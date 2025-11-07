“Det finns inget som lockar eller antyder stordåd den närmaste framtiden”, skriver Privata Affärer om en aktie som tidigare har lönat sig att chansa på.
"Undvik aktien": Säljråd för kurskollapsaren
Läs även: Lotta Faxén inför fond-comebacken: “Här letar jag aktier nu” – Dagens PS
Aktien rusade i fjol
Image Systems Group (börskurs image systems) är en svensk teknikleverantör som specialiserar sig på avancerade bild- och videobehandlingssystem.
Häromåret så tyckte Privata Affärer att det kunde vara läge att ta ett kortsiktigt bet på aktien – en chansning som gick hem då aktien steg 50 procent och därefter dubblades på ett par månader.
“Lyckan blev dock inte speciellt långvarig och aktien som har en mycket svajig historik har i år åter fallit rejält i kurs efter svag ekonomisk utveckling”, skriver tidningens Jan Axelsson nu.
Så då är frågan – kan reptricket upprepas igen?
Vd slutar
Nej är Privata Affärers tydliga råd.
“Orderingången i år för både det senaste kvartalet och de tre första kvartalen har minskat med 27 procent respektive 35 procent, vilket gör att både helåret och början av nästa år ser ut att bli svagt”, skriver tidningen.
Swedbank imponeras av Nordea: Höjer aktien till köp
Swedbank ser fortsatt styrka i Nordeas aktie efter storbankens kapitalmarknadsdag och höjer rekommendationen till köp från att tidigare varit mer neutral.
Därtill upplyser Privata Affärer om att image system gjort en rörelseförlust under årets första nio månader.
Och som det inte vore nog med det så valde vd Emilien Saindon att sluta i går enligt Placera.
“Vi tycker därför denna gång att man bör undvika aktien och definitivt inte hoppas på en upprepning av fjolårets succé”, slår tidningen fast.
Läs även: Förvaltaren om fondens rapportrusare: “Det vill jag se nu” – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
