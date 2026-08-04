Upp till bevis för spritjätten – examen för nye vd:n

Bra läge att ta över i

Hans företrädare, Debra Crew, lämnade jobbet abrupt efter bara två år och veckorna innan Lewis tillträdde, drabbades bolaget att en extra utgift på 200 miljoner dollar från Donald Trumps tullar och handelskrig.

Dave Lewis inledde då med att halvera koncernens utdelning för att stärka balansräkningen, men har sedan haft en låg profil.

”Jag vill bara säkerställa att jag har en så solid grund som möjligt för att förstå den verksamhet vi har idag”, är den förklaring han lämnat enligt City AM.

Verksamheten är alltmer konkurrensutsatt och konsumenterna avvaktande, samtidigt som försäljningen mattas i Kina.

Diageo-chefen vill anpassa sig till yngre generationers förändrade alkoholvanor, det vill säga det faktum att de inte super i nivå med tidigare ungdomsgenerationer, och skapa en bättre kundservice.

Sverige argument när förmögna lämnar London. Dagens PS

Rensar ut på huvudkontoret

Detaljer i hans vision har dock inte börjat klarna förrän den allra senaste tiden.

ANNONS

På huvudkontoret i London har Lewis börjat omforma företaget. Han har gett sina underchefer i uppdrag att kraftigt minska antalet anställa inom deras respektive divisioner.

Team som inte direkt bidrar till koncernens intäkter ligger i riskzonen och ska bort eller börja leverera.

Lewis har även börjat sätta ihop sin egen ledningsgrupp. Han har rekryterat tidigare Unilever-kollegan Marc Woodward för att leda verksamheten i Storbritannien och valt Sujay Wasan, tidigare på Procter & Gamble, att leda verksamheten i Asien och Stilla havs-regionen.

”Det finns tecken på att kunder väljer billigare alternativ, vilket utgör ett omedelbart hinder för Diageos ambitioner inom premiumisering”, säger Richard Hunter, marknadschef på Interactive Investor.

”Det återstår att se om oron som vilar över hela sektorn är av konjunkturell eller strukturell natur.”

Kravet på idrottarna: Ta med egna kondomer. Dagens PS

Spritjätten Diageo har problem. Kunder väljer billigare märken än Johnnie Walker när det gäller sprit. Nu ska spritjätten vända trenden och komma igen. (Foto: Jordan Strauss /AP-TT)

Enda brittiske vinnaren på VM

Det finns dock ljusglimtar även för ”Drastic Dave”. Guinness snabba marknadsandelstillväxt under senare år visar inga tecken på att avta, och företagets aktiekurs steg i slutet av förra veckan till en nivå som innebar plusresultat för året hittills.

ANNONS

Diageos helårsresultat kommer sannolikt att stärkas av fotbolls-VM, och spritjätten kan hoppas på ytterligare ett uppsving under hösten om konsumenterna väljer en pint av det mörka ölet i takt med att temperaturen sjunker.

Annars finns, som synes, resurserna för att kunna dränka sina sorger redan på plats hos spritjätten.

Värst i Sverige: Här bor bilisterna som rattsurfar. Dagens PS