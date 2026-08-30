Svenska kronan sämst i klassen i år
Efter den starka uppgången i fjol har den svenska kronan i stället gått klart sämst mot den amerikanska dollarn av världens mest handlade valutor.
Med kursen 9,61 kronor mot dollarn har kronan backat 4,15 procent hittills i år, enligt nyhetsbyrån Bloombergs veckovisa dollarindex.
Det är sämst av de så kallade G10-valutorna – de mest omsatta och likvida valutorna i världen.
Andra G10-valutor som tappat mot USA-dollarn är japanska yen med minus 2,11 procent och schweiziska franc som fallit 2,04 procent.
Starkast har i stället norska kronan gått, plus 7,61 procent mot dollarn. Australisk och nyzeeländsk dollar har stigit 7,36 respektive 2,73 procent.
I fjol var det i stället den svenska kronan som vecka efter vecka stärktes mot USA-dollarn.