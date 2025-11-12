Dagens PS
Kinas sluga drag: USA blöder miljarder

Xi Jinping
Kina och Xi Jinping har i årtionden verkat för att bygga en global kontroll över ett antal kritiska råvaror som väst är beroende av. (Foto: Maxim Shemetov / AP / TT)
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Kina nyttjar sitt grepp om de metaller som får världens mest avancerade vapensystem att fungera. Nu verkar man trappa upp kontrollen över vilka amerikanska bolag som får tillgång till råvarorna och vilka som stängs ute.

Det är nästa steg i Pekings långsiktiga strategi för att använda sitt metallövertag som ett verktyg i den globala maktkampen. För USA innebär det både ett industriellt och ett ekonomiskt bakslag.

Gallium
De fem metallerna som omfattas är samarium, lutetium, terbium, dysprosium och gallium – ämnen som används i högteknologiska och militära produkter. (Bild: Canva)

Licenser som vapen

Enligt Wall Street Journal planerar Kina att införa ett nytt licenssystem som ska avgöra vilka företag som får köpa sällsynta jordartsmetaller och andra kritiska material. Modellen kallas “Validated End-User” och är inspirerad av en amerikansk exportlag som gynnar bolag som klarar säkerhetsgranskning.

I praktiken innebär det att kinesiska myndigheter kan stoppa leveranser till företag som har kopplingar till den amerikanska försvarsindustrin. Det gäller material som används i allt från elbilar och smartphones till jetflyg, drönare och ubåtar.

Det här är inte ett bara handelsbråk, utan en del av ett större maktspel där resurser blivit ett strategiskt vapen.

Läs även:
EU:s nya plan kring kritiska mineraler – bryter beroendet med Kina. Dagens PS

Nyheten i korthet

Kinas nya regler: Enligt WSJ planerar Kina ett licenssystem som begränsar export av sällsynta jordartsmetaller till företag med kopplingar till USA:s försvarssektor.

USA:s förluster: Analys från Macquarie Group visar att exportbegränsningarna kan kosta USA över en miljard dollar i BNP varje år.

Bakgrund: De fem metallerna som omfattas är samarium, lutetium, terbium, dysprosium och gallium – ämnen som används i högteknologiska och militära produkter.

Alternativ: Australien lyfts fram som den främsta utmanaren till Kinas dominans och har flera stora investeringar på gång i sektorn.

Slår mot USA:s tillväxt

Samtidigt visar en ny analys från Macquarie Group att de kinesiska exportbegränsningarna redan har kostat USA miljardbelopp, räknat i dollar.

Enligt beräkningarna kan landets BNP redan minska med över en miljard dollar årligen till följd av Kinas restriktioner på fem särskilt viktiga metaller: samarium, lutetium, terbium, dysprosium och gallium.

USA är helt beroende av import för ett dussintal kritiska metaller, och till mer än 80 procent beroende av Kina när det gäller sällsynta jordartsmetaller.

Macquarie pekar på att den största kostnaden inte är ekonomisk utan strategisk. Flera av USA:s mest teknikintensiva sektorer, däribland försvars- och halvledarindustrin, riskerar att drabbas av flaskhalsar om Kina stänger kranen ytterligare.

En ny gruvfront

För länder som Australien (och i viss mån Sverige), som redan har ett omfattande avtal med USA om kritiska mineraler, öppnar utvecklingen nya möjligheter. Landet sitter på omkring 15 procent av världens reserver och investerar nu tungt i att bygga ut produktionen.

Men vägen till självförsörjning är lång. Kina dominerar fortfarande marknaden för brytning och förädling, och kontrollerar en stor del av den globala kedjan. Från gruva till färdig komponent.

Läs mer:
Upprustningen driver upp priserna på kritiska råvaror. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KinaMetallerUSA
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

