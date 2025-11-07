Mark Carney blev känd som ledaren som stod upp mot Donald Trump. Nu håller dock handelskonflikten på att stå Kanada mycket dyrt.
Grannlandet sviktar under Trumps tullar – nära recession
Kanadas ekonomi är på väg in i en nedgång som alltmer liknar en recession.
Nya siffror visar stigande arbetslöshet, avstannade investeringar och en industri som förlorar mark.
Det är trenden som till stor del kopplas till de tullar som president Donald Trump infört på centrala kanadensiska exportvaror, skriver Wall Street Journal.
Drabbats hårt
Som USA:s näst största handelspartner har Kanada drabbats hårdare än de flesta av Washingtons handelspolitiska kursändring.
Landets ekonomi, som sedan 1980-talet byggts upp kring ett djupt integrerat handelsutbyte med USA, har nu börjat knaka i fogarna.
Tillverkningssektorn längs den industriella korridoren från Quebec till Windsor i Ontario upplever ett av sina svåraste lägen på decennier.
Tufft för biltillverkarna
Bilindustrin är särskilt utsatt efter att Stellantis beslutat att flytta produktionen av Jeep Compass från Brampton i Ontario till Illinois, som ABC har rapporterat om.
Beskedet innebär att omkring 3 000 arbetstillfällen försvinner och att ett helt lokalsamhälle påverkas.
Arbetslösheten i Ontario har stigit till 7,9 procent, den högsta nivån sedan före pandemin, medan industristaden Windsor nu ligger över 11 procent.
Investeringar har bromsat in
Tillväxten i provinsen väntas knappt överstiga en procent både i år och nästa år. I Quebec, där stål-, aluminium- och skogsindustrin dominerar, beräknas tillväxten bli ännu svagare.
Exporten av tillverkningsvaror till USA har fallit med över 15 procent sedan februari, då tullarna infördes.
Samtidigt har företagens investeringar stannat av, då osäkerheten kring handelspolitiken gör det svårt att planera för framtiden.
Tillväxten väntas bli svag
Bank of Canada har sänkt styrräntan och varnar för mycket svag tillväxt. Landets BNP krympte med 1,6 procent under andra kvartalet, och återhämtningen sedan dess har varit dämpad.
Centralbankschefen Tiff Macklem har beskrivit situationen som en varaktig förlust av produktionskapacitet.
Regeringen under premiärminister Mark Carney försöker möta utvecklingen med ett omfattande stimulanspaket på motsvarande närmare 200 miljarder dollar för att stärka investeringar och stödja industrin.
Men budgeten innebär också det största underskottet sedan finanskrisen.
Läs mer: Amerikaner närmar sig rekordlågt förtroende för ekonomin. Realtid
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
