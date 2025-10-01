Politiska kriser gynnar priset på guld. USA:s shutdown är inget undantag och nu rusar priset återigen.
USA:s politiska kaos triggar guldrush
Guldpriset nådde nya historiska höjder på onsdagen när den amerikanska regeringen gick in i sin första shutdown på nästan sju år, efter att kongressen misslyckades med att nå en överenskommelse om federal finansiering.
Spotpriset för guld handlades vid 3 893,06 dollar per uns vid klickan 05.00 amerikansk östlig tid, enligt CNBC, medan amerikanska guldterminer för december leverans steg till 3 918,10 dollar.
Rekordfynd för svensk guldgruva: “Synligt fritt guld”
Det är inte bara guldpriset som slår rekord. Lappland guldprospektering meddelar att proverna i Stortjärnhobben visar på rekordhalter av guld.
Osäkerhet kring viktiga arbetsmarknadsdata
Tidpunkten för shutdownen är särskilt känslig eftersom kritisk arbetsmarknadsstatistik som skulle publiceras på fredagen nu kommer att försenas.
Den så kallade nonfarm payrolls-rapporten för september väntas ge avgörande signaler om arbetsmarknaden, vars avkylning var en viktig orsak till Federal Reserves räntesänkning i september.
Med ingen tydlig väg mot en överenskommelse är det oklart hur länge shutdownen kommer att vara. Under Donald Trumps första mandatperiod varade en partiell shutdown i 34 dagar, den längsta i historien.
Rally på guld fortsätter
Guldet har rusat i pris en längre tid nu och det beror på ett flertal orsaker.
“Två stora pågående konflikter, politisk instabilitet i Frankrike, nyligen aviserade tullar, allt detta skapar tillsammans en mycket instabil bild för investerare”, säger Michael Field, chief equity strategist på Morningstar till CNBC.
Han menar att shutdownen bara var “droppen som fick bägaren att rinna över”
Även andra metaller gynnas
Detta är guldets 39:e rekordhöjd i år. Philippe Gijsels, chief strategy officer på BNP Paribas Fortis, tror att metallen kan gå långt över 4 000 dollar. Han noterar att medan centralbanker tidigare drev prisuppgången, har nu även investerare börjat köpa guld sedan början av året, vilket tydligt accelererat uppgången.
Även andra ädelmetaller gynnades av den ökade efterfrågan på säkra tillgångar. Silver steg 0,9 procent till 47,05 dollar per uns, medan platina noterades vid 1 572,18 dollar per uns, enligt Investing.com.
Varnar för bubbla i guld
För många var nedstängningen inte oväntad, liknande har skett tidigare. Och även om det fått priset på guld att stiga så är det många som tror att toppnivåerna snart kan vara nådda.
Det är inte helt omöjligt att priset stiger över 4 000 dollar unset enligt vissa analytiker.
Men många tror också att priset, någon gång under nästa år kan falla igen – och att det då kan gå ganska snabbt.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
