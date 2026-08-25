Börsens glädjerus – Stockholms historiska 11-dagarsras i princip upphämtat

Dolda raset på börsen var betydligt värre

Det anmärkningsvärda var samtidigt hur beskedlig den totala nedgången var.

Trots elva röda dagar hade OMXSPI bara tappat drygt 2 procent. Under ytan såg det däremot betydligt värre ut.

I Dagens PS genomgång ”Dolda börsrasen – aktierna som tappat mest i historisk pyspunka” framgick att hela 18 Large Cap-aktier hade fallit mer än 5 procent den senaste månaden.

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Värst var Fenix Outdoor med ett tapp på 17,5 procent, följt av Verisure på minus 16,5 procent och Securitas som hade backat drygt 12 procent.

Sedan kom vändningen

Men lika seg som nedgången var, lika snabb har återhämtningen på börsen blivit.

Efter att minussviten bröts förra veckan började köparna återvända. Och på tisdagen den 25 augusti fortsatte Stockholmsbörsen uppåt.

Vid lunchtid handlade OMXSPI index runt 1150, i princip samma nivå som när raset startade 4 augusti.

Pyspunkan blev ingen krasch

Det är också en viktig skillnad mot vårens betydligt våldsammare börsoro, då stora kursrörelser kunde utradera flera procent på en enda handelsdag.

Augustiraset blev istället en klassisk pyspunka: lite luft försvann varje dag.

För många enskilda aktier var smällen betydligt hårdare, vilket Dagens PS Large Cap-genomgång visade. Men den som ägde en bred Stockholmsportfölj och satt still i båten har redan fått tillbaka nästan hela nedgången.

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Tillbaka där allt började

Det betyder inte att faran är över. Räntor, geopolitik och höga värderingar kan snabbt förändra humöret igen.

Men kontrasten är slående.

För mindre än en vecka sedan hade Stockholmsbörsen just avslutat en historisk svit med elva raka minusdagar. Nu är index i princip tillbaka där det stod före nedgången.

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