Svenska chip-aktien dubblas i debuten: "Aldrig sett något liknande"

Experterna rådde att teckna

Värderingen sattes till strax under 9 miljarder kronor, eller 80 kronor per aktie.

Experternas råd var samstämmiga som Dagens PS rapporterat tidigare – köp!

”En glödhet aktie att teckna” skrev exempelvis Dagens Industris analytiker Mikael Olsson.

Jubel för aktien i öppningen

Spänningen var därför stor när vd:n och grundaren Edvard Kälvesten ringde i börsklockan för första gången för aktien.

Efter ett par minuters avvaktan så drog handeln till slut igång på otroliga 210 kronor som högst. Upp makalösa 262 procent.

Jublet på Nasdaqs börsgolv visste inga gränser.

Bure största ägare

”Jag har aldrig sett något liknande i Sverige, det här är en internationell handel”, kommenterade bolagets ordförande Patrik Tigerschiöld i DiTV, som representerar storägaren Bure (börskurs Bure).

En knapp timme in i börshandeln hade uppgången för aktien mattats av något och stod ”bara” i 156 kronor.

Fortfarande en uppgång på nära 100 procent. Återstår att se hur premiärdagen slutar i dag för Stockholmsbörsens nyaste älskling.

