Granskning: Eric Trump blev rikare men investerare har förlorat 5 miljarder

70 procent kommer inte från mining

Den mest uppseendeväckande detaljen i Forbes granskning handlar om var bolagets bitcoin faktiskt kommer ifrån.

Ungefär 70 procent av American Bitcoins kryptotillgångar har inte minats. De har köpts på öppna marknaden med pengar från aktieemissioner. Bolaget säljer egna aktier till uppblåsta kurser och investerar pengarna i bitcoin.

Det är i sig inte unikt. Trenden att börsbolag fyller kassan med bitcoin har vuxit explosionsartat och över 200 publika bolag kopierar nu modellen som Michael Saylor och hans bolag Strategy var först med.

Analytiker har dock varnat för en spekulationsbubbla i bolag som satsar allt på krypto. Det som skiljer American Bitcoin från mängden, enligt Forbes redaktionella bedömning, är kombinationen av presidentfamiljens varumärke och en aktiekurs som saknar förankring i bolagets underliggande tillgångar.

Forbes kallar modellen ”hype-fueled arbitrage” – en formulering som beskriver tidningens analys av upplägget, det vill säga inte ett rättsligt konstaterande.

Enligt granskningen så sålde, under de första 27 dagarna efter noteringen i september 2025, American Bitcoin 11 miljoner aktier för 90 miljoner dollar. Utförsäljningen accelererade under hösten.

Totalt har bolaget spenderat uppskattningsvis 525 miljoner dollar på bitcoin som i dag är värda 390 miljoner dollar.

Mellanskillnaden, 135 miljoner dollar (drygt 1,4 miljarder kronor), har gått upp i rök.

Produktionskostnaden avslöjar problemet

Eric Trump har vid upprepade tillfällen hävdat att bolaget minar bitcoin för 57 000 till 58 000 dollar styck. Men den siffran täcker bara kostnaden för att driva maskinerna, enligt Forbes.

Lägger man till avskrivningar, overhead och amorteringar landar totalkostnaden på cirka 90 000 dollar per bitcoin. Det är runt 13 000 dollar mer än vad bitcoin är värt i dag.

MarketBeat-data från den 27 april visar att bolagets nettomarginal ligger på minus 46 procent. Vinsten per aktie för senaste kvartalet blev minus 0,07 dollar, en rejäl miss mot analytikernas förväntning på plus 0,02 dollar. Intäkterna stannade på 78,3 miljoner dollar, strax under prognosen.

American Bitcoins aktie har ett betavärde på 3,75 vilket innebär nästan fyra gånger mer volatil än marknaden i genomsnitt.

Analytikerna är splittrade: två köprekommendationer och två säljrekommendationer ger ett sammanvägt riktkurs på 4 dollar, mer än tre gånger dagens kurs.

Pantsatt mer bitcoin än bolaget minat

Bolaget har dessutom pantsatt 3 090 bitcoin som säkerhet för en uppgradering av utrustning värd 330 miljoner dollar. Hittills har American Bitcoin bara minat uppskattningsvis 1 800 bitcoin.

Om bitcoinpriset inte stiger tillbaka riskerar varje minad bitcoin att gå till att betala av maskinerna när optionerna börjar löpa ut i augusti 2027.

Medan den skulden tickar visar bolaget bitcoininnehavet på balansräkningen, vilket enligt Forbes får American Bitcoin att se ”far more robust than it actually is”.

Bitcoinpriset behöver stiga 35 procent för att bolaget ska kunna betala maskinerna kontant och behålla kryptot. Bitcoin har historiskt haft svängningar långt större än så, men i nuläget pekar siffrorna alltså åt fel håll.

Justin Sun stämmer Trumps andra kryptobolag

Samtidigt som Forbes granskning publicerades eskalerade problemen kring Trump-familjens andra stora kryptosatsning.

Den 22 april lämnade kryptomiljardären Justin Sun, grundare av blockkedjan Tron, in en stämningsansökan i federal domstol i Kalifornien mot World Liberty Financial, det kryptobolag som president Trump och hans söner grundade.

Sun köpte tokens för 45 miljoner dollar och tilldelades ytterligare tokens i en rådgivande roll. Hans totala innehav värderas till uppskattningsvis 320 miljoner dollar.

Nu hävdar han att World Liberty i hemlighet installerade verktyg som hindrar honom från att sälja sina tokens.

Bolaget ska ha hotat att permanent radera hans innehav och byggt in en ”backdoor blacklisting function” som ger dem möjlighet att ”frysa, begränsa och konfiskera” tokeninnehavares tillgångar, enligt stämningsansökan som Al Jazeera tagit del av.

World Liberty avböjde att kommentera men uppgav att Sun ”inte är rådgivare” och ”aldrig haft en operativ roll” i bolaget. Trump-familjen har dragit in över en miljard dollar från World Liberty, enligt Al Jazeera.

Sun är själv en kontroversiell figur i kryptovärlden. Den amerikanska finansmyndigheten SEC har tidigare anklagat honom för marknadsmanipulation och bedrägeri, anklagelser han bestridit.

Det gör att hans stämning kan vara både ett legitimt rättsligt anspråk och ett förhandlingsverktyg i en affärstvist.

Mönstret som sträcker sig över tre generationer

Forbes Dan Alexander pekar på ett mönster i Trump-familjen. Fred Trump, presidentens far, anklagades för att ha blåst upp projektkostnader.

Donald Trump dömdes för bedrägeri kring tillgångsvärderingar i New York. Eric Trump förbjöds att sitta i bolagsstyrelser i delstaten i två år till följd av samma dom.

American Bitcoin registrerades i Delaware bara två veckor efter Trumps valseger i november 2024. Bolaget var från början tänkt som ett AI-datacenterbolag, men efter kontakt med Hut 8:s grundare svängde strategin till bitcoinmining med Trump-varumärket som draglok.

Kopplingen mellan presidentfamiljen och krypto har blivit allt mer lönsam – för insiders.

Bolagets insiders har fortsatt att köpa aktier. De äger sammanlagt cirka 15 procent av American Bitcoin och har nyligen köpt 2,2 miljoner aktier till ett värde av 2,27 miljoner dollar, enligt MarketBeat.

Kopplingar till Förenade Arabemiraten

Forbes har dokumenterat kopplingar till Förenade Arabemiraten. Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan har redan styrt uppskattningsvis 375 miljoner dollar till World Liberty Financial. Abu Dhabis kryptoinvesteringar har vuxit kraftigt de senaste åren.

American Bitcoins vd Mike Ho har fört samtal med investeringsgruppen ADQ och energibolaget TAQA i regionen.

”Jag har träffat många suveräner här, både för Hut och under American Bitcoin. Det pågår alltid samtal”, sa Ho i en intervju med Arabian Gulf Business Insight, enligt en transkription som Forbes tagit del av.

UAE fick i gengäld hjälp av president Trump att driva sina AI-ambitioner framåt.

Vad som händer nu

American Bitcoin har kallat till årsstämma den 22 juni för att rösta om en så kallad reverse stock split – en sammanslagning av aktier i förhållandet 1:5 till 1:40. Åtgärden används typiskt av bolag vars aktiekurs sjunkit så lågt att de riskerar att avnoteras från Nasdaq.

Varken Eric Trump, Trump Organization eller American Bitcoin har svarat på Forbes upprepade förfrågningar om kommentarer.