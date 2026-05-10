Valuta

Kronan vänder till sämst i valutajämförelse

Den svenska kronan har försvagats mot den amerikanska dollarn. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Av valutorna i den så kallade G10-gruppen har kronan presterat sämst hittills i år, visar nyhetsbyrån Bloombergs veckovisa mätning.

Upp som en sol och ned som en pannkaka. Efter segertåget i fjol har den svenska kronan vänt till att i stället gå sämst av världens mest handlade valutor.

Kursen ligger på 9,21 kronor mot den amerikanska dollarna och kronan har därmed försvagats 0,04 procent mot valutan.

Näst sämsta G10-valutan är den japanska yenen, som tappat 0,02 procent mot dollarn.

I andra änden av skalan syns den norska kronan som förstärkts 9,51 procent samt australisk och nya zeeländsk dollar som stigit 8,59 respektive 3,63 procent.

I fjol var det i stället den svenska kronan som vecka efter vecka stärkts mot USA-dollarn.

