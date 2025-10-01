Vance: Då blir det massuppsägningar

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Marknaden utan vakthund

Även finansmarknaden påverkas. SEC, den amerikanska finansinspektionen, har meddelat att endast en mycket liten del av personalen finns kvar för att hantera akuta ärenden.

Det centrala systemet EDGAR, där börsbolag och fonder rapporterar sin finansiella information, fortsätter att fungera. Men den ordinarie tillsynen är nästan helt satt ur spel.

“Myndigheten har personal tillgänglig för att svara på nödsituationer med fokus på marknadens integritet och investerarskydd, som är en del av vårt uppdrag”, skriver SEC.

Demokraten Maxine Waters varnar för följderna:

“SEC har permitterat 91 procent av sin personal, vilket lämnar finansmarknader och investerare i stor fara vid en tidpunkt då stark tillsyn behövs som mest”.

Vance: ”Vi kan tvingas säga upp”

På en presskonferens i Vita huset höjde vicepresident J.D. Vance tonläget kring budgetkaoset.

“Vi kommer att behöva säga upp människor om nedstängningen fortsätter”.

Han fortsatte: “Vi gillar inte det. Vi vill egentligen inte göra det, men vi kommer att göra vad vi måste för att hålla det amerikanska folkets grundläggande tjänster igång”.

När han pressades om varför regeringen nu varnar för uppsägningar, något som inte hänt under tidigare nedstängningar, svarade han: “Vi har inte fattat några slutgiltiga beslut”.

Enligt CNBC har budgetdirektören Russell Vought redan sagt till kongressledamöter att neddragningar kan påbörjas inom en till två dagar. Han varnade även för att WIC-programmet, som ger stöd till kvinnor, spädbarn och barn, riskerar att stå utan pengar redan nästa vecka.

CNN rapporterar samtidigt att Vita huset ser uppsägningar som “överhängande”. Pressekreterare Karoline Leavitt sade att administrationen arbetar med myndigheter för att identifiera var nedskärningar kan göras och att besked kan komma “mycket snart”.

Vita huset lägger skulden på Demokraterna

Under presskonferensen lade Karoline Leavitt skulden på oppositionen.

“Demokraterna i kongressen har officiellt stängt ned USA:s regering”, sa hon.

Hon fortsatte: “Det amerikanska folket vaknade i morse och ställde den självklara frågan: varför är regeringen nedstängd just nu? Svaret är ren partipolitik från det demokratiska partiet. Demokraterna stängde ned regeringen för att president Trump inte vill tvinga amerikanska skattebetalare att bekosta sjukvård för illegala invandrare”.

Samtidigt beskriver CNN hur en grupp senatorer från båda partierna inlett informella samtal om möjliga lösningar. Den republikanske senatorn Mike Rounds varnade för att en långvarig nedstängning ger administrationen större möjligheter att avgöra vilka som kan sägas upp permanent. Den demokratiske senatorn Peter Welch betonade i sin tur oron för att stödet inom Affordable Care Act riskerar att försvinna.

