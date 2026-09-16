Trump vill att Google stoppar sin planerade miljardinvestering i Finland och i stället bygger ut mer datacenterkapacitet i USA. ”Jag är inte nöjd”, skriver presidenten om Googles satsning på 13 miljarder euro.
Trump kräver att Google stoppar miljardsatsningen i Finland
USA:s president Donald Trump vill att Google tänker om efter bolagets besked om en investering på 13 miljarder euro i Finland.
Trump: För svåra tillståndsprocesser
I ett inlägg på Truth Social skriver Trump att Google vill bygga en ”massiv anläggning i Finland” eftersom tillståndsprocesserna är för svåra i USA.
”Google har nyligen meddelat att de vill bygga en massiv anläggning i Finland, helt enkelt för att de anser att tillståndsprocesserna i USA är för svåra. Jag är inte nöjd med detta och vill att de ska ändra inställning”, skriver presidenten på sin egen sociala medier-plattform Truth Social.
Googles besked från förra veckan omfattar 13 miljarder euro under de kommande två åren och är bolagets största enskilda investering i Europa. Pengarna ska gå till utbyggnad av datacenter och annan digital infrastruktur på flera platser i Finland, bland annat Hamina, Kajana, Muhos och Vaala.
Mycket energi och kallt klimat
En viktig del av kalkylen är tillgången till el. Google har tecknat ett 22-årigt avtal med energibolaget Fortum som innebär att bolaget från 2030 kan köpa upp till hälften av produktionen från kärnkraftverket i Lovisa. Avtalet bidrar också till att förlänga kärnkraftverkets drift till 2050, rapporterar Reuters.
Finland har dessutom ett kallt klimat som underlättar kylningen av de energikrävande anläggningarna. Det är en kombination som gjort landet attraktivt för de stora amerikanska teknikbolagen. Google har redan drivit ett datacenter i Hamina sedan 2009.
Motståndet, eller åtminstone tveksamheten, finns även i Finland – oppositionen varnar för att landet kan riskera att nyetableringen driver upp elpriserna för finländarna.
Statsministern: Omfattande kontrakt
Jussi Kangasharju, professor i datorteknik vid Helsingfors universitet säger att han inte lägger någon större vikt vid Trumps uttalanden.
”Jag skulle inte ta det på alltför stort allvar. Det här har förberetts i flera år. Det vore ganska märkligt om projektet skulle falla samman på grund av en sådan här kommentar”, säger han till Yle.
Inte heller Finlands statsminister Petteri Orpo är särskilt orolig.
”Jag ser inte det som en möjlighet. De har omfattande kontrakt och åtaganden kopplade till denna investering”, säger han enligt Yle.
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