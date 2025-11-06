Finska bastubolaget Harvia rusar nära 20 procent på Helsingforsbörsen efter en rapport som överraskade marknaden positivt.
Förvaltaren om fondens rapportrusare: "Det vill jag se nu"
“Harvia visar i dagens rapport att tillväxten i Nordamerika är stark, vilket är glädjande att se”, säger Matilda Karlsson i en kommentar till Dagens PS vars fond Gaia Micro cap har lagt sig tungt i bolaget.
Läs även: Köpråd från Aktiespararna: "Vi ser kurspotential" – Dagens PS
“Marknadens oro…”
Bastutillverkaren Harvia handlas strax under nollan för helåret 2025 men under ytan har det varit ett stökigt år i kursgrafen.
Först upp rejält på Q1-rapporten för att sedan rasa på Q2-rapporten som kom i somras.
“Aktien handlades ned efter förra kvartalsrapporten eftersom tillväxten då bromsade in i Nordamerika. Så marknadens oro inför denna rapport har varit just tillväxttakten i Nordamerika”, beskriver förvaltaren Matilda Karlsson läget inför dagens rapportsläpp.
Men den oron skulle visa sig vara obefogad.
“God potential för fortsatt tillväxt”
Harvias aktie rusar som sagt nära 20 procent på Helsingforsbörsen runt klockan 13 svensk tid.
“I dag överraskar Harvia positivt genom att redovisa en tillväxt i Nordamerika på hela 24 procent. Vilket gav en lättnad till marknaden”, förklarar Matilda Karlsson den positiva kursreaktionen och fortsätter;
“De gör även investeringar i Nordamerika vilket vi tycker visar på att de ser god potential för fortsatt tillväxt i området.”
Förvaltaren lyfter att även övriga marknaden växer sin försäljning tvåsiffrigt och gruppen som helhet redovisar en organisk tillväxt på 16 procent. Rörelsemarginalen, EBIT, uppgick därtill till 19 procent, vilket är i linje på bolagets långsiktiga 20 procent mål.
Fonden största svenska ägare relativt
Gaia Microcap, som är inriktad på mindre nordiska bolag, är den svenska fond med störst relativt ägande i Harvia med 4,2 procent av portföljen placerad i bastubolaget per sista september.
“Harvia är ett av våra större innehav i fonden Gaia Microcap, och det har fortsatt vara ett stort innehav trots den svaga rapporten förra kvartalet eftersom vi såg inbromsningen i Nordamerika som tillfällig”.
Framåt vill Matilda Karlsson framförallt se fortsatt tillväxt i Nordamerika “som är en viktig marknad för bolaget där vi också ser stor potential”, säger hon till Dagens PS och utvecklar;
“Harvia har goda marginaler och ett starkt kassaflöden, men i kvartalet var kassaflödet något svagare, vilket förklaras av att de byggt lager inför årets vintermånader, som brukar vara starka för Harvia”.
“Dessutom har Harvia investerat mer än vanligt, vilket tynger marginalen. Starka marginaler och kassaflöden är viktiga för oss så det håller vi såklart koll på. Vi håller även utkik efter framtida förvärv”, avslutar hon.
Läs även: Efter rapportraset: Banken ser 47 procents uppsida i aktien – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
