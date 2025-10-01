Statsapparaten står stilla efter att kongressen misslyckats nå en överenskommelse. Mitt i dödläget pekar Vita huset ut en ny risk.
Vance: Då blir det massuppsägningar
USA:s federala regering är nedstängd efter att kongressen misslyckats med att enas om en kortsiktig finansiering.
Hundratusentals statsanställda är redan permitterade – och nu varnar Vita huset för att krisen kan sluta med massuppsägningar.
Missa inte: “Ekonomin står på knivsegg” – investerare fruktar följderna. Dagens PS
Kongressen misslyckades nå en överenskommelse
Vid midnatt trädde nedstängningen i kraft sedan både republikanska och demokratiska finansieringsförslag röstats ned i senaten. Kongressen misslyckades nå en överenskommelse – ännu en gång. Enligt CNN handlar striden framför allt om förlängda subventioner inom Obamacare, där partierna står långt ifrån varandra.
Nedstängningen märks omedelbart.
Omkring 750 000 federalt anställda har skickats hem utan lön, en smäll på omkring 400 miljoner dollar varje dag. President Donald Trump har samtidigt antytt att hans administration kan dra ned på förmåner för ett stort antal människor.
Marknaden utan vakthund
Även finansmarknaden påverkas. SEC, den amerikanska finansinspektionen, har meddelat att endast en mycket liten del av personalen finns kvar för att hantera akuta ärenden.
Det centrala systemet EDGAR, där börsbolag och fonder rapporterar sin finansiella information, fortsätter att fungera. Men den ordinarie tillsynen är nästan helt satt ur spel.
“Myndigheten har personal tillgänglig för att svara på nödsituationer med fokus på marknadens integritet och investerarskydd, som är en del av vårt uppdrag”, skriver SEC.
Demokraten Maxine Waters varnar för följderna:
“SEC har permitterat 91 procent av sin personal, vilket lämnar finansmarknader och investerare i stor fara vid en tidpunkt då stark tillsyn behövs som mest”.
Vance: ”Vi kan tvingas säga upp”
På en presskonferens i Vita huset höjde vicepresident J.D. Vance tonläget kring budgetkaoset.
“Vi kommer att behöva säga upp människor om nedstängningen fortsätter”.
Han fortsatte: “Vi gillar inte det. Vi vill egentligen inte göra det, men vi kommer att göra vad vi måste för att hålla det amerikanska folkets grundläggande tjänster igång”.
När han pressades om varför regeringen nu varnar för uppsägningar, något som inte hänt under tidigare nedstängningar, svarade han: “Vi har inte fattat några slutgiltiga beslut”.
Enligt CNBC har budgetdirektören Russell Vought redan sagt till kongressledamöter att neddragningar kan påbörjas inom en till två dagar. Han varnade även för att WIC-programmet, som ger stöd till kvinnor, spädbarn och barn, riskerar att stå utan pengar redan nästa vecka.
CNN rapporterar samtidigt att Vita huset ser uppsägningar som “överhängande”. Pressekreterare Karoline Leavitt sade att administrationen arbetar med myndigheter för att identifiera var nedskärningar kan göras och att besked kan komma “mycket snart”.
Läs också: God natt, USA – statsapparaten är nu nedsläckt. Dagens PS
Vita huset lägger skulden på Demokraterna
Under presskonferensen lade Karoline Leavitt skulden på oppositionen.
“Demokraterna i kongressen har officiellt stängt ned USA:s regering”, sa hon.
Hon fortsatte: “Det amerikanska folket vaknade i morse och ställde den självklara frågan: varför är regeringen nedstängd just nu? Svaret är ren partipolitik från det demokratiska partiet. Demokraterna stängde ned regeringen för att president Trump inte vill tvinga amerikanska skattebetalare att bekosta sjukvård för illegala invandrare”.
Samtidigt beskriver CNN hur en grupp senatorer från båda partierna inlett informella samtal om möjliga lösningar. Den republikanske senatorn Mike Rounds varnade för att en långvarig nedstängning ger administrationen större möjligheter att avgöra vilka som kan sägas upp permanent. Den demokratiske senatorn Peter Welch betonade i sin tur oron för att stödet inom Affordable Care Act riskerar att försvinna.
Läs även: USA:s politiska kaos triggar guldrush. Dagens PS
Läs även: USA:s budgetkris pressar dollarn mot ny botten. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
