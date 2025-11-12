Kinas sluga drag: USA blöder miljarder

Det är nästa steg i Pekings långsiktiga strategi för att använda sitt metallövertag som ett verktyg i den globala maktkampen. För USA innebär det både ett industriellt och ett ekonomiskt bakslag.

De fem metallerna som omfattas är samarium, lutetium, terbium, dysprosium och gallium – ämnen som används i högteknologiska och militära produkter. (Bild: Canva)

Licenser som vapen

Enligt Wall Street Journal planerar Kina att införa ett nytt licenssystem som ska avgöra vilka företag som får köpa sällsynta jordartsmetaller och andra kritiska material. Modellen kallas “Validated End-User” och är inspirerad av en amerikansk exportlag som gynnar bolag som klarar säkerhetsgranskning.

I praktiken innebär det att kinesiska myndigheter kan stoppa leveranser till företag som har kopplingar till den amerikanska försvarsindustrin. Det gäller material som används i allt från elbilar och smartphones till jetflyg, drönare och ubåtar.

Det här är inte ett bara handelsbråk, utan en del av ett större maktspel där resurser blivit ett strategiskt vapen.

