Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Förvaltaren om fondens rapportrusare: "Det vill jag se nu"

Matilda Karlsson, förvaltare på Gaia Micro cap vars fond har nära 5 procent av portföljen i aktien som rusar 20 procent på sin rapport, ger sin syn till Dagens PS vad som krävs för att bolaget ska fortsätta gå åt rätt håll.
Matilda Karlsson, förvaltare på Gaia Micro cap vars fond har nära 5 procent av portföljen i aktien som rusar 20 procent på sin rapport, ger sin syn till Dagens PS vad som krävs för att bolaget ska fortsätta gå åt rätt håll. (Foto: Gaia Micro Cap)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Finska bastubolaget Harvia rusar nära 20 procent på Helsingforsbörsen efter en rapport som överraskade marknaden positivt.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Tesla kan vara helt borta från marknaden om 10 år varnar erfarna branschtoppen.
Spela klippet

Tidigare toppchefen – därför kan Tesla vara borta om 10 år

04 nov. 2025
ANNONS

“Harvia visar i dagens rapport att tillväxten i Nordamerika är stark, vilket är glädjande att se”, säger Matilda Karlsson i en kommentar till Dagens PS vars fond Gaia Micro cap har lagt sig tungt i bolaget.

Läs även: Köpråd från Aktiespararna: “Vi ser kurspotential” – Dagens PS

“Marknadens oro…”

Bastutillverkaren Harvia handlas strax under nollan för helåret 2025 men under ytan har det varit ett stökigt år i kursgrafen.

Först upp rejält på Q1-rapporten för att sedan rasa på Q2-rapporten som kom i somras.

“Aktien handlades ned efter förra kvartalsrapporten eftersom tillväxten då bromsade in i Nordamerika. Så marknadens oro inför denna rapport har varit just tillväxttakten i Nordamerika”, beskriver förvaltaren Matilda Karlsson läget inför dagens rapportsläpp.

Men den oron skulle visa sig vara obefogad.

ANNONS

Senaste nytt

“God potential för fortsatt tillväxt”

Harvias aktie rusar som sagt nära 20 procent på Helsingforsbörsen runt klockan 13 svensk tid.

ANNONS

“I dag överraskar Harvia positivt genom att redovisa en tillväxt i Nordamerika på hela 24 procent. Vilket gav en lättnad till marknaden”, förklarar Matilda Karlsson den positiva kursreaktionen och fortsätter;

Börsprofilen om nya fonden: Heta aktien största innehavet

“Microcap är särskilt intressant då det är ett underanalyserat område, där vi som långsiktiga och aktiva förvaltare kan plocka upp bolag i ett tidigt skede”, säger nyblivna fondförvaltaren Matilda Karlsson om varför valet föll just på att investera i de allra minsta bolagen på börsen.

“De gör även investeringar i Nordamerika vilket vi tycker visar på att de ser god potential för fortsatt tillväxt i området.”

Förvaltaren lyfter att även övriga marknaden växer sin försäljning tvåsiffrigt och gruppen som helhet redovisar en organisk tillväxt på 16 procent. Rörelsemarginalen, EBIT, uppgick därtill till 19 procent, vilket är i linje på bolagets långsiktiga 20 procent mål.

Fonden största svenska ägare relativt

Gaia Microcap, som är inriktad på mindre nordiska bolag, är den svenska fond med störst relativt ägande i Harvia med 4,2 procent av portföljen placerad i bastubolaget per sista september.

“Harvia är ett av våra större innehav i fonden Gaia Microcap, och det har fortsatt vara ett stort innehav trots den svaga rapporten förra kvartalet eftersom vi såg inbromsningen i Nordamerika som tillfällig”.

Framåt vill Matilda Karlsson framförallt se fortsatt tillväxt i Nordamerika “som är en viktig marknad för bolaget där vi också ser stor potential”, säger hon till Dagens PS och utvecklar;

“Harvia har goda marginaler och ett starkt kassaflöden, men i kvartalet var kassaflödet något svagare, vilket förklaras av att de byggt lager inför årets vintermånader, som brukar vara starka för Harvia”.

ANNONS

“Dessutom har Harvia investerat mer än vanligt, vilket tynger marginalen. Starka marginaler och kassaflöden är viktiga för oss så det håller vi såklart koll på.  Vi håller även utkik efter framtida förvärv”, avslutar hon.

Läs även: Efter rapportraset: Banken ser 47 procents uppsida i aktien – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktietipsFinlandFondHelsingforsStockholmsbörsenSverige
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS