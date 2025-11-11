Dagens PS
Trump vill dela med sig: Tullåterbäring på 2 000 dollar 

Donald Trump försvarar sina handelstullar och utlovar 2 000 dollar per amerikan.
Donald Trump försvarar sina tullar och lovar 2 000 dollar per amerikan.
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Donald Trump utlovar pengar tillbaka till folket – men hur tullåterbäringen på 2 000 dollar ska bli verklighet är fortfarande oklart.

President Donald Trump har återigen rört om i grytan med sin handelspolitik.

I ett inlägg på Truth Social lovade presidenten att tullarna på utländska varor ska ge en “utdelning” på minst 2 000 dollar per amerikan, ett besked som snabbt möttes av frågor om hur det faktiskt ska gå till.

“Människor som är emot tullar är dårar”

President Donald Trump väckte på söndagen stor uppmärksamhet med ett inlägg på Truth Social där han lovade att amerikanska medborgare ska få en “utdelning på minst 2 000 dollar per person” tack vare hans tullpolitik.

“En utdelning på minst 2 000 dollar per person (exklusive höginkomsttagare!) kommer att betalas ut till alla”, skrev Trump och tillade: “Människor som är emot tullar är DÅRAR!”

Enligt Politico ska presidentens uttalande ha fått Vita huset att snabbt försöka förtydliga vad han egentligen menade. Finansminister Scott Bessent betonade i en intervju med ABC:s This Week att tullarnas syfte inte främst är att fylla statskassan, utan att “återbalansera handeln” och stärka den amerikanska industrin.

“Utdelningen kan komma i många former”

“Det handlar inte om att ta in intäkterna. Det handlar om att ombalansera”, sa Bessent och förklarade att en stärkt tillverkningssektor på sikt minskar behovet av tullintäkter men ökar skatteintäkterna genom fler jobb.

När programledaren George Stephanopoulos frågade hur Trumps löfte om utdelning skulle fungera i praktiken, valde Bessent att hålla dörren öppen.

“Jag har inte pratat med presidenten om detta ännu”, sa han enligt Politico och tillade: “Utdelningen på 2 000 dollar kan komma i många former och på många sätt, George”.

Finansministern antydde att det kan handla om ekonomiska lättnader, exempelvis genom att finansiera Trumps planerade skattesänkningar på dricks och övertid.

Strid i högsta domstolen

Trump
USA:s högsta domstol ska avgöra frågan om Donald Trumps handelstullar är olagliga. (Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/TT)

Samtidigt försvarar Trump-administrationen just nu tullarnas laglighet i Högsta domstolen. Kritiker menar att presidenten överskridit sina befogenheter och kringgått kongressens beskattningsrätt.

Överdomare John Roberts har uttryckt oro för att presidentens tolkning kan “neutralisera maktbalansen mellan den verkställande och lagstiftande grenen”. Även den konservative domaren Neil Gorsuch har ifrågasatt hur långt presidentens ensidiga makt egentligen får sträcka sig.

Bakgrunden till målet är att Trumps administration införde tullarna med stöd av International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) från 1977, en lag som ger presidenten rätt att agera snabbt i nationella nödsituationer. Domare Sonia Sotomayor har samtidigt påpekat att ingen tidigare president använt lagen för att införa tullar.

Nu återstår för Högsta domstolen att avgöra var gränsen går för presidentens makt – och om Trumps tullar är lagliga.

Trump svarade senare under söndagen i ett inlägg på Truth Social:

“Så, låt oss få det här rätt??? USA:s president har tillåtelse (och är fullt godkänd av kongressen!) att stoppa ALL HANDEL med ett främmande land (vilket är mycket mer betungande än en tull!), och LICENSERA ett främmande land, men får inte införa en enkel tull på ett främmande land, inte ens av NATIONELLA SÄKERHETSskäl. Det är INTE vad våra stora grundare hade i åtanke!”.

Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.

