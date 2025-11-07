Grannlandet sviktar under Trumps tullar – nära recession

Kanadas ekonomi är på väg in i en nedgång som alltmer liknar en recession.

Nya siffror visar stigande arbetslöshet, avstannade investeringar och en industri som förlorar mark.

Det är trenden som till stor del kopplas till de tullar som president Donald Trump infört på centrala kanadensiska exportvaror, skriver Wall Street Journal.

Drabbats hårt

Som USA:s näst största handelspartner har Kanada drabbats hårdare än de flesta av Washingtons handelspolitiska kursändring.

Landets ekonomi, som sedan 1980-talet byggts upp kring ett djupt integrerat handelsutbyte med USA, har nu börjat knaka i fogarna.

Tillverkningssektorn längs den industriella korridoren från Quebec till Windsor i Ontario upplever ett av sina svåraste lägen på decennier.