Svenska börsen ångar på – här är vinnarna

Stockholmsbörsen har haft en fin vecka. Varje dag har slutat med uppåt-siffror.

Veckan ser också ut att avslutas i samma anda.

Storbolagsindexet OMXS30 är på väg mot sin sjätte raka dag med uppgång, och det finns flera vinnare bland de svenska bolagen.

Atlas Copco lyfte

Volvo Cars (börskurs Volvo Cars) är en av dem, där aktien har stigit med över tio procent i veckan.

Där visade försäljningssiffror från september att man sålde fler bilar än motsvarande månad förra året, skriver Finwire.

En annan stor börsvinnare i veckan är Atlas Copco (börskurs Atlas Copco), som också har stigit med över tio procent i veckan.

Där ses ett allmänt lyft i tekniksektorn som företaget levererar till som orsaken, skriver ett allmänt internationellt lyft i tekniksektorn där företaget är leverantör till halvledarindustrin.