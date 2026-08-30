Svenska kronan sämst i klassen i år

Det är sämst av de så kallade G10-valutorna – de mest omsatta och likvida valutorna i världen.

Andra G10-valutor som tappat mot USA-dollarn är japanska yen med minus 2,11 procent och schweiziska franc som fallit 2,04 procent.

Starkast har i stället norska kronan gått, plus 7,61 procent mot dollarn. Australisk och nyzeeländsk dollar har stigit 7,36 respektive 2,73 procent.

I fjol var det i stället den svenska kronan som vecka efter vecka stärktes mot USA-dollarn.