Donald Trump utlovar pengar tillbaka till folket – men hur tullåterbäringen på 2 000 dollar ska bli verklighet är fortfarande oklart.
Trump vill dela med sig: Tullåterbäring på 2 000 dollar
Mest läst i kategorin
Trumps katastrof-varning: Risk för nytt tullkaos
Tullkaoset i april kan få en repris. USA:s president Donald Trump varnar för ett ”ekonomiskt kaos” om Högsta domstolen går emot hans tullpolitik. I ett nytt utspel i natt säger han att ett bakslag i domstolen skulle hota både tillväxt och nationell säkerhet. Läs även: Högsta domstolen ifrågasätter Trumps tullar – glädje på börsen – …
Wallenberg om AI-reglering: ”Gått för långt”
Det ser ljusare ut för den svenska ekonomin, enligt Svenskt Näringslivs ordförande Jacob Wallenberg. Samtidigt riskerar EU att halka efter omvärlden, bland annat på AI-området. Vi kan tappa chansen om vi reglerar för hårt. Det är jag orolig för, säger han. Det har varit ett turbulent ekonomiskt år på många sätt hittills, konstaterar Jacob Wallenberg, …
Swedbank tror börsjätten kan stiga 70 procent
Swedbanks aktieexpert är rejält positiv till den nordiska börsjätten på ”nuvarande pressade nivåer” och sätter ett köpråd som ger en uppsida på runt 70 procent. Det framgår av en ny analys från storbanken av David Evans som är chefsanalytiker och Head of Pharma & Biotech Sector Research på Kepler Cheuvreux som utför bankens analyser. Läs …
Miljardären hotar lämna New York – efter Mamdanis seger
”Jag flyttar till Florida”. Miljardären John Catsimatidis rasar efter New Yorks politiska omsvängning och hotar nu att skära i personal och lämna staden. Zohran Mamdani vann borgmästarvalet i New York och lovade bland annat en satsning på kommunalt drivna matbutiker med syfte att pressa ned matpriserna. Vinsten fick livsmedelsmiljardären att rasa. John Catsimatidis som äger …
Wallenberg: Nu vänder det för Sverige – ”tydlig förbättring”
Det syns många tecken på att konjunkturen svänger till det bättre i Sverige. En person som ser en tydlig förbättring är företagsledaren Jacob Wallenberg. En av Sveriges tyngsta namn inom företagsvärlden Jacob Wallenberg ser tydliga tecken på att Sverige går mot ljusare tider. ”Det är lägre inflation, lägre räntor och vi ser tecken på en …
President Donald Trump har återigen rört om i grytan med sin handelspolitik.
I ett inlägg på Truth Social lovade presidenten att tullarna på utländska varor ska ge en “utdelning” på minst 2 000 dollar per amerikan, ett besked som snabbt möttes av frågor om hur det faktiskt ska gå till.
Missa inte: Grannlandet sviktar under Trumps tullar – nära recession. Dagens PS
“Människor som är emot tullar är dårar”
President Donald Trump väckte på söndagen stor uppmärksamhet med ett inlägg på Truth Social där han lovade att amerikanska medborgare ska få en “utdelning på minst 2 000 dollar per person” tack vare hans tullpolitik.
“En utdelning på minst 2 000 dollar per person (exklusive höginkomsttagare!) kommer att betalas ut till alla”, skrev Trump och tillade: “Människor som är emot tullar är DÅRAR!”
Enligt Politico ska presidentens uttalande ha fått Vita huset att snabbt försöka förtydliga vad han egentligen menade. Finansminister Scott Bessent betonade i en intervju med ABC:s This Week att tullarnas syfte inte främst är att fylla statskassan, utan att “återbalansera handeln” och stärka den amerikanska industrin.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
“Utdelningen kan komma i många former”
“Det handlar inte om att ta in intäkterna. Det handlar om att ombalansera”, sa Bessent och förklarade att en stärkt tillverkningssektor på sikt minskar behovet av tullintäkter men ökar skatteintäkterna genom fler jobb.
När programledaren George Stephanopoulos frågade hur Trumps löfte om utdelning skulle fungera i praktiken, valde Bessent att hålla dörren öppen.
“Jag har inte pratat med presidenten om detta ännu”, sa han enligt Politico och tillade: “Utdelningen på 2 000 dollar kan komma i många former och på många sätt, George”.
Finansministern antydde att det kan handla om ekonomiska lättnader, exempelvis genom att finansiera Trumps planerade skattesänkningar på dricks och övertid.
Strid i högsta domstolen
Samtidigt försvarar Trump-administrationen just nu tullarnas laglighet i Högsta domstolen. Kritiker menar att presidenten överskridit sina befogenheter och kringgått kongressens beskattningsrätt.
Överdomare John Roberts har uttryckt oro för att presidentens tolkning kan “neutralisera maktbalansen mellan den verkställande och lagstiftande grenen”. Även den konservative domaren Neil Gorsuch har ifrågasatt hur långt presidentens ensidiga makt egentligen får sträcka sig.
Bakgrunden till målet är att Trumps administration införde tullarna med stöd av International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) från 1977, en lag som ger presidenten rätt att agera snabbt i nationella nödsituationer. Domare Sonia Sotomayor har samtidigt påpekat att ingen tidigare president använt lagen för att införa tullar.
Nu återstår för Högsta domstolen att avgöra var gränsen går för presidentens makt – och om Trumps tullar är lagliga.
Trump svarade senare under söndagen i ett inlägg på Truth Social:
“Så, låt oss få det här rätt??? USA:s president har tillåtelse (och är fullt godkänd av kongressen!) att stoppa ALL HANDEL med ett främmande land (vilket är mycket mer betungande än en tull!), och LICENSERA ett främmande land, men får inte införa en enkel tull på ett främmande land, inte ens av NATIONELLA SÄKERHETSskäl. Det är INTE vad våra stora grundare hade i åtanke!”.
Läs även: Högsta domstolen ifrågasätter Trumps tullar – glädje på börsen. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Fyra enkla tips som gör dig till en bättre chef
När Steve Jobs gick bort 2011 fick gästerna på hans privata minnesstund en oväntad gåva. Inte en exklusiv Apple-pryl, utan en bok som följt honom genom livet: Autobiography of a Yogi av Paramahansa Yogananda. Att just den boken blev hans sista hälsning säger något om hur djupt yogans filosofi präglade honom, och hur relevant den …
Ryssland kan tvingas uppleva ett nytt 1990-tal
På 1990-talet rådde det vilda västern i rysk ekonomi efter att Sovjetunionen övergick i en marknadsekonomi. Nu tyder en del på att vissa aspekter kan återkomma. Den ryska ekonomin pressas hårt av krigets kostnader, västliga sanktioner och stigande räntor. Samtidigt visar stora delar av industrin utanför försvarssektorn tecken på stagnation. Enligt en tidigare rådgivare till …
Dags för vinterdäck? Här är det viktigaste att tänka på
När temperaturen kryper nedåt och väglaget skiftar snabbt är det hög tid att byta till vinterdäck. För många kommer insikten lite för sent. Men du kan vara lugn, här är en enkel guide för dig som står inför däckbytet just nu och behöver veta vad som faktiskt är viktigast. 1. Dubbat eller dubbfritt – vad …
Varning: Kan bli avgiftsbomb på bensin och diesel
Växande kritik mot regeringens avgiftshöjningar – risk för ökade kostnader och större klyftor mellan bilister. Norska regeringens planerade höjningar av bränsleskatterna väcker starka reaktioner. Kritiker menar att de nya avgifterna riskerar att slå hårt mot hushåll med små marginaler och bilister i glesbygden. Kraftiga prishöjningar väntar I det norska statsbudgeten föreslås kraftigt höjda skatter på …
Misslyckat Tesla-projekt blev världens minsta lyxhusbil
Från ett misslyckat Tesla-tält till en succé på hjul – brittiska ingenjörer förvandlade fiaskot till världens minsta lyxhusbil. När ett futuristiskt taktält till Tesla Model 3 floppade på marknaden valde brittiska Wheelhome att tänka om. Resultatet blev Dashaway eCT, en mikroskopisk men genomtänkt husvagn med allt som krävs för ett liv på vägarna, inklusive el, …