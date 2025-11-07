"Undvik aktien": Säljråd för kurskollapsaren

Men nu faller orderingången, rörelseresultatet är rött och ovanpå det har vd valt att sluta.

Aktien rusade i fjol

Image Systems Group (börskurs image systems) är en svensk teknikleverantör som specialiserar sig på avancerade bild- och videobehandlingssystem.

Häromåret så tyckte Privata Affärer att det kunde vara läge att ta ett kortsiktigt bet på aktien – en chansning som gick hem då aktien steg 50 procent och därefter dubblades på ett par månader.

“Lyckan blev dock inte speciellt långvarig och aktien som har en mycket svajig historik har i år åter fallit rejält i kurs efter svag ekonomisk utveckling”, skriver tidningens Jan Axelsson nu.

Så då är frågan – kan reptricket upprepas igen?