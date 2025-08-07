Dagens PS
Ubers framtid rullar utan förare

Margaretha Levander
Margaretha Levander
Uppdaterad: 07 aug. 2025Publicerad: 07 aug. 2025

I Austin körs Ubers förare om – bokstavligen. Med självkörande bilar i full rullning trappar bolaget upp jakten på investerare för att ta robotaxi till nästa nivå.

Uber är i intensiva samtal med banker och riskkapitalbolag för att säkra finansiering till en storskalig satsning på självkörande bilar. Det bekräftade CEO Dara Khosrowshahi i samband med kvartalsrapporten.

“I både Austin och Atlanta är en genomsnittlig Waymo-robotaxi redan mer produktiv än 99 procent av våra mänskliga förare, sett till antal resor per dag”, sade Khosrowshahi i en analytiker presentation.

Det är ett tydligt besked – och ett försäljningsargument för de investerare Uber nu vill övertyga att finansiera storskalig utrullning av självkörande bilar.

20 000 självkörande Ubers nästa år

I dagsläget erbjuder Uber självkörande taxibilar i samarbete med Alpabeth-ägda Waymo. Men Uber har även nyligen satsat 300 miljoner dollar på ett partnerskap med elbilstillverkaren Lucid och teknikbolaget Nuro. Planen är att lansera över 20 000 självkörande fordon exklusivt på Ubers plattform i USA nästa år.

“När vi har bevisat intäktsmodellen, hur mycket dessa fordon kan dra in per dag, kommer det att finnas gott om kapital tillgängligt”, sade Khosrowshahi.

Ubers samarbete med Waymo är än så länge begränsat i omfång. I Austin täcker tjänsten drygt 200 kvadratkilometer. Bolaget räknar med att skala upp till hundratals fordon i Atlanta inom de kommande kvartalen. Expansionen finansieras i nuläget med en begränsad del av Ubers årliga kassaflöde på cirka 7 miljarder dollar, men bolaget överväger även att sälja minoritetsposter i dotterbolag.

Konkurrensen hårdnar när självkörande Tesla kör in

Samtidigt hårdnar konkurrensen. Tesla lanserade i juni en begränsad robotaxitjänst i Austin, där bilarna övervakas av en säkerhetsanställd i passagerarsätet. Uber har ännu inte märkt någon minskad efterfrågan, men jakten på dominans inom autonom körning är i full gång.

“All konkurrens inom självkörande teknik kommer leda till säkrare gator, och vi kommer att spela en central roll i det”, säger Khosrowshahi till Business Insider.

Trots optimismen är inte alla övertygade. Förare oroas över sina jobb. Flera säger till Business Insider att självkörande bilar fortfarande har problem med komplexa trafikmiljöer. För Uber återstår att visa att det går att skala tekniken – utan att köra över sin egen arbetsstyrka.

Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.

Margaretha Levander
Margaretha Levander

Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.

