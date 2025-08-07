Uber står inför en rättsskandal med tusentals amerikanska stämningar gällande sexuella övergrepp. Interna dokument pekar, enligt en granskning av New York Times, på att bolaget prioriterade affärsintressen framför resenärernas säkerhet.
Uber anklagas – stoppade inte övergrepp
Mest läst i kategorin
Största tullhotet hittills kan lamslå en av världens största branscher
Donald Trump har läkemedelspriser i sikte och nu hotar han med att belägga läkemedel med svindlande 250 procentiga tullar. Läkemedel är 2-3 gånger dyrare i USA än i övriga utvecklade länder. Det vill Donald Trump råda bot på med det maktmedel han bevisligen gillar mest: tullar. Nu säger presidenten att han vill se tullar på …
Tesla stäms av aktieägare: robotaxi-bluff
I en grupptalan i Texas anklagas elbilstillverkaren Tesla och Elon Musk för att ha överdrivit säkerheten och dolt allvarliga brister i sina självkörande fordon. Flera videor visar robotaxibilar som bryter mot trafiklagar. Stämningen, som lämnades in i en federal domstol i Texas på måndagen, riktas mot Tesla, vd Elon Musk, nuvarande finanschef Vaibhav Taneja och …
Nya vapnet "skjuter ner drönare som flugor"
När hotet från drönare växer, kommer även försvarssystemen mot dem. Nu handlar det om Sky Sphere, ett nytt system för riktat skydd. Det handlar, naturligtvis, om dagens nyhet för vapenfetischister. Inför det växande hotet från drönare, revolutionerar Diehl Defence luftförsvaret, skriver franska Innovant. Det gör bolaget via Sky Sphere, ett ”innovativt ystem” som använder Cica …
Nu säljer miljardären drömhuset
New Wave-miljardären Torsten Jansson säljer sitt drömhus på Sturkö. ”Otroligt fin miljö”, påpekar han själv på Facebook. Det handlar om företagsledaren som inledde sin entreprenörsbana med att trycka T-shirts i föräldrahemmet som tonåring. I dag är Torsten Jansson vd och störste ägare i börsnoterade New Wawe Group (börskurs New Wave). Bolaget är senast värderat till …
Startup knäckte koden: "Så ska vi tillverka guld"
Efter tusentals år av drömmar från alkemister, säger en startup att man knäckt koden för att tillverka guld. Spoilervarning; det finns ett problem. I tusentals år har alkemister drömt om att skapa guld, exempelvis genom att förvandla bly till guld. Nu hävdar en San Francisco-baserad startup att man knäckt koden via en modern version av …
Mellan 2017 och 2022 tog Uber emot över 400 000 rapporter om sexuella övergrepp eller trakasserier i USA, enligt New York Times. Det motsvarar en anmälan ungefär var åttonde minut. Övergreppen har resulterat i tusentals stämningar mot bolaget – en del är överlappande – men det handlar om mellan 2000 och 3000 fall.
Trots de omfattande problemen valde bolaget att tona ned situationen offentligt. Domstolsdokument, som New York Times granskat, visar att ledningen aktivt valde bort flera säkerhetsåtgärder som kunde ha förhindrat övergrepp.
Uber svarar New York Times
I ett meddelande som på onsdagen publicerades på Ubers hemsida tillbakavisar dock bolaget kraftfullt uppgifter i artikeln.
”En nyligen publicerad artikel framför chockerande påståenden som antyder att Uber blundar för passagerares och förares säkerhet. Inget kunde vara längre från sanningen”, skriver bolaget.
Uber lyfter övergreppen som en del av ett större samhällsproblem och pekar på att mer än hälften av kvinnorna i USA någon gång utsatts för sexuella övergrepp.
”Utmaningen är enorm, men jag tror att Uber har gjort mer än något annat företag för att bemöta den.”
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Ett mönster som visade när och var risken ökar
Enligt New York Times reportrar ska Uber dock tidigt ha identifierat tydliga mönster. De flesta övergreppen inträffade nattetid på helger, ofta efter upphämtning i närheten av barer. Offren var i majoriteten av fallen kvinnor – både passagerare och förare. Förövarna var nästan alltid män, ofta med låg rating eller tidigare anmälningar om olämpligt beteende. Informationen fanns tillgänglig i bolagets interna system, men resor som kunde identifieras som riskfyllda genomfördes ändå.
Läs även: USA:s universitet varslar – färre internationella studenter
Ett algoritmbaserat system för riskbedömning, som Uber testade i Los Angeles 2018, lyckades förutse 15 procent av de incidenter som senare anmäldes som sexuella övergrepp. Systemet infördes i hela USA men användes inte för att blockera farliga körningar. Enligt ett internt dokument var syftet att ”sätta en tolerabel risknivå”.
Påståendet om en tolerabel nivå tillbakavisas dock av Uber.
”Det finns ingen tolerabel nivå av sexuella övergrepp”, säger Hannah Nilles, säkerhetschef för Uber i Nordamerika, till New York Times.
Uber övervägde även att införa videokameror i bilar, obligatoriska säkerhetsutbildningar och könsbaserad matchning där kvinnliga passagerare skulle kunna välja kvinnliga förare. Tester visade att detta kunde minska antalet incidenter och samtidigt locka fler kvinnor att börja köra för Uber. Men lösningarna skrotades eller sköts upp.
Slog sig fri – och släpptes av på flygplatsen
I september väntas ett av fallen gå till rättegång. Det gäller en 18-årig student som i december 2016 beställde en Uber till flygplatsen. Enligt hennes vittnesmål avvek föraren från rutten, stängde av resan i appen och försökte våldta henne. Hon lyckades slå sig fri först när hennes mobil började vibrera – något som fick föraren att avbryta övergreppet. Innan han släppte av henne vid flygplatsen ska han ha sagt: ”Jag ska hitta dig.”
Enligt Uber är dock målet inte representativt för flertalet av anmälningarna.
”Den stora majoriteten av rapporterna var mindre allvarliga och icke-fysiska till sin natur, och de föll inte inom kategorin sexuella övergrepp – såsom kommentarer om någons utseende, flörtande, stirrande eller opassande språk”, skriver Uber i sin skriftliga kommentar efter New York Times artikel.
Uber Technologies grundades 2009 i San Francisco. Bolaget, som driver en global plattform för samåkning, matleveranser och transporter, har verksamhet i över 70 länder. Aktien är noterad och handlas på börsen i New York.
Läs även: AI – startskottet på dumhetens era? (Realtid)
Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.
Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.
Senaste nytt
Därför har äldre entreprenörer större chans att lyckas
Sedan 2015 har Günther Mårder följt hundratals svenska entreprenörer i rollen som juryordförande och programledare för EY:s Entreprenour of the Year. I PS Studio delar han med sig av vad som faktiskt avgör vilka som når hela vägen – och varför en äldre entreprenör oftare lyckas. EY:s Entreprenör of the Year är ett av världens …
Snart krävs fingeravtryck på Arlanda – men bara för vissa
Den 12 oktober händer det. Då förvandlas Arlanda till ett gränskontroll-labb med kameror, scannrar och fingeravtrycksläsare. Men du som har blått pass kan andas ut – än så länge. Ansiktet in i systemet Det kallas för EES – Entry/Exit System – och är EU:s senaste försök att digitalisera, övervaka och kontrollera gränserna. Den som reser …
Biljättens lyxiga detaljer faller sönder: Suv-ägare stämmer
En ny stämningsansökan har lämnats in mot Mercedes-Benz gällande påstådda defekter i träpanelerna i lyxiga suv-modeller. Ägare hävdar att panelerna spricker över tid, vilket medför oväntade och kostsamma reparationer som bilmärket inte vill stå för. Nu kräver de skadestånd. Misstänkt defekt i lyxiga bilinteriörer Klassåtalet riktar sig mot flera av Mercedes-Benz populära modeller tillverkade mellan …
Varningen: Här kan marknaden explodera
Litium har blivit billigare men priserna återspeglar inte efterfrågan. Det kan skapa ett marknadsläge där efterfrågan exploderar. Litiumpriserna just nu återspeglar inte den verkliga efterfrågetrenden och det kan vid någon tidpunkt leda till en dramatisk situation, menar Oilprice. Samtidigt finns fortsatta utmaningar när det gäller elbilsmarknaden och kring utbyggnaden av batterilagring. 2024 såg det ut …
Miljoner konton borta när Meta rensar bland bedragare
Under bara ett halvårs tid har Meta rensat bort cirka 6,8 miljoner konton från sin app WhatsApp. Flera var kopplade till organiserad brottslighet. Meddelande-appen WhatsApp har tagit bort cirka 6,8 miljoner konton under ett halvårs tid, skriver BBC. Kontona togs bort då de misstänktes var kopplade till bedragare. Det meddelade WhatsApp i samband med att …