaren rapporterat ett kraftigt ökat nettoinflöde under september.

Stockholmsbörsen var på fredagseftermiddagen nära att slå nytt rekord efter att ha stigit stadigt under veckan. (Källa: Avanza).
ANNONS

På fredagen var en av de mest handlade aktierna dock en aktie på nedåtgående – Evolution (börskurs Evolution). Livekasinobolaget hade en turbulent vecka med både rekommendationssänkning och kursfall.

På torsdagen rasade aktien plötsligt omkring fem procent efter uppgifter om att filippinska spelmyndigheten återkallat en licens för bolagets samarbetspartner One Visaya Gaming, skriver Dagens Industri.

Backade efter svaga siffror

Licensen gällde för drift av kasinosajten Bigwin29 och drogs in på grund av brister i regelefterlevnad kring kundkännedom.

Även Intellego drabbades av ett kraftigt kursfall och har backat ungefär 20 procent i veckan.

Bolagets preliminära kvartalssiffror och ökat blankande av UV-teknikbolaget ses som orsaken till det, skriver Placera.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Atlas CopcoEvolution GamingStockholmsbörsenVolvo Cars
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Tjänstebilsfavoriten Tiguan laddhybrid R-Line SWE Edition
Volkswagen logo

Nya Tiguan laddhybrid R-Line är här. Med upp till 12 mils räckvidd helt på hel och snabbladdning på längre resor är den redo för alla dina äventyr.

 Se erbjudandet på SWE Edition här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS