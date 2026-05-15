Dollarn har i skuggan av kriget i Iran förstärks, men är ändå inget självklart val för investerare, enligt SEB:s proffs som tror på revansch för den svenska kronan.
SEB-strateg spår att stukade kronan får revansch
Kronan utmärker sig efter fjolårets rally som årets svagaste valuta i G10-gruppen. Den största orsaken till det är kriget i Iran, enligt SEB:s valutastrateg Amanda Sundström.
Dollarn, som i slutet av januari handlades för 8,75 kronor, har lyft rejält som en följd oroligheterna i Mellanöstern. I dag, fredag 15 maj 2026, kostar en dollar 9 kronor och 424 öre.
Dagens Industri, som talat med SEB:s expert, konstaterar att kronan fallit tungt medan dollarn tagit igen mycket av sitt tidigare tapp.
Läs också: Norge går om – kronan nu starkare än den svenska kronan DagensPS
Därför faller kronan medan dollarn stärks
Amanda Sundström förklarar krontappet och dollarns uppryckning med Iran-kriget och att amerikansk makrostatistik överraskat, bland annat på arbetsmarknaden, och att inflationen nu står i fokus för USA:s centralbank Federal Reserve.
Stigande räntor är också en betydande omständighet som hon lyfter fram.
Dollarn är alltjämt, säger hon till Di, den viktigaste globala valutan, inte minst på råvarumarknaden.
Hon tillägger dock att den amerikanska dollarn inte är ett lika självklart alternativ i dag som tidigare i orostider. I artikeln beskriver hon reaktionen på blockaden i Hormuzsundet som ”ganska beskedliga”.
Rörelserna på valutamarknaden är inte lika stora som när Ryssland invaderade Ukraina, konstaterar SEB-strategen.
Läs också: Frostigt läge för kronan – årets uppgång borta Realtid
Experten: Inte död men skadeskjuten dollar
När det gäller dollarn är den ”inte död”, som hon uttrycker det och beskriver det mer som att den amerikanska valutan snarare är ”lite skadeskjuten”.
I SEB:s basscenario kommer konflikten i Mellanöstern att lugna ner sig. Prognosen är att USA och Iran når ett avtal i någon from under sommaren.
Effekten av det blir, enligt SEB, att dollarn försvagas på nytt och att kronan är en av de valutor som stärks.
På kort sikt ser det mer mörkt ut för kronan, som säljs av i stor utsträckning, framhåller Amanda Sundström i Di.
Läs även: Snabba kast – kronan nu på bottenplats i Norden DagensPS
Först lättnadsrally – sedan en stabilisering
Banken räknar med att dollarn faller till omkring 8,44 kronor i slutet av nästa år. Dess för innan kan kronan får temporär revansch i ett lättnadsrally, enligt SEB:s valutastrateg som utgår från att kronan når en ”rimlig nivå” på lång sikt.
I tidningen avråder hon samtidigt fondsparare från att leka valutaproffs genom att försöka tajma marknaden, undvik att jaga var bäst avkastning finns sett till valutasvängningar, det är nämligen svårare än att förutse vart börsen tar vägen, betonar hon.
Hon rekommenderar även sparare och investerare att inte flytta sina pengar helt från USA, då förväntan är att amerikanska bolag kommer att fortsätta leverera bra resultat.
Sedan att USA inte längre är det givna valet i kriser, det är en annan femma, menar Amanda Sundström.
Läs mer: Kronan vänder till sämst i valutajämförelse DagensPS
Läs mer: Norska kronan stärks – svenska bolag som tjänar och förlorar DagensPS