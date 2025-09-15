Strateger varnar för tillfällig tvärnit i börsrallyt

Bloomberg berättar att strateger från Morgan Stanley, JPMorgan Chase och Oppenheimer utgår från en mer ”försiktig ton” på marknaden när investerare riktar in sig på en eventuell avmattning i ekonomin.

Att den amerikanska centralbanken Fed ska sänka räntan har eldat på det breda börsriktmärket S&P 500 till nära på en rekordhög nivå, men nu ökar oron för att det inte räcker med en 25-punktssänkning för att hantera den svaga arbetsmarknaden i USA med allt vad det innebär för ekonomin.

Läs även: Feds räntebeslut omgärdat av kaos Realtid

Fed väntas inte matcha marknadens behov

Samtidigt försöker investerare skaffa sig en bild av hur stor påverkan de amerikanska tullarna får på USA:s inflation, som fortfarande ligger över Feds mål på 2 procent.

”Risken på kort sikt är centrerad kring spänningen mellan eftersläpande, svag arbetsmarknadsstatistik och Feds svar som kanske inte möter marknadernas ‘behov av snabbhet’”, säger Michael Wilson från Morgan Stanley, berättar Bloomberg.

Trots det uppmanar han aktieköpare att passa på att fylla på börsportföljen om marknaden nu går ned.

Han ger också uttryck för ett omvänt scenario; att jämförelseindexet S&P 500 stiger med 9 procent till 7 200 poäng i mitten av 2026.