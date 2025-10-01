USA:s politiska kaos triggar guldrush

Guldpriset nådde nya historiska höjder på onsdagen när den amerikanska regeringen gick in i sin första shutdown på nästan sju år, efter att kongressen misslyckades med att nå en överenskommelse om federal finansiering.

Spotpriset för guld handlades vid 3 893,06 dollar per uns vid klickan 05.00 amerikansk östlig tid, enligt CNBC, medan amerikanska guldterminer för december leverans steg till 3 918,10 dollar.

Osäkerhet kring viktiga arbetsmarknadsdata

Tidpunkten för shutdownen är särskilt känslig eftersom kritisk arbetsmarknadsstatistik som skulle publiceras på fredagen nu kommer att försenas.

Du får betala betydligt mer för en guldtacka idag än för bara några månader sedan. (Foto: Mike Groll/AP/TT).

Den så kallade nonfarm payrolls-rapporten för september väntas ge avgörande signaler om arbetsmarknaden, vars avkylning var en viktig orsak till Federal Reserves räntesänkning i september.

Med ingen tydlig väg mot en överenskommelse är det oklart hur länge shutdownen kommer att vara. Under Donald Trumps första mandatperiod varade en partiell shutdown i 34 dagar, den längsta i historien.