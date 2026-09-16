Trump kräver att Google stoppar miljardsatsningen i Finland 

Mycket energi och kallt klimat

En viktig del av kalkylen är tillgången till el. Google har tecknat ett 22-årigt avtal med energibolaget Fortum som innebär att bolaget från 2030 kan köpa upp till hälften av produktionen från kärnkraftverket i Lovisa. Avtalet bidrar också till att förlänga kärnkraftverkets drift till 2050, rapporterar Reuters.

Finland har dessutom ett kallt klimat som underlättar kylningen av de energikrävande anläggningarna. Det är en kombination som gjort landet attraktivt för de stora amerikanska teknikbolagen. Google har redan drivit ett datacenter i Hamina sedan 2009.

Motståndet, eller åtminstone tveksamheten, finns även i Finland – oppositionen varnar för att landet kan riskera att nyetableringen driver upp elpriserna för finländarna.

Statsministern: Omfattande kontrakt

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Jussi Kangasharju, professor i datorteknik vid Helsingfors universitet säger att han inte lägger någon större vikt vid Trumps uttalanden.

”Jag skulle inte ta det på alltför stort allvar. Det här har förberetts i flera år. Det vore ganska märkligt om projektet skulle falla samman på grund av en sådan här kommentar”, säger han till Yle.

Inte heller Finlands statsminister Petteri Orpo är särskilt orolig.

”Jag ser inte det som en möjlighet. De har omfattande kontrakt och åtaganden kopplade till denna investering”, säger han enligt Yle.

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