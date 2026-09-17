I kryptovärlden är det en självklarhet att kunna handla valutor dygnet runt. Nu kan aktiemarknaden följa efter.
USA tar steg mot aktiehandel dygnet runt med kryptoteknik
USA:s finansinspektion SEC har skapat en tillfällig regelöppning för handel med tokeniserade aktier.
Beslutet kan bana väg för en aktiemarknad som är öppen dygnet runt, menar experter.
Det sker samtidigt som myndigheten försöker skapa regler för den växande kryptosektorn.
Träder i kraft omedelbart
Det nya undantaget, Innovation Exemption, gäller omedelbart och gör det möjligt för vissa handelsplattformar och likviditetsleverantörer att erbjuda digitala varianter av amerikanska börsaktier, skriver CNBC.
Undantaget gäller i fem år och kommer med krav på investerarskydd och marknadens integritet.
En central del av regelverket är att ägare av aktietokens ska ha samma rättigheter som traditionella aktieägare. Det omfattar bland annat rätt till utdelning och rösträtt.
Företag får dessutom motsätta sig att deras aktier representeras som tokens. Handelsplattformar måste meddela bolaget om planerna och vänta i 30 dagar innan handeln får börja.
Om bolaget invänder under perioden får tokenen inte göras tillgänglig för handel.
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Vill utöka användningen av blockkedjor
SEC:s besked kommer två dagar efter att den så kallade Clarity Act misslyckades med att gå vidare i den amerikanska senaten.
Lagförslaget skulle ha skapat tydligare regler för hur digitala tillgångar klassificeras och regleras.
Myndigheten försöker nu i stället definiera gränserna för kryptomarknaden inom ramen för sina befintliga befogenheter.
Beslutet är en del av initiativet Project Crypto, som syftar till att flytta delar av USA:s finansiella marknader till blockkedjeteknik.
Tokenisering innebär att aktier eller andra tillgångar representeras digitalt på en blockkedja. Tekniken kan öppna för handel även utanför börsernas traditionella öppettider.
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Erbjuds redan utanför USA
Flera kryptobolag har redan lanserat tokeniserade aktier på marknader utanför USA.
Coinbase, Robinhood, Gemini och Kraken har erbjudit sådana produkter till kunder utanför landet, men har ännu inte kunnat erbjuda dem till amerikanska kunder.
Utvecklingen kan samtidigt öka risken för kraftiga prisrörelser när likviditeten är låg. SEC:s nya undantag innehåller därför begränsningar för handelsvolymerna.
Frågan om aktieägarnas rättigheter har varit omstridd. Konflikten mellan Robinhoods vd och AMC vd Adam Aron har bland annat handlat om huruvida bolag ska kunna kontrollera hur deras aktier tokeniseras.
Robinhood har meddelat att bolaget planerar att låta innehavare lösa in tokens mot de underliggande aktierna i förhållandet ett till ett och införa rösträtt.
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