I Austin körs Ubers förare om – bokstavligen. Med självkörande bilar i full rullning trappar bolaget upp jakten på investerare för att ta robotaxi till nästa nivå.
Ubers framtid rullar utan förare
Mest läst i kategorin
Varningen: Här kan marknaden explodera
Litium har blivit billigare men priserna återspeglar inte efterfrågan. Det kan skapa ett marknadsläge där efterfrågan exploderar. Litiumpriserna just nu återspeglar inte den verkliga efterfrågetrenden och det kan vid någon tidpunkt leda till en dramatisk situation, menar Oilprice. Samtidigt finns fortsatta utmaningar när det gäller elbilsmarknaden och kring utbyggnaden av batterilagring. 2024 såg det ut …
Storförlust för Stordalen – minus på flera hundra miljoner
Petter Stordalens imperium gjorde en förlust på 402 miljoner norska kronor förra året. Framförallt är det ”ett litet äventyr” som inte gått så bra som tynger resultatet. Strawberry Holding, moderbolaget i Petter Stordalens imperium, förlorade 402 miljoner norska kronor förra året, enligt årsredovningen rapporterar E24. Detta efter finansiella kostnader på hela 1,6 miljarder kronor ledde …
Nu säljer miljardären drömhuset
New Wave-miljardären Torsten Jansson säljer sitt drömhus på Sturkö. ”Otroligt fin miljö”, påpekar han själv på Facebook. Det handlar om företagsledaren som inledde sin entreprenörsbana med att trycka T-shirts i föräldrahemmet som tonåring. I dag är Torsten Jansson vd och störste ägare i börsnoterade New Wawe Group (börskurs New Wave). Bolaget är senast värderat till …
Sanningen om aktier och augusti
Är augusti den sämsta månaden att investera i europeiska aktier? Ännu en gång försöker analytiker reda ut saken. I den speciella gren av astrologin förutsägelser om börsen och förklaringar till hur och varför den rör sig utgör, handlar en god del av volymen om sådant som om augusti är den sämsta månaden för aktier eller, …
Opec lovar stort – men var är oljan?
Opec+ har gått ut starkt med löften om nya produktionsökningar. Men trots de stora löftena har oljepriset stigit och produktionen verkar inte hänga med. Oljekartellen Opec+ har lovat att höja produktionen av olja kraftigt som ett svar på bland annat större sommarefterfrågan. Även önskningar från Vita huset har påverkat beslutet. I teorin ska Opec-länderna under …
Uber är i intensiva samtal med banker och riskkapitalbolag för att säkra finansiering till en storskalig satsning på självkörande bilar. Det bekräftade CEO Dara Khosrowshahi i samband med kvartalsrapporten.
“I både Austin och Atlanta är en genomsnittlig Waymo-robotaxi redan mer produktiv än 99 procent av våra mänskliga förare, sett till antal resor per dag”, sade Khosrowshahi i en analytiker presentation.
Läs även: Uber i blåsväder – anklagas för att ha ignorerat sexuella övergrepp
Det är ett tydligt besked – och ett försäljningsargument för de investerare Uber nu vill övertyga att finansiera storskalig utrullning av självkörande bilar.
20 000 självkörande Ubers nästa år
I dagsläget erbjuder Uber självkörande taxibilar i samarbete med Alpabeth-ägda Waymo. Men Uber har även nyligen satsat 300 miljoner dollar på ett partnerskap med elbilstillverkaren Lucid och teknikbolaget Nuro. Planen är att lansera över 20 000 självkörande fordon exklusivt på Ubers plattform i USA nästa år.
“När vi har bevisat intäktsmodellen, hur mycket dessa fordon kan dra in per dag, kommer det att finnas gott om kapital tillgängligt”, sade Khosrowshahi.
Ubers samarbete med Waymo är än så länge begränsat i omfång. I Austin täcker tjänsten drygt 200 kvadratkilometer. Bolaget räknar med att skala upp till hundratals fordon i Atlanta inom de kommande kvartalen. Expansionen finansieras i nuläget med en begränsad del av Ubers årliga kassaflöde på cirka 7 miljarder dollar, men bolaget överväger även att sälja minoritetsposter i dotterbolag.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Konkurrensen hårdnar när självkörande Tesla kör in
Samtidigt hårdnar konkurrensen. Tesla lanserade i juni en begränsad robotaxitjänst i Austin, där bilarna övervakas av en säkerhetsanställd i passagerarsätet. Uber har ännu inte märkt någon minskad efterfrågan, men jakten på dominans inom autonom körning är i full gång.
“All konkurrens inom självkörande teknik kommer leda till säkrare gator, och vi kommer att spela en central roll i det”, säger Khosrowshahi till Business Insider.
Läs även: Tesla stäms av aktieägare: robotaxi-bluff
Trots optimismen är inte alla övertygade. Förare oroas över sina jobb. Flera säger till Business Insider att självkörande bilar fortfarande har problem med komplexa trafikmiljöer. För Uber återstår att visa att det går att skala tekniken – utan att köra över sin egen arbetsstyrka.
Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.
Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.
Senaste nytt
Ubers framtid rullar utan förare
I Austin körs Ubers förare om – bokstavligen. Med självkörande bilar i full rullning trappar bolaget upp jakten på investerare för att ta robotaxi till nästa nivå. Uber är i intensiva samtal med banker och riskkapitalbolag för att säkra finansiering till en storskalig satsning på självkörande bilar. Det bekräftade CEO Dara Khosrowshahi i samband med …
Krig, AI och protester – CEO:n som vägrar backa
Han har lämnat Silicon Valley, kritiserar USA:s toppuniversitet och samarbetar med både USA:s militär och Israel. Palantirs CEO Alex Karp är en av techvärldens mest kontroversiella personer – lika hyllad på börsen som han är fördömd på gatorna. Palantir är ett noterat amerikanskt AI- och mjukvaruföretag som utvecklar analysverktyg för underrättelsetjänster, militär och brottsbekämpande myndigheter. …
Polarn O. Pyrets vd: "Tullarna tvingade fram beslutet"
Efter beskedet att Polarn O. Pyret lämnar USA berättar vd Sara Sjöberg i en intervju varför marknaden blev ohållbar – och varför företagets framtid nu finns i Europa. Det svenska barnklädesmärket Polarn O. Pyret har haft en trogen kundbas i USA sedan 2009. Men tidigare i veckan kom beskedet att företaget stänger ner sin amerikanska …
Sockerchock i USA – men är det verkligen bättre med rörsocker än majssirap?
I höst byter Coca-Cola i USA ut sin omstridda majssirap mot inhemskt rörsocker. Denna “hälsoreform” har firats av Donald Trump och Robert F. Kennedy Jr. som en seger för deras initiativ Make America Healthy Again – MAHA. Men experter menar att bytet mest liknar att sätta filter på en cigarett. Ny förpackning – samma gamla …
Efter 54 år – nu stängs porten till helvetet
I över ett halv sekel har det brunnit i en krater Darvaza i Turkmenistan. Men nu ser det ut som om "helvetesporten" är på väg att stänga för gott när gasen leds om. Ända sedan 1971 har det brunnit i kratern utanför det lilla jordbrukssamhället Darvaza i Turkmenistan. Men nu kan elden vara på väg …