Dubbla riktkurshöjningar för börsens tidigare stjärna

Från hajpad techstjärna till kursraket

Truecaller grundades 2009 av Alan Mamedi och Nami Zarringhalam och har byggt en global plattform för bland annat nummeridentifiering, spamblockering och skydd mot bedrägerier.

När bolaget noterades på Stockholmsbörsen i oktober 2021 sattes priset till 50 kronor per aktie och värderingen till omkring 18,7 miljarder kronor. Dagens PS skrev redan inför debuten om Truecallers väg till Stockholmsbörsen.

Efter en turbulent inledning blev aktien så småningom en börsstjärna.

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I början av 2025 tog det ordentlig fart. Dagens PS kunde i februari konstatera att Truecaller var en av techaktierna som experterna trodde mest på efter en uppgång på hela 58 procent sedan årsskiftet.

Aktien fortsatte upp och handlades senare samma månad som mest kring dryga 84 kronor.

Sedan kom raset på börsen

Därifrån har resan gått åt motsatt håll.

Annonsaffären, som varit en viktig intäktsmotor, drabbades bland annat av förändringar i algoritmer hos bolagets största efterfrågepartner och en svagare annonsmarknad i Indien.

I december 2025 kom nästa smäll när bolaget flaggade för omkring 30 procent lägre annonsintäkter under fjärde kvartalet. Dagens PS skrev då om den nya smällen för Truecallers aktieägare. Aktien rasade närmare 30 procent på beskedet och hade då tappat omkring två tredjedelar från noteringskursen.

I februari 2026 hade mer än 90 procent av värdet försvunnit jämfört med tidigare toppnivåer.

Försöker hitta vägen tillbaka

Truecaller står dock inte stilla.

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Under sommaren har bolaget bland annat lanserat nya produkter, fortsatt återköpa egna aktier och aviserat förvärvet av amerikanska TextPlus. I den senaste delårsrapporten beskrev bolaget dessutom sekventiell tillväxt inom samtliga intäktsströmmar.

Aktien står nu kring 21 kronor – långt från glansdagarna men ändå plus 7 procent för året.

Att både JP Morgan och SEB samtidigt skruvar upp sina riktkurser är därför ett välkommet besked för ägarna. Men skillnaden mellan 25 och 46 kronor visar också hur osäker synen på den tidigare börsstjärnans comeback fortfarande är.

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