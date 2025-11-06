Förvaltaren om fondens rapportrusare: "Det vill jag se nu"

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

“God potential för fortsatt tillväxt”

Harvias aktie rusar som sagt nära 20 procent på Helsingforsbörsen runt klockan 13 svensk tid.

ANNONS

“I dag överraskar Harvia positivt genom att redovisa en tillväxt i Nordamerika på hela 24 procent. Vilket gav en lättnad till marknaden”, förklarar Matilda Karlsson den positiva kursreaktionen och fortsätter;

“De gör även investeringar i Nordamerika vilket vi tycker visar på att de ser god potential för fortsatt tillväxt i området.”

Förvaltaren lyfter att även övriga marknaden växer sin försäljning tvåsiffrigt och gruppen som helhet redovisar en organisk tillväxt på 16 procent. Rörelsemarginalen, EBIT, uppgick därtill till 19 procent, vilket är i linje på bolagets långsiktiga 20 procent mål.

Fonden största svenska ägare relativt

Gaia Microcap, som är inriktad på mindre nordiska bolag, är den svenska fond med störst relativt ägande i Harvia med 4,2 procent av portföljen placerad i bastubolaget per sista september.

“Harvia är ett av våra större innehav i fonden Gaia Microcap, och det har fortsatt vara ett stort innehav trots den svaga rapporten förra kvartalet eftersom vi såg inbromsningen i Nordamerika som tillfällig”.

Framåt vill Matilda Karlsson framförallt se fortsatt tillväxt i Nordamerika “som är en viktig marknad för bolaget där vi också ser stor potential”, säger hon till Dagens PS och utvecklar;

“Harvia har goda marginaler och ett starkt kassaflöden, men i kvartalet var kassaflödet något svagare, vilket förklaras av att de byggt lager inför årets vintermånader, som brukar vara starka för Harvia”.

ANNONS

“Dessutom har Harvia investerat mer än vanligt, vilket tynger marginalen. Starka marginaler och kassaflöden är viktiga för oss så det håller vi såklart koll på. Vi håller även utkik efter framtida förvärv”, avslutar hon.

Läs även: Efter rapportraset: Banken ser 47 procents uppsida i aktien – Dagens PS