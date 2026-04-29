Jamie Dimon, vd för JP Morgan Chase, varnar i ett nytt utspel för en ”obligationskris” och ”kreditrecession”.
JP Morgans vd Jamie Dimon: ”Det kan bli fruktansvärt”
Enligt den mäktige banktoppen, vd och styrelseordförande för USA:s största bank JP Morgan Chase, är det stigande globala statsskulder, däribland i USA, som kan mynna ut i en obligationskris.
Riskerna ökar på flera fronter på grund av ökad geopolitisk osäkerhet, volatila oljepriser och växande underskott, hävdar han.
Tillsammans skapar de olika riskfaktorerna en farlig cocktail som kan utlösa stress på finansmarknaderna.
Dimon lyfter även hoten inom kreditmarknaden och AI-boomen.
Läs också: Mäktige bank-vd:n Jamie Dimon: Det är en riktigt kass idé DagensPS
Dimon till makthavarna: Agera nu!
När det gäller den potentiella obligationskrisen, enligt Dimons farhågor, uppmanar han beslutsfattare att ta tjuren vid hornen innan marknadens aktörer tvingar dem till att agera.
Banktoppen talade om ”någon form av obligationskris” i samband med en investeringskonferens i regi av Norges statliga förmögenhetsfond, som är världens största, berättar CNBC.
Dimon sade att han inte är ”så orolig” att obligationskrisen inte kommer att hanteras, men han anser att det ändå är värt att dryfta ”snarare än att låta den hända”.
Han framhöll att det är känt vilka sammanflätade händelser som ökar riskerna i ekonomin.
Missa inte: Jamie Dimon om största hotet: ”En skunk på festen” DagensPS
Då tvingas centralbankerna gripa in
Vid en obligationskris skulle avkastningen påverkas så pass kraftigt att det leder till sammanbrott i marknadslikviditeten. Det får investerare att försöka paniksälja obligationer medan köparna drar sig tillbaka.
I det scenariot, skriver CNBC, ingriper vanligtvis centralbanker som obligationsköpare i sista stund.
Det här hände i Storbritannien 2022, vilket tvingade Bank of England att agera för att stabilisera marknaden.
JP Morgans vd: Värre än vad folk tror
När det gäller kreditcykeln, och även takten i införandet av AI, varnar Jamie Dimon för att en nedgång inom alla utlåningskategorier får mer dramatiska följer än många förväntar sig.
”Vi har inte haft en kreditrecession på så länge, så när vi får en kommer det att vara värre än folk tror. Det kan bli fruktansvärt”, sade Dimon.
Läs mer: Jamie Dimon: USA missade chansen – nu väntar krishantering DagensPS
Läs även: JP Morgan-vd:n: Anställda ska arbeta som elitsoldater Realtid