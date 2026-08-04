Diageo är världens största producent av destillerad sprit. För Dave Lewis, ny chef för spritjätten, är det upp till bevis den här veckan.
Upp till bevis för spritjätten – examen för nye vd:n
Sedan årsskiftet är Dave Lewis chef över Diageo, brittiskt och världens största producent av destillerad sprit.
Bolaget bilades 1997 när Guinness och Grand Metropolitan slogs ihop och har en rad egna, prominenta varumärken att ställa upp i kontorsbaren.
Vad sägs om Johnnie Walker, J&B, Talisker, Lagavuin och flera andra skotska märken när det gäller whisky och Smirnoff och Captain Morgan inom vodka och rom?
Inte minst när man kan skölja ner det hela med egna Guinness och Baileys.
Skotsk whisky ska rädda fisken. Dagens PS
Hållit låg profil hittills
Tidigare Tesco-chefen kom till spritjätten Diageo med smeknamnet ”Drastic Dave”, ett epitet han fått för sin djärva ledarstil i Storbritanniens största dagligvarukedja.
Hos Diageo har han dock haft ett lågprofilerat första halvår, som dock ”spricker” denna vecka, när han ska presentera bokslutssiffror.
Fokus då ligger inte på omsättningen i första hand, utan mer på en strategisk översyn som väntas innehålla omfattande nedskärningar.
Dave Lewis har ett bra läge att ta ett fast grepp om rodret. Han tog över efter ett turbulent år med vikande efterfrågan och operativa snedsteg.
Afrikas nya exportboom: Apelsiner slår diamanter. Dagens PS
Bra läge att ta över i
Hans företrädare, Debra Crew, lämnade jobbet abrupt efter bara två år och veckorna innan Lewis tillträdde, drabbades bolaget att en extra utgift på 200 miljoner dollar från Donald Trumps tullar och handelskrig.
Dave Lewis inledde då med att halvera koncernens utdelning för att stärka balansräkningen, men har sedan haft en låg profil.
”Jag vill bara säkerställa att jag har en så solid grund som möjligt för att förstå den verksamhet vi har idag”, är den förklaring han lämnat enligt City AM.
Verksamheten är alltmer konkurrensutsatt och konsumenterna avvaktande, samtidigt som försäljningen mattas i Kina.
Diageo-chefen vill anpassa sig till yngre generationers förändrade alkoholvanor, det vill säga det faktum att de inte super i nivå med tidigare ungdomsgenerationer, och skapa en bättre kundservice.
Sverige argument när förmögna lämnar London. Dagens PS
Rensar ut på huvudkontoret
Detaljer i hans vision har dock inte börjat klarna förrän den allra senaste tiden.
På huvudkontoret i London har Lewis börjat omforma företaget. Han har gett sina underchefer i uppdrag att kraftigt minska antalet anställa inom deras respektive divisioner.
Team som inte direkt bidrar till koncernens intäkter ligger i riskzonen och ska bort eller börja leverera.
Lewis har även börjat sätta ihop sin egen ledningsgrupp. Han har rekryterat tidigare Unilever-kollegan Marc Woodward för att leda verksamheten i Storbritannien och valt Sujay Wasan, tidigare på Procter & Gamble, att leda verksamheten i Asien och Stilla havs-regionen.
”Det finns tecken på att kunder väljer billigare alternativ, vilket utgör ett omedelbart hinder för Diageos ambitioner inom premiumisering”, säger Richard Hunter, marknadschef på Interactive Investor.
”Det återstår att se om oron som vilar över hela sektorn är av konjunkturell eller strukturell natur.”
Kravet på idrottarna: Ta med egna kondomer. Dagens PS
Enda brittiske vinnaren på VM
Det finns dock ljusglimtar även för ”Drastic Dave”. Guinness snabba marknadsandelstillväxt under senare år visar inga tecken på att avta, och företagets aktiekurs steg i slutet av förra veckan till en nivå som innebar plusresultat för året hittills.
Diageos helårsresultat kommer sannolikt att stärkas av fotbolls-VM, och spritjätten kan hoppas på ytterligare ett uppsving under hösten om konsumenterna väljer en pint av det mörka ölet i takt med att temperaturen sjunker.
Annars finns, som synes, resurserna för att kunna dränka sina sorger redan på plats hos spritjätten.
Värst i Sverige: Här bor bilisterna som rattsurfar. Dagens PS