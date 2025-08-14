Euron växer sig stark på dollarns bekostnad

Den amerikanska valutan sjönk i värde under tisdagen och fortsatte att göra så efter nyheterna om att inflationen hade ökat.

Dollarindexet, som mäter valutan mot en samling av flera andra valutor, sjönk till 97,76. Detta var den lägsta nivån sedan den 28 juli under onsdagen. Detta skedde efter ett fall på 0,5 procent under tisdagen, skriver Reuters.

Till skillnad från vad många trodde så var inflationen i huvudsak inte ett resultat av tullarna. Men det har fått som resultat att många investerare nu är väldigt säkra. De tror att den amerikanska riksbanken Fed kommer att sänka räntan i september.

”Den amerikanska KPI-rapporten visade sig vara en dollarnegativ händelse. Fed-sänkningen i september förblir fast inprisad”, säger Francesco Pesole, strateg på ING till Reuters.

Euron tar mark

När dollarn sjunker så gör den det mot andra valutor. Euron hade under onsdagen ökat i värde med 0,39 procent som en effekt av dollarns tapp. Då fick man betala 1,1719 euro för en dollar. Även pundet ökade i värde under onsdagen.

Den amerikanska presidenten Donald Trump har flera gånger uttryckt att han vill se en svagare dollar. Han menar att det skulle gynna amerikansk export.

Samtidigt har ECB-presidenten Christine Lagarde uttryckt att det nu finns en historisk chans för euron. Den kan ta en större roll som reservvaluta när dollarn vacklar.

Momentum krävs för att bli reservvaluta

Men kommer euron att kunna klättra så mycket mer? Enligt en analys från banken UoB i Singapore är det mer troligt att euron just nu kommer att vila. Det kommer sannolikt att vara så under ett tag framöver.

”Euron har sannolikt gått in i en konsolideringsfas. För närvarande förväntar vi oss att den kommer att handlas mellan 1,1540 och 1,1685″, skriver banken i en analys som Currencynews tagit del av.

Samtidigt måste eurozonen genomföra en hel del stora förändringar innan det kan bli tal om att på allvar utmana dollarns hegemoni. Framförallt måste de europeiska kapitalmarknaderna integreras mer med varandra. De behöver få djupare fickor för att locka investerare att investera i eurobaserade tillgångar.