Strateger varnar för tillfällig tvärnit i börsrallyt

Efter den förväntade räntesänkningen från Federal Reserve räknar tunga strateger med att investerarna på Wall Street byter fokus.
Bloomberg berättar att strateger från Morgan Stanley, JPMorgan Chase och Oppenheimer utgår från en mer ”försiktig ton” på marknaden när investerare riktar in sig på en eventuell avmattning i ekonomin.
Att den amerikanska centralbanken Fed ska sänka räntan har eldat på det breda börsriktmärket S&P 500 till nära på en rekordhög nivå, men nu ökar oron för att det inte räcker med en 25-punktssänkning för att hantera den svaga arbetsmarknaden i USA med allt vad det innebär för ekonomin.
Läs även: Feds räntebeslut omgärdat av kaos Realtid
Fed väntas inte matcha marknadens behov
Samtidigt försöker investerare skaffa sig en bild av hur stor påverkan de amerikanska tullarna får på USA:s inflation, som fortfarande ligger över Feds mål på 2 procent.
”Risken på kort sikt är centrerad kring spänningen mellan eftersläpande, svag arbetsmarknadsstatistik och Feds svar som kanske inte möter marknadernas ‘behov av snabbhet’”, säger Michael Wilson från Morgan Stanley, berättar Bloomberg.
Trots det uppmanar han aktieköpare att passa på att fylla på börsportföljen om marknaden nu går ned.
Han ger också uttryck för ett omvänt scenario; att jämförelseindexet S&P 500 stiger med 9 procent till 7 200 poäng i mitten av 2026.
Spår mer försiktig börshandel ett tag
Mislav Matejka från JP Morgan spår ett mer försiktigt börsklimat när Fed nu, enligt förväntan, gjort sin första räntesänkning i år.
”När lättnaderna återupptas kan aktierna bli mer försiktiga ett tag och prisa in ytterligare nedåtrisk, vilket i praktiken omprissätter den nuvarande, potentiellt självbelåtna, inställningen”, skriver hans team under hans ledning, framgår det.
Det tror Oppenheimers strateger
Även Openheimers chefsstrateg John Stoltzfus tror att nedgångarna på Wall Street blir begränsade både i omfattning och varaktighet efter Feds väntade lättnader, förutsatt att den amerikanska ekonomin fortsätter uppvisa motståndskraft.
Hittills i år är S&P 500 upp med 12 procent och det finns, skriver Bloomberg, en bred optimsim kring börsens fortsatta potential.
Läs också: Glöm inflationen – nu är jobben det viktiga DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
