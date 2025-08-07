Ubers framtid rullar utan förare

Uber är i intensiva samtal med banker och riskkapitalbolag för att säkra finansiering till en storskalig satsning på självkörande bilar. Det bekräftade CEO Dara Khosrowshahi i samband med kvartalsrapporten.

“I både Austin och Atlanta är en genomsnittlig Waymo-robotaxi redan mer produktiv än 99 procent av våra mänskliga förare, sett till antal resor per dag”, sade Khosrowshahi i en analytiker presentation.

Det är ett tydligt besked – och ett försäljningsargument för de investerare Uber nu vill övertyga att finansiera storskalig utrullning av självkörande bilar.

20 000 självkörande Ubers nästa år

I dagsläget erbjuder Uber självkörande taxibilar i samarbete med Alpabeth-ägda Waymo. Men Uber har även nyligen satsat 300 miljoner dollar på ett partnerskap med elbilstillverkaren Lucid och teknikbolaget Nuro. Planen är att lansera över 20 000 självkörande fordon exklusivt på Ubers plattform i USA nästa år.

“När vi har bevisat intäktsmodellen, hur mycket dessa fordon kan dra in per dag, kommer det att finnas gott om kapital tillgängligt”, sade Khosrowshahi.

Ubers samarbete med Waymo är än så länge begränsat i omfång. I Austin täcker tjänsten drygt 200 kvadratkilometer. Bolaget räknar med att skala upp till hundratals fordon i Atlanta inom de kommande kvartalen. Expansionen finansieras i nuläget med en begränsad del av Ubers årliga kassaflöde på cirka 7 miljarder dollar, men bolaget överväger även att sälja minoritetsposter i dotterbolag.