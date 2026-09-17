USA tar steg mot aktiehandel dygnet runt med kryptoteknik

Det sker samtidigt som myndigheten försöker skapa regler för den växande kryptosektorn.

Träder i kraft omedelbart

Det nya undantaget, Innovation Exemption, gäller omedelbart och gör det möjligt för vissa handelsplattformar och likviditetsleverantörer att erbjuda digitala varianter av amerikanska börsaktier, skriver CNBC.

Undantaget gäller i fem år och kommer med krav på investerarskydd och marknadens integritet.

En central del av regelverket är att ägare av aktietokens ska ha samma rättigheter som traditionella aktieägare. Det omfattar bland annat rätt till utdelning och rösträtt.

Företag får dessutom motsätta sig att deras aktier representeras som tokens. Handelsplattformar måste meddela bolaget om planerna och vänta i 30 dagar innan handeln får börja.

Om bolaget invänder under perioden får tokenen inte göras tillgänglig för handel.

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