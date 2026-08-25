Förra veckan radade Stockholmsbörsen upp elva minusdagar i följd – en historiskt lång svit på börsen som svenska investerare tvingades genomlida.
Börsens glädjerus – Stockholms historiska 11-dagarsras i princip upphämtat
Nu har pendeln svängt snabbt. Efter tisdagens uppgång vid lunch är i princip hela nedgången återhämtad och börsen nosar åter på nivåerna från före den rekordlånga pyspunkan.
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Från rekord till historisk minussvit
Den 4 augusti stängde breda OMXSPI kring 1 150 punkter. Därefter började en ovanlig utförslöpa.
Redan efter åtta raka nedgångar skrev Dagens PS om hur Stockholmsbörsen var på väg mot sin nionde raka minusdag och ett 15 år gammalt rekord hotade att ryka. Sviten skulle dock bli ännu längre.
När börsen stängde den 19 augusti hade OMXSPI backat elva handelsdagar i följd. Index stod då kring 1 125 punkter.
Dolda raset på börsen var betydligt värre
Det anmärkningsvärda var samtidigt hur beskedlig den totala nedgången var.
Trots elva röda dagar hade OMXSPI bara tappat drygt 2 procent. Under ytan såg det däremot betydligt värre ut.
I Dagens PS genomgång ”Dolda börsrasen – aktierna som tappat mest i historisk pyspunka” framgick att hela 18 Large Cap-aktier hade fallit mer än 5 procent den senaste månaden.
Värst var Fenix Outdoor med ett tapp på 17,5 procent, följt av Verisure på minus 16,5 procent och Securitas som hade backat drygt 12 procent.
Sedan kom vändningen
Men lika seg som nedgången var, lika snabb har återhämtningen på börsen blivit.
Efter att minussviten bröts förra veckan började köparna återvända. Och på tisdagen den 25 augusti fortsatte Stockholmsbörsen uppåt.
Vid lunchtid handlade OMXSPI index runt 1150, i princip samma nivå som när raset startade 4 augusti.
Pyspunkan blev ingen krasch
Det är också en viktig skillnad mot vårens betydligt våldsammare börsoro, då stora kursrörelser kunde utradera flera procent på en enda handelsdag.
Augustiraset blev istället en klassisk pyspunka: lite luft försvann varje dag.
För många enskilda aktier var smällen betydligt hårdare, vilket Dagens PS Large Cap-genomgång visade. Men den som ägde en bred Stockholmsportfölj och satt still i båten har redan fått tillbaka nästan hela nedgången.
Tillbaka där allt började
Det betyder inte att faran är över. Räntor, geopolitik och höga värderingar kan snabbt förändra humöret igen.
Men kontrasten är slående.
För mindre än en vecka sedan hade Stockholmsbörsen just avslutat en historisk svit med elva raka minusdagar. Nu är index i princip tillbaka där det stod före nedgången.
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