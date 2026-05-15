SEB-strateg spår att stukade kronan får revansch

Dollarn, som i slutet av januari handlades för 8,75 kronor, har lyft rejält som en följd oroligheterna i Mellanöstern. I dag, fredag 15 maj 2026, kostar en dollar 9 kronor och 424 öre.

Dagens Industri, som talat med SEB:s expert, konstaterar att kronan fallit tungt medan dollarn tagit igen mycket av sitt tidigare tapp.

Därför faller kronan medan dollarn stärks

Amanda Sundström förklarar krontappet och dollarns uppryckning med Iran-kriget och att amerikansk makrostatistik överraskat, bland annat på arbetsmarknaden, och att inflationen nu står i fokus för USA:s centralbank Federal Reserve.

Stigande räntor är också en betydande omständighet som hon lyfter fram.

Dollarn är alltjämt, säger hon till Di, den viktigaste globala valutan, inte minst på råvarumarknaden.

Hon tillägger dock att den amerikanska dollarn inte är ett lika självklart alternativ i dag som tidigare i orostider. I artikeln beskriver hon reaktionen på blockaden i Hormuzsundet som ”ganska beskedliga”.

Rörelserna på valutamarknaden är inte lika stora som när Ryssland invaderade Ukraina, konstaterar SEB-strategen.

