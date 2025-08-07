Uber anklagas – stoppade inte övergrepp

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Ett mönster som visade när och var risken ökar

Enligt New York Times reportrar ska Uber dock tidigt ha identifierat tydliga mönster. De flesta övergreppen inträffade nattetid på helger, ofta efter upphämtning i närheten av barer. Offren var i majoriteten av fallen kvinnor – både passagerare och förare. Förövarna var nästan alltid män, ofta med låg rating eller tidigare anmälningar om olämpligt beteende. Informationen fanns tillgänglig i bolagets interna system, men resor som kunde identifieras som riskfyllda genomfördes ändå.

Ett algoritmbaserat system för riskbedömning, som Uber testade i Los Angeles 2018, lyckades förutse 15 procent av de incidenter som senare anmäldes som sexuella övergrepp. Systemet infördes i hela USA men användes inte för att blockera farliga körningar. Enligt ett internt dokument var syftet att ”sätta en tolerabel risknivå”.

Påståendet om en tolerabel nivå tillbakavisas dock av Uber.

”Det finns ingen tolerabel nivå av sexuella övergrepp”, säger Hannah Nilles, säkerhetschef för Uber i Nordamerika, till New York Times.

Uber övervägde även att införa videokameror i bilar, obligatoriska säkerhetsutbildningar och könsbaserad matchning där kvinnliga passagerare skulle kunna välja kvinnliga förare. Tester visade att detta kunde minska antalet incidenter och samtidigt locka fler kvinnor att börja köra för Uber. Men lösningarna skrotades eller sköts upp.

Slog sig fri – och släpptes av på flygplatsen

I september väntas ett av fallen gå till rättegång. Det gäller en 18-årig student som i december 2016 beställde en Uber till flygplatsen. Enligt hennes vittnesmål avvek föraren från rutten, stängde av resan i appen och försökte våldta henne. Hon lyckades slå sig fri först när hennes mobil började vibrera – något som fick föraren att avbryta övergreppet. Innan han släppte av henne vid flygplatsen ska han ha sagt: ”Jag ska hitta dig.”

Enligt Uber är dock målet inte representativt för flertalet av anmälningarna.

”Den stora majoriteten av rapporterna var mindre allvarliga och icke-fysiska till sin natur, och de föll inte inom kategorin sexuella övergrepp – såsom kommentarer om någons utseende, flörtande, stirrande eller opassande språk”, skriver Uber i sin skriftliga kommentar efter New York Times artikel.

Uber Technologies grundades 2009 i San Francisco. Bolaget, som driver en global plattform för samåkning, matleveranser och transporter, har verksamhet i över 70 länder. Aktien är noterad och handlas på börsen i New York.

