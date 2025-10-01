Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Råvaror

USA:s politiska kaos triggar guldrush

Priset på guld stiger när den amerikanska staten slår igen. (Foto: Canva)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 01 okt. 2025Publicerad: 01 okt. 2025

Politiska kriser gynnar priset på guld. USA:s shutdown är inget undantag och nu rusar priset återigen.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Guldpriset nådde nya historiska höjder på onsdagen när den amerikanska regeringen gick in i sin första shutdown på nästan sju år, efter att kongressen misslyckades med att nå en överenskommelse om federal finansiering.

Spotpriset för guld handlades vid 3 893,06 dollar per uns vid klickan 05.00 amerikansk östlig tid, enligt CNBC, medan amerikanska guldterminer för december leverans steg till 3 918,10 dollar.

ANNONS

Rekordfynd för svensk guldgruva: “Synligt fritt guld”

Det är inte bara guldpriset som slår rekord. Lappland guldprospektering meddelar att proverna i Stortjärnhobben visar på rekordhalter av guld.

Osäkerhet kring viktiga arbetsmarknadsdata

Tidpunkten för shutdownen är särskilt känslig eftersom kritisk arbetsmarknadsstatistik som skulle publiceras på fredagen nu kommer att försenas.

guld
Du får betala betydligt mer för en guldtacka idag än för bara några månader sedan. (Foto: Mike Groll/AP/TT).

Den så kallade nonfarm payrolls-rapporten för september väntas ge avgörande signaler om arbetsmarknaden, vars avkylning var en viktig orsak till Federal Reserves räntesänkning i september.

Missa inte:
Politisk låsning lamslår USA när staten stänger ner. Realtid

Med ingen tydlig väg mot en överenskommelse är det oklart hur länge shutdownen kommer att vara. Under Donald Trumps första mandatperiod varade en partiell shutdown i 34 dagar, den längsta i historien.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Rally på guld fortsätter

Guldet har rusat i pris en längre tid nu och det beror på ett flertal orsaker.

“Två stora pågående konflikter, politisk instabilitet i Frankrike, nyligen aviserade tullar, allt detta skapar tillsammans en mycket instabil bild för investerare”, säger Michael Field, chief equity strategist på Morningstar till CNBC.

Läs även:
Rekord på rekord – tänker du investera i guld? Realtid

Han menar att shutdownen bara var “droppen som fick bägaren att rinna över”

Även andra metaller gynnas

Detta är guldets 39:e rekordhöjd i år. Philippe Gijsels, chief strategy officer på BNP Paribas Fortis, tror att metallen kan gå långt över 4 000 dollar. Han noterar att medan centralbanker tidigare drev prisuppgången, har nu även investerare börjat köpa guld sedan början av året, vilket tydligt accelererat uppgången.

Missa inte:
Expertens varning: ”Har man missförstått guld blir det dyrt”. Dagens PS

Även andra ädelmetaller gynnades av den ökade efterfrågan på säkra tillgångar. Silver steg 0,9 procent till 47,05 dollar per uns, medan platina noterades vid 1 572,18 dollar per uns, enligt Investing.com.

ANNONS

Varnar för bubbla i guld

För många var nedstängningen inte oväntad, liknande har skett tidigare. Och även om det fått priset på guld att stiga så är det många som tror att toppnivåerna snart kan vara nådda.

Det är inte helt omöjligt att priset stiger över 4 000 dollar unset enligt vissa analytiker.

Men många tror också att priset, någon gång under nästa år kan falla igen – och att det då kan gå ganska snabbt.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
GuldGuldprisUSA
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS