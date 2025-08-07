Dagens PS
Uber anklagas – stoppade inte övergrepp

Uber-bil på amerikansk gata – företaget utreds för över 3 000 fall av sexuella övergrepp i USA efter interna varningar om högriskresor.
Uber kartlade mönster för sexuella övergrepp – men lät högriskresor fortsätta. Nu stäms företaget av tusentals passagerare i USA.
Margaretha Levander
Margaretha Levander
Uppdaterad: 07 aug. 2025Publicerad: 07 aug. 2025

Uber står inför en rättsskandal med tusentals amerikanska stämningar gällande sexuella övergrepp. Interna dokument pekar, enligt en granskning av New York Times, på att bolaget prioriterade affärsintressen framför resenärernas säkerhet.

Mellan 2017 och 2022 tog Uber emot över 400 000 rapporter om sexuella övergrepp eller trakasserier i USA, enligt New York Times. Det motsvarar en anmälan ungefär var åttonde minut. Övergreppen har resulterat i tusentals stämningar mot bolaget – en del är överlappande – men det handlar om mellan 2000 och 3000 fall.

Trots de omfattande problemen valde bolaget att tona ned situationen offentligt. Domstolsdokument, som New York Times granskat, visar att ledningen aktivt valde bort flera säkerhetsåtgärder som kunde ha förhindrat övergrepp.

Uber stäms i tusentals fall av sexuella övergrepp i USA efter att ha ignorerat interna varningssignaler.
Rapporter om sexuella övergrepp kom in var åttonde minut – men Uber lät resorna fortsätta. Företaget anklagas nu för att ha ha valt att inte använda sina egna varningssystem.

Uber svarar New York Times

I ett meddelande som på onsdagen publicerades på Ubers hemsida tillbakavisar dock bolaget kraftfullt uppgifter i artikeln.

”En nyligen publicerad artikel framför chockerande påståenden som antyder att Uber blundar för passagerares och förares säkerhet. Inget kunde vara längre från sanningen”, skriver bolaget.

Uber lyfter övergreppen som en del av ett större samhällsproblem och pekar på att mer än hälften av kvinnorna i USA någon gång utsatts för sexuella övergrepp.

”Utmaningen är enorm, men jag tror att Uber har gjort mer än något annat företag för att bemöta den.”

Ett mönster som visade när och var risken ökar

Enligt New York Times reportrar ska Uber dock tidigt ha identifierat tydliga mönster. De flesta övergreppen inträffade nattetid på helger, ofta efter upphämtning i närheten av barer. Offren var i majoriteten av fallen kvinnor – både passagerare och förare. Förövarna var nästan alltid män, ofta med låg rating eller tidigare anmälningar om olämpligt beteende. Informationen fanns tillgänglig i bolagets interna system, men resor som kunde identifieras som riskfyllda genomfördes ändå.

Läs även: USA:s universitet varslar – färre internationella studenter

Ett algoritmbaserat system för riskbedömning, som Uber testade i Los Angeles 2018, lyckades förutse 15 procent av de incidenter som senare anmäldes som sexuella övergrepp. Systemet infördes i hela USA men användes inte för att blockera farliga körningar. Enligt ett internt dokument var syftet att ”sätta en tolerabel risknivå”.

Påståendet om en tolerabel nivå tillbakavisas dock av Uber.

”Det finns ingen tolerabel nivå av sexuella övergrepp”, säger Hannah Nilles, säkerhetschef för Uber i Nordamerika, till New York Times.

Uber övervägde även att införa videokameror i bilar, obligatoriska säkerhetsutbildningar och könsbaserad matchning där kvinnliga passagerare skulle kunna välja kvinnliga förare. Tester visade att detta kunde minska antalet incidenter och samtidigt locka fler kvinnor att börja köra för Uber. Men lösningarna skrotades eller sköts upp.

Slog sig fri – och släpptes av på flygplatsen

I september väntas ett av fallen gå till rättegång. Det gäller en 18-årig student som i december 2016 beställde en Uber till flygplatsen. Enligt hennes vittnesmål avvek föraren från rutten, stängde av resan i appen och försökte våldta henne. Hon lyckades slå sig fri först när hennes mobil började vibrera – något som fick föraren att avbryta övergreppet. Innan han släppte av henne vid flygplatsen ska han ha sagt: ”Jag ska hitta dig.”

Enligt Uber är dock målet inte representativt för flertalet av anmälningarna.

”Den stora majoriteten av rapporterna var mindre allvarliga och icke-fysiska till sin natur, och de föll inte inom kategorin sexuella övergrepp – såsom kommentarer om någons utseende, flörtande, stirrande eller opassande språk”, skriver Uber i sin skriftliga kommentar efter New York Times artikel.

Uber Technologies grundades 2009 i San Francisco. Bolaget, som driver en global plattform för samåkning, matleveranser och transporter, har verksamhet i över 70 länder. Aktien är noterad och handlas på börsen i New York.

Läs även: AI – startskottet på dumhetens era? (Realtid)

Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.

