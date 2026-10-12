Varningen inför IMF-mötet: Världsekonomin vilar på skakig grund

Det framgår av det senaste ekonomiska indexet från Brookings Institution och Financial Times.

Analysen pekar på att tillväxten i stora ekonomier som USA, Kina och Indien står emot energichocken, men att stigande statsskulder och ihållande inflation begränsar handlingsutrymmet för politiker och centralbanker.

Obligationsmarknaden under press

En central risk för finansmarknaderna är att investerare kräver allt högre ränta för att låna ut pengar till stater. När obligationsräntorna stiger faller obligationspriserna, vilket kan orsaka förluster för investerare som redan äger värdepapperen.

Utvecklingen har varit särskilt tydlig i USA, Storbritannien, Japan och Frankrike. I början av oktober nådde den amerikanska tioårsräntan 5,34 procent – den högsta nivån sedan 2002.

Även andra stora obligationsmarknader har pressats upp till räntenivåer som inte setts på årtionden, rapporterade Reuters i början av oktober med hänvisning till Internationella valutafonden, IMF.

Högre räntor gör det dyrare för stater att finansiera sina underskott. De kan också pressa företagens finansieringskostnader och värderingar på aktiemarknaden, särskilt för tillväxtbolag vars vinster ligger långt fram i tiden.