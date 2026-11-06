USA-valet mardröm för Elon Musk – så slår det mot fondsparare

Börsen reagerade snabbt. På torsdagen föll Tesla med drygt 11 procent och Space X med närmare 9 procent. Tillsammans riskerade bolagen att tappa mer än 380 miljarder dollar i börsvärde under veckan, rapporterar CNBC.

Svenska fonder äger Tesla

Nedgången kan märkas även i svenska fondsparares portföljer.

Tesla finns bland annat i Avanza Global – en av Sveriges stora globalfonder.

Enligt fondens innehavsredovisning utgjorde Tesla omkring 1,8 procent av portföljen. Med ett kursfall på 11 procent motsvarar det en negativ direkt effekt på cirka 0,2 procentenheter på fondens värde förutsatt att övriga innehav är oförändrade.

Även Space X har blivit ett betydande fondinnehav sedan bolaget börsnoterades i juni. Aktien har tagits in i flera breda index och finns bland annat i Nasdaq 100. Det innebär att även passiva indexfonder kan ha exponering mot bolaget.

Morningstar identifierade redan i juli 179 börshandlade fonder med Space X-innehav. I flera stora indexfonder är vikten liten, men den samlade exponeringen är betydande.