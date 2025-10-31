Ny klubb bara för galet rika – har sex medlemmar

Business Insider (BI) berättar att den gamla klubben med medlemmar som hade minst 100 miljarder dollar i förmögenhet är passé.

Nu är det minst 200 miljarder dollar som gäller, och att förmögenheterna vuxit så snabbt hänger ihop med de kursrallyn som stora, amerikanska teknikbolag i år upplevt är direkt kopplat till AI-boomen.

Här är de sex personer i världen som räknas in i den nya klubben för superrika: Elon Musk, serieentreprenör, bland annat vd för Tesla, SpaceX och det sociala forumet X (tidigare Twitter), Larry Ellison, som står bakom Oracle, Jeff Bezos, Amazons grundare och tidigare vd, Mark Zuckerberg, vd för Meta (tidigare Facebook, som han skapade), Larry Page och Sergey Brin, som båda var med och utvecklade sökmotorn Google och är medgrundare till företaget Google vars moderbolag är Alphabet.

Metas vd Mark Zuckerberg är med i gänget. (Foto:

Alex Brandon/AP/TT)



BI, som hänvisar till Bloombergs miljardärsindex, uppger att ytterligare två herrar, Nvidias Jensen Huang och Steve Ballmer från Microsoft, är på väg in i den exklusiva 200 miljarder dollar-klubben, de uppges i dag vara goda för 181 miljarder dollar respektive 176 miljarder dollar.

Värt att veta:

200 miljarder dollar motsvarar 1 888 miljarder svenska kronor medan 175 miljarder dollar är 1 652 miljarder kronor, det vill säga som växelkursen ser ut just nu, den 31 oktober 2025.

Om vi tar gänget som ingår i den nya klubben för ultrarika, Zuckerberg & Co, så är de individuellt värda mer än flera av USA:s största företag, exempelvis Pepsi, Walt Disney och Uber, framgår det.

Lyxmagnaten är snart vara en av medlemmarna

Ytterligare en person som står på tröskeln till att komma med i samma klubb som Musk och Bezos och de fyra andra rikingarna är fransmannen Bernard Arnault, som är vd för lyximperiet LVHM. I år har han Arnault, enligt Business Insider, blivit cirka 18 miljarder dollar rikare och han uppges nu vara god för 194 miljarder dollar, drygt 1 831 miljarder kronor.

Det är bara en tidsfråga innan den franske lyxliraren Bernard Arnault blir medlem i superklubben för rika. (Foto: Thibault Camus/AP/TT)

Rikast av alla är alltjämt Elon Musk med 457 miljarder dollar, strax över 4 314 miljarder kronor.

Tvåan på listan, Larry Ellison, har en förmögenhet som uppgår till 317 miljarder dollar, eller lite styvt 2 992 miljarder kronor.

