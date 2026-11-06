Elon Musks politiska miljardprojekt har slutat i ett valfiasko. Efter Demokraternas framgångar i USA faller aktierna i Tesla och Space X kraftigt. Smällen kan även nå svenska fondsparare med exponering mot teknikjättarna.
USA-valet mardröm för Elon Musk – så slår det mot fondsparare
Teknikmiljardären Elon Musk satsade närmare en halv miljard dollar på att hjälpa Republikanerna inför mellanårsvalet i USA.
Men Demokraterna tog kontroll över både representanthuset och senaten. I Texas vann partiet dessutom viktiga val till guvernörsposten och senaten.
Börsen reagerade snabbt. På torsdagen föll Tesla med drygt 11 procent och Space X med närmare 9 procent. Tillsammans riskerade bolagen att tappa mer än 380 miljarder dollar i börsvärde under veckan, rapporterar CNBC.
Svenska fonder äger Tesla
Nedgången kan märkas även i svenska fondsparares portföljer.
Tesla finns bland annat i Avanza Global – en av Sveriges stora globalfonder.
Enligt fondens innehavsredovisning utgjorde Tesla omkring 1,8 procent av portföljen. Med ett kursfall på 11 procent motsvarar det en negativ direkt effekt på cirka 0,2 procentenheter på fondens värde förutsatt att övriga innehav är oförändrade.
Även Space X har blivit ett betydande fondinnehav sedan bolaget börsnoterades i juni. Aktien har tagits in i flera breda index och finns bland annat i Nasdaq 100. Det innebär att även passiva indexfonder kan ha exponering mot bolaget.
Morningstar identifierade redan i juli 179 börshandlade fonder med Space X-innehav. I flera stora indexfonder är vikten liten, men den samlade exponeringen är betydande.
AI-satsningen hotas av politiken
Bakom börsraset finns en oro för att Demokraternas framgångar ska försvåra Musks planer på att bygga ut AI-infrastruktur i Texas.
Space X har blivit alltmer beroende av AI-relaterade intäkter. Mer än hälften av bolagets omsättning under tredje kvartalet kom från uthyrning av datorkapacitet, enligt Reuters.
Den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs bedömer att demokratiska framgångar kan leda till tillfälliga byggstopp för datacenter. Omkring 45 procent av den planerade amerikanska kapacitetsutbyggnaden kan påverkas.
Tesla har också intressen i utvecklingen genom sin energiverksamhet, som säljer batterilagring till datacenter.
Svårare väg för Musk
Valresultatet kan även försvåra en eventuell sammanslagning mellan Tesla och Space X. En sådan affär skulle kräva regulatoriska godkännanden och kan möta större politiskt motstånd med Demokraterna i kontroll över kongressen.
Dan Ives, analytiker på Yorkville Ives & Co, bedömer att en affär fortfarande är möjlig men att den regulatoriska processen blir betydligt tuffare under 2027, enligt Reuters.
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