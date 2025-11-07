Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Grannlandet sviktar under Trumps tullar – nära recession

kanada
Premiärminister Mark Carney har en tuff uppgift i att försöka vända Kanadas ekonomi på rätt köl igen. (Foto: Adrian Wyld/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Mark Carney blev känd som ledaren som stod upp mot Donald Trump. Nu håller dock handelskonflikten på att stå Kanada mycket dyrt.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Kanadas ekonomi är på väg in i en nedgång som alltmer liknar en recession.

Nya siffror visar stigande arbetslöshet, avstannade investeringar och en industri som förlorar mark.

Det är trenden som till stor del kopplas till de tullar som president Donald Trump infört på centrala kanadensiska exportvaror, skriver Wall Street Journal.

Drabbats hårt

Som USA:s näst största handelspartner har Kanada drabbats hårdare än de flesta av Washingtons handelspolitiska kursändring.

Landets ekonomi, som sedan 1980-talet byggts upp kring ett djupt integrerat handelsutbyte med USA, har nu börjat knaka i fogarna.

Tillverkningssektorn längs den industriella korridoren från Quebec till Windsor i Ontario upplever ett av sina svåraste lägen på decennier.

ANNONS

Senaste nytt

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

26 okt. 2025

Tufft för biltillverkarna

Bilindustrin är särskilt utsatt efter att Stellantis beslutat att flytta produktionen av Jeep Compass från Brampton i Ontario till Illinois, som ABC har rapporterat om.

ANNONS

Beskedet innebär att omkring 3 000 arbetstillfällen försvinner och att ett helt lokalsamhälle påverkas.

Arbetslösheten i Ontario har stigit till 7,9 procent, den högsta nivån sedan före pandemin, medan industristaden Windsor nu ligger över 11 procent.

Investeringar har bromsat in

Tillväxten i provinsen väntas knappt överstiga en procent både i år och nästa år. I Quebec, där stål-, aluminium- och skogsindustrin dominerar, beräknas tillväxten bli ännu svagare.

Exporten av tillverkningsvaror till USA har fallit med över 15 procent sedan februari, då tullarna infördes.

Samtidigt har företagens investeringar stannat av, då osäkerheten kring handelspolitiken gör det svårt att planera för framtiden.

Tillväxten väntas bli svag

Bank of Canada har sänkt styrräntan och varnar för mycket svag tillväxt. Landets BNP krympte med 1,6 procent under andra kvartalet, och återhämtningen sedan dess har varit dämpad.

Centralbankschefen Tiff Macklem har beskrivit situationen som en varaktig förlust av produktionskapacitet.

ANNONS

Regeringen under premiärminister Mark Carney försöker möta utvecklingen med ett omfattande stimulanspaket på motsvarande närmare 200 miljarder dollar för att stärka investeringar och stödja industrin.

Men budgeten innebär också det största underskottet sedan finanskrisen.

Läs mer: Amerikaner närmar sig rekordlågt förtroende för ekonomin. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald TrumpKanadaUSA
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS