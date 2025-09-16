Dagens PS
ECB-topp: Inga skäl att sänka räntan nu

ECB
Inga fler räntesänkningar tycks ligga i pipen för ECB nu. (Foto: Bernd Kammerer/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 16 sep. 2025Publicerad: 16 sep. 2025

”För närvarande finns det ingen anledning att sänka räntorna”, säger ECB-rådsledamoten Martins Kazaks med hänvisning till det ekonomiska läget.

Bloomberg rapporterar om Martins Kazaks utspel om räntorna efter att Europeiska centralbanken, ECB, förra veckan lämnade lånekostnaderna oförändrade för andra mötet i rad.

Kazaks konstaterar att inflationen i Europa ligger runt målet 2 procent, samtidigt som den ekonomiska tillväxten är ”svag”.

ECB-toppen: Då kan vi sänka räntan

De flesta av ECB:s beslutsfattare anser att det inte finns behov av räntesänkningar i dag, men håller dörren öppen för det om situationen förändras.

”Med tanke på att den globala ekonomiska situationen, särskilt geopolitiken, är mycket osäker, och att olika risker fortfarande finns kvar, följer centralbanken noggrant den ekonomiska situationen och kommer att fatta de beslut som krävs”, säger Martins Kazaks , uppger nyhetsbyrån.

Om det ekonomiska läget försvagas och i händelse av att inflationen faller markant under 2-procentsmålet, då kan ECB ”sänka räntorna”, säger Kazaks, enligt Blomberg.

Läs även: ECB:s plan för räntan när Europa svajar DagensPS

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

